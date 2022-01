Senador Coloma fuerza a Gobernadora del Maule a levantar el brazo en acto ‘mentiroso’ de inauguración de hospital 

por Iván Ljubetic Vargas (*)

Una de las características del fascismo es la tergiversación de la historia patria y la apropiación de sus héroes.

En el caso de Chile, tenemos a los 77 héroes del Combate de La Concepción, librado en los marcos de la Guerra del Salitre, el 9 y 19 de julio de 1882.

Típico acto hitleriano. Banderas y antorchas en la gélida noche del 9 de julio de 1977. Fanfarrias. Un dictador. Un ramillete de 77 jóvenes que, orgullosos, portaban una antorcha y rendían homenaje al tirano. Todo ello organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional, encabezado por Jaime Guzmán, para celebrar el día de la juventud.

En esa ocasión Pinochet pronunció un discurso en el que delineó la nueva “institucionalidad” que regiría el Estado en los años venidero.

Era impresionante vez a la “flor y nata” de la juventud fascista, emulando a los 77 patriotas caídos en la batalla de La Concepción del 9 y 10 de julio de 1882. Entonces ellos habían muerto en desigual combate.

Ahora otros 77, vivían para honrar al asesino que había arrancado a sangre y fuego todo vestigio de democracia en la patria de Salvador Allende.

“Lugar de Dios”

Todo ello se realizó en la cima del cerro Chacarillas o Tupahue, que en mapudungún significa “lugar de Dios”. Está ubicado en la ciudad de Santiago. Con una altitud de 796 metros sobre el nivel del mar, y una prominencia de 280 m, es el tercer punto de mayor altura de la ciudad, siendo superado por los cerros Renca y San Cristóbal.

Se encuentra al Noreste de su cerro hermano, el San Cristóbal, entre las comunas de Providencia por el sur, Vitacura por el oriente y Recoleta por el norte.

El cerro Chacarillas es parte de un conjunto de montañas, junto a los cerros San Cristóbal, La Pirámide y Los Gemelos, que forman parte del Parque Metropolitano de Santiago, el parque urbano más grande del país y uno de los mayores del mundo, con aproximadamente 722 hectáreas de extensión.

Tres años y diez meses de terrorismo de Estado

Mientras los 77, Pinochet y sus cómplices estaban en el “altar de la Patria”, miles de chilenos lloraban a sus familiares asesinados, desaparecidos en las garras de los esbirros del tirano. Otros combatían en la clandestinidad. Hacía menos de un mes los familiares de detenidos desaparecidos, encabezados por Sola Sierra, habían llevado a cabo una valiente huelga de hambre.

Muchos patriotas estaban presos, torturados, exonerados, desterrados lejos de su país.

Ese acto hitleriano se realizaba sobre la sangre derramada por cientos y cientos de combatientes por la democracia.



Algunos de los hijos de… Pinochet

Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera (Santiago, 2 de enero de 1956):

Primo hermano del presidente Sebastián Piñera. Militante de la UDI. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Verbo Divino de Santiago. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, incursionando brevemente en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Después adhirió a la dictadura. Fue designado presidente de la FEUC por Pinochet. Egresó de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el título de abogado. Electo diputado en 1989 y reelecto en 1993. En 1997, electo Senador. Reelecto en 2005. El 18 de julio de 2011 fue nombrado ministro secretario general de Gobierno por el presidente Sebastián Piñera, reemplazando a Ena von Baer. El 5 de noviembre de 2012 asumió el cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter.

Patricio Melero Abaroa( 19 de junio de 1956):

Realizó sus estudios básicos y medios en el Saint George’s College, egresando en 1973. En la Universidad de Chile obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo. Fue vicepresidente de la FECECH.. Empezó su vida política en 1981 militando en diversos movimientos juveniles. En septiembre de 1985 fue designado por Pinochet alcalde de Pudahuel. Diputado reelecto desde1990. Milita en la UDI y es su presidente desde el 30 de marzo de 2012.

Joaquín José Lavín Infante (Santiago, 23 de octubre de 1953):

Economista, académico. Militante de la UDI. Fue alcalde de las comunas de Las Condes y Santiago, y durante el gobierno de Sebastián Piñera ejerció como ministro de Educación, ministro de Planificación, y luego de un cambio legal en dicha cartera, como ministro de Desarrollo Social, siendo la primera persona en ocupar ese cargo.

Se postuló a la presidencia de Chile en 1999, perdiendo frente a Ricardo Lagos en segunda vuelta por un estrecho margen y fue uno de los dos candidatos de la coalición Alianza por Chile (junto a Sebastián Piñera) a presidente en 2006, sin conseguir pasar a segunda vuelta, siendo superado por su compañero de alianza. Miembro supernumerario del Opus Dei. Es uno de los fundadores y ex propietario de la Universidad del Desarrollo. Fue Ministro de Educación y de MIDEPLAN durante el primer Gobierno de Piñera.

