Gabriel Boric presenta programa de Gobierno de «Apruebo Dignidad», con cuatro ejes centrales 

Lunes 1 de noviembre 2021 13:05 hrs.

Entre las medidas se contempla poner fin a las AFP, garantizar el derecho al agua y la convocatoria a un diálogo social son parte de las 50 medidas que contempla el documento elaborado a partir del proceso participativo en el que se involucraron 33 mil personas a lo largo de todo el país.

Poco más de 220 páginas tiene el programa de Gobierno presentado este lunes por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el que tiene cuatro ejes transversales que tendrán todas las propuestas de llegar a La Moneda.

Las medidas apuntan a la necesidad de impulsar la descentralización del país, profundizar la paridad de género y reconocimiento a la diversidad sexual, el cuidado del medio ambiente y la dignidad en materia laboral.

En el encuentro donde fue presentado el documento, Boric hizo un llamado a no caer en triunfalismos y evaluar por qué la candidatura del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, está siendo bien evaluada por la gente.

Al respecto, Boric advirtió que “esta elección no está ganada, no está asegurado quienes van a estar en la segunda vuelta. Acá el que se confía, el que peca de arrogancia, el que cree que se las sabe todas va a perder. No podemos ser aquellos. Preguntémonos con humildad ante la ciudadanía por qué alternativas que llaman a retroceder hoy día están teniendo un arraigo que no podemos despreciar. No ninguneemos nunca a quienes apoyan a nuestros adversarios, tratemos de entender las razones más profundas de por qué se produce aquello. Y salgamos a disputar en todas las canchas. Nunca, compañeros y compañeras, caigamos en la arrogancia de tontear al que piensa distinto”.

Respecto de los ejes de la propuesta de Gobierno, Boric explicó que en materia de descentralización se debe pensar en “ceder poder y que el centro pierda poder. Espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó porque este proyecto no se trata de liderazgos individuales sino de proyectos colectivos que se van desarrollando”.

En materia de género, el candidato presidencial señaló que “el feminismo tiene que estar transversalmente en todas nuestras políticas públicas. La perspectiva de género tiene que cruzar cada una de nuestras iniciativas, nuestra visión de mundo y nuestra manera de relacionarnos con la sociedad. El aprendizaje que hemos tenido conjuntamente gracias a nuestras compañeras que han luchado durante tanto tiempo, nos invita a mirar el mundo con otros ojos y eso es importante que lo enraicemos”.

Además, señaló que “tenemos que avanzar en paridad en todos los espacios públicos y privados. Porque como nos han dicho de manera muy clara, mujeres hay, debemos incluir también a las diversidades y disidencias sexuales que han estado ignoradas y discriminadas durante demasiado tiempo. Y hoy día hay una alternativa en la papeleta que está diciendo que las van a discriminar aún más. Por lo tanto, lo que nos enfrentamos para algunos puede ser incluso de vida o muerte. Tomémonos en serio esa responsabilidad”.

También subrayó que la propuesta de Gobierno de Apruebo Dignidad busca “ser el primer gobierno ecologista de nuestra historia. Ojo que esto no es un capricho, es una necesidad” y agregó que “los países del sur tenemos que unirnos frente a estos países que no quieren llevar adelante estos cambios. Es un compromiso muy importante. Mientras algunos candidatos dicen, Kast en particular, que quiere mantener las centrales a carbón, nosotros estamos hablando no solamente de diversificar nuestra matriz energética, sino de terminar con el uso de combustibles fósiles”.

Respecto a los derechos laborales, Boric indicó que se debe cambiar la idea de que es el empresariado el que crea trabajo, si no, por el contrario, el empresariado requiere de la mano de obra que es la que genera la riqueza y por lo tanto, debe ser remunerado de manera justa.

“Los trabajadores tienen derecho a organizarse mediante negociaciones ramales, tienen todo el derecho a tener un trabajo digno y salarios que reflejen el valor de su trabajo. Por eso también es tremendamente importante iniciativas que hemos estado impulsando desde el Congreso y acá tenemos a su principal exponente, Camila Vallejos, con el proyecto de 40 horas”, recalcó el abanderado presidencial.

Boric adelantó que entre las propuestas “priorizadas” de su programa, está la transición para el cambio del sistema previsional. “Vamos a construir un sistema público, sin fines de lucro que sea autónomo, que logre entregar pensiones dignas a todos sin importar la condición o calidad que tenga. Eso tiene un costo importante. Va a ser difícil, va a generar resistencia como ya ustedes pueden haber visto en los últimos días, pero creemos que es profundamente necesario”, indicó.

También subrayó que “el objetivo en nuestra reforma en pensiones es que todos, incluidas las mujeres, a quienes durante mucho tiempo le han dicho que tienen malas pensiones porque tienen lagunas porque no han trabajado… ¡Vaya falta de respeto! Tienen lagunas porque no han trabajado, cuando se han sacado la cresta en trabajos no reconocidos, invisibilizados. Todas las personas en Chile van a tener acceso a una pensión digna”.

A eso agregó que se impulsará un sistema universal de salud que no discrimine por los ingresos de la familia y la implementación de un Plan Nacional de Salud “donde todos y todas tengan derecho a una salud digna”.

(Créditos: @fotografoencampana)

*Fuente: Diario UdeChile