Cristián Patricio Larroulet Vignau (Temuco, 26 de julio de 1953):

Economista, académico e investigador, actual ministro secretario general de la Presidencia del Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hijo de un agricultor. Chileno . Estudió en el colegio de La Salle de Temuco. hasta octavo básico. Emigró a la capital, prosiguió estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue. Es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Juan Antonio Coloma Correa (Santiago, 15 de julio de 1956):

Estudió en el Colegio San Ignacio de El Bosque. Ingresó a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile obteniendo el título de abogado en 1979. En 1977 fue Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, designado por Pinochet. Desde 1977 y hasta 1989 fue Miembro del Consejo de Estado.

Militante de la UDI, se desempeñó como su secretario general (1994-2001), vicepresidente (2002-2004) y presidente (2008-2012). Fue elegido diputado en 1989 siendo reelecto hasta 2003. En 2001 fue elegido senador de la República, para el período 2002-2010. En el año 2008 es elegido Presidente de la UDI. Reelecto en 2010. Decidió no optar a un tercer periodo y entregó el cargo a Patricio Melero el 30 de marzo de 2012.

José Alfredo Fuentes Cuevas, (Santiago, 25 de octubre de 1947):

Conocido popularmente como El Pollo Fuentes. Cantante, locutor radial, animador y presentador de televisión chileno. José Alfredo Fuentes Cuevas, inició su carrera como cantante en el período de La Nueva Ola, movimiento musical chileno de la década de 1960. Comenzó cantando en el colegio participando en grupos folclóricos, logrando su primera grabación con el grupo «Los Del Sendero» (Cura de mi Pueblo) como primera voz. En ese tiempo recibió el título del «ídolo de las calcetineras». Su canción más famosa es «Te perdí», que escribió en 1966. En 1976 obtuvo el tercer lugar en el Festival de la OTI en Acapulco, con la canción «Era sólo un chiquillo» escrita con el coautor Óscar Cáceres. En el año 2000, José Alfredo Fuentes ganó las Gaviotas de Plata y de Oro en el XLI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En 2011 en el Canal 13, es jurado del programa de televisión Mi nombre es…. Desde abril de 2013 conduce el programa de ayuda social Vecinos en conflicto en la misma cadena televisiva, formando parte de Sábado de Reportajes.

Antonio Andrés Vodanovic Paolinelli (Santiago, 2 de marzo de 1949):

Locutor radial y presentador de televisión; mayormente conocido por haberse desempeñado como animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por 29 años consecutivos. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino e Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 18 años fue figura estelar de Televisión Nacional de Chile, y condujo 16 versiones de Miss Chile, varias del Festival OTI de la Canción, y animó en Prime Time emisiones que marcaron a toda una generación de televidentes Su salto a la fama comenzó en 1976 cuando, por primera vez, presenta el Festival de la Canción de Viña del Mar. En 1994 emigró a Megavisión, donde además de animar el Festival de la Canción de Viña del Mar. lustro, entre otros varios programas. En 1999 fue contratado por Canal 13, para animar nuevamente el Festival de Viña. Actualmente es jurado de «Talento Chileno”.

Juan Pedro Gildemeister Bohner (Ascope, Departamento de La Libertad, Perú, 9 de febrero de 1956):

Mejor conocido como Hans Gildemeister, es un ex jugador chileno de tenis. Es hermano del también extenista Heinz Gildemeister. Defendiendo a Chile por Copa Davis fue el jugador que ganó más partidos en dobles, donde tuvo un registro de 13-6. En singles tuvo un registro favorable de 23-6. Fue ex capitán del equipo chileno de Copa Davis.

Alejandro Javier González Legrand (Santiago, 28 de julio de 1947):

Más conocido como Coco Legrand, es hijo de José González Videla, hermano del presidente Gabriel González Videla, y de Raquel Legrand. Estudió en el Liceo 7 de Ñuñoa y quiso estudiar teatro, pero finalmente entró a Diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. El humorista comenzó profesionalmente en 1970. Sus inicios fueron en la nortina y limítrofe ciudad de Arica. Allí mostró sus primeros trabajos y destacó de inmediato en calidad y por la variedad de sus personajes que fue introduciendo en rutinas que lo llevaron a ser conocido en un género tan difícil, cada cual con visos de la plena actualidad de acuerdo con la época. La consagración definitiva de Coco Legrand llegó con su recordada presentación en el XIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1972, con personajes, como el «Lolo Palanca» y «El Cuesco Cabrera». Coco Legrand es gerente y propietario de Circus Ok, una empresa de espectáculos.

Cómplices “pasivos” de la dictadura

En septiembre de 2013, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo:

«Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”

Los de Chacarillas, más que “pasivos” fueron cómplices activos. Con su presencia en ese acto fascista dieron su apoyo al siniestro dictador que desde hacía casi cuatro meses perpetraba genocidio contra sus compatriotas.

Lista completa

1. Jaime Alcalde (Exdirigente estudiantil)

2. Gustavo Alcalde (Jefe del Departamento Estudiantil de la Secretaría Nacional de la Juventud)

3. Francisca Aldunate (Periodista de Canal 13)

4. Carlos Alegría (Cantante)

5. Gustavo Alessandri (Exdiputado UDI)

6. Michelle Astaburuaga (Cantante)

7. Ignacio Astete (Coordinador Frente Juvenil de Unidad Nacional)

8. Flor Ayala (Periodista)

9. Herminio Barra (Dirigente campesino)

10. Fernando Barros (Abogado de Pinochet en Londres)

11. Francisco Bartolucci (Exdiputado)

12. Carlos Bombal (Exdiputado y senador UDI)

13. Jaime Bretti (Deportista)

14. Mario Cerda (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)

15. Andrés Chadwick (Ministro del Interior)

16. Jorge Claude (Secretario del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Chile)

17. Juan Antonio Coloma (Exdiputado y actual senador UDI)

18. David Contreras (Ex dirigente UDI)

19. Patricio Cordero (Ex presidente de la Fundación Banigualdad)

20. Luis Cordero (Exvicepresidente UDI)

21. Mario Dalbosco (Presidente del Centro de Alumnos del Patrocinio San José)

22. María de Luigi (Periodista)

23. Jaime Del Valle (Secretario General FEUC)

24. Luis Alberto Echeñique (Tesorero FEUC)

25. Jorge Escárate

26. Patricia Espejo (Periodista TVN)

27. Roberto Espinoza (Compositor)

28. María Olga Fernández (Animadora de TV)

29. José Alfredo Fuentes (Animador de TV y cantante)

30. Leonardo García (Presidente del Centro de Alumnos de Agronomía de la Universidad de Chile)

31. Hans Gildemeister (Tenista)

32. María Graciela Gómez (Animadora de TV)

33. Ricardo Herrera (Jefe comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)

34. Manuel Félix Herrera (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)

35. Ignacio Irarrázabal (Dirigente estudiantil del Frente Juvenil de Unidad Nacional)

36. Milenko Ivankivic

37. Cristián Jara (Miembro de la Secretaría Nacional de la Juventud)

38. Cristián Larroulet (Ex ministro de Sebastián Piñera)

39. Joaquín Lavín (Actual alcalde de Las Condes)

40. Coco Legrand (Humorista)

41. Enrique López (Miembro del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Chile)

42. Luis López (Secretario comunal de Conchalí de la Secretaría Nacional de la Juventud)

43. Julio López Blanco (Periodista y director de Revista Juventud)

44. Rodrigo Martino (Dirigente juvenil de la Región de O’Higgins)

45. Manfredo Mayol (Gerente general de TVN)

46. Oscar Medina (Periodista)

47. Patricio Melero (Diputado UDI)

48. Roberto Meza (Periodista)

49. Jorge Mitaraki (Dirigente estudiantil del Frente Juvenil de Unidad Nacional.

50. Fernando Molina

51. Juan Carlos Montenegro

52. Juan Esteban Montero (Periodista)

53. Sergio Montes (Dirigente la Secretaría Nacional de la Juventud)

54. Patricio Muñoz (Vicepresidente del Consejo Superior Estudiantil de la UTE)

55. Hernán Olguín (Periodista)

56. Fernando Pau (Presidente del Consejo Superior Estudiantil de la UTE)

57. Gonzalo Pérez

58. Sebastián Pérez (Director del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA).

59. Nelson Pizarro (Ex subdirector de la revista Juventud)

60. Claudio Sánchez (Periodista de Canal 13)

61. Jaime Sánchez (Jefe de prensa de Canal 13)

62. Nelson Sanhueza (Futbolista)

63. Andrés Santa Cruz (Empresario, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación de la Producción y del Comercio)

64. Max Santelices (Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Valentín Letelier)

65. Peter Schuller

66. Marieta Sepúlveda (Presidenta del Centro de Alumnos del Liceo N° 1 de Niñas)

67. Cristóbal Silva (Presidente FEUC)

68. Fernando Embcke

69. Jorge Socías (Exfutbolista y entrenador)

70. Verónica Sommers (Miss Chile)

71. Francisca Soto (Presidenta del Centro de Alumnos del Liceo N° 13)

72. Roberto Viking Valdés (Cantante)

73. Cristián Varela (Primer Vicepresidente en la ANFP)

74. Aníbal Vial (Presidente del Directorio de Fundación Banigualdad)

75. Antonio Vodanovic (Animador de TV)

76. Juan Carlos Yakcic (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)

77. Martín Zamora (Deportista)

(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

*Fuente: RedDigital