Quisieron arrebatarnos la primavera, pero somos brotes de rebeldía, lucha y organización 

El 11 de septiembre de 1973 fue sin duda una brutal arremetida cívico -militar, respaldada por el imperialismo yanqui, que pretendió dar un golpe letal a un pueblo que escribía su historia sin intervenciones ni apadrinamientos alguno, solo armado de voluntad, inteligencia y de un horizonte propio. Durante décadas el pueblo había acumulado fuerza y se planteaba como actor político capaz de tomar el curso de la historia, de su historia en los distintos espacios donde su vida se desplegaba. El pueblo era capaz de tomar el control de las fábricas e industrias y decidir qué, cómo y cuánto producir; el pueblo era capaz de tomarse los fundos y comenzar a organizar el trabajo en el campo; era capaz de pensar en sus procesos educativos y por supuesto; era capaz de plantearse cómo debía ser la vida en comunidad en las distintas poblaciones donde se proyectaba un porvenir distinto para los y las pobres. Contra ese pueblo fue el golpe y para ello, la burguesía no dudó en destruir incluso el principal emblema de su república: La Moneda.

Esa violencia impuesta por un puñado de privilegiadxs que no escatimaron en esfuerzos y horrores con tal de arrebatarnos sueños y futuros posibles; es la misma violencia que acompañó la cruz para someter a los pueblos de Abyayala, violentando sexualmente mujeres, mutilando y asesinando a miles de indígenas en pos de fundar su república. A partir de esta violencia fundacional levantan su propio orden, donde todos y todas nosotras sólo somos sus chusmas, sus sirvientas, sus chinas, sus peones, sus obreros, sus esclavos, sus nanas, mano y cuerpos baratos.

Hace 48 años, nos quitaban las armas para resistir, asesinaban a toda una generación de dirigentes y dirigentas, de militantes y luchadoras excepcionales que quisieron romper con esa república, con ese orden de las cosas y de la vida. Por un tiempo la posibilidad de levantarnos de esos tremendos dolores y duelos fue difícil. Pero el pueblo se repone, se levanta y se echa a andar… y surge un octubre, que no es sino varios octubres; es el octubre de la resistencia indígena, es el octubre de la resistencia de Miguel, es el octubre de la revuelta y de las primaveras. Y es un octubre donde renace un septiembre aguerrido porque hay una juventud, hay mujeres y hombres que temen a los esbirros del régimen, a sus carros blindados, ni a sus toques de queda, ni al control de un estado policial sanitario; así como muchos resistentes en esa larga noche dictatorial. Pero sobre todo hay organización, que mantiene en latencia ese impulso inicial de las jornadas de octubre del 2019, y que está gestando desde esa experiencias callejeras rebeldes, nuevas jornadas de lucha.

Esta vez los cantos de sirenas no deben ilusionarnos como a muchos lo hicieron a fines de los ´80 y ahora en noviembre del 2019. Basta de vacilantes y entreguistas que finalmente solo se enredan con la corrupción y la falsedad de un sistema político en franca descomposición. Ya hemos aprendido que desde la institucionalidad engendrada por los mismos forjadores del 73 y del pacto militar y concertacionista de finales de los ochentas; no saldrán las soluciones que necesitamos con urgencia. Los pueblos tienen la prestancia y la altura moral para desconocer y confrontar la podredumbre que emana de las cloacas del poder. Por eso, no nos confundimos con aquellxs que han usurpado y han utilizado la historia popular forjada por años de lucha. El movimiento popular sabrá pasarles la cuenta, al mismo tiempo que reemprenderá su marcha de gigante.

Hoy recuperamos la historia pensando en el presente de lucha , afanados y afanadas en abrir posibilidades para la emancipación de los pueblos. Un septiembre más ha llegado y es nuestro deber

abrir su primavera con nuevos brotes de rebeldía, voluntad y mayores niveles de organización popular. Ante la violencia de los poderosos, la autodefensa de la vida se hace urgente.

POR UNA NUEVA PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS EN LUCHA

Septiembre, 11 de 2021.

Fuente: https://www.facebook.com/Referente-RPS-108000584919969

Anexo: Convocatorias del Referente Político Social y otras organizaciones populares para este 11 de Septiembre.

Santiago

MARCHA 11 DE SEPTIEMBRE ZONAL CENTRO DEL RPS

Convocamos a lxs compañerxs de diversas organizaciones que están por la construcción de un camino propio por fuera de la institucionalidad corrupta y estafadora, que no creen ni un ápice en sus vías democráticas ni en su paz, que critican de manera frontal a los sectores entreguistas y vacilantes a sumarse a la marcha que comenzará en Tucapel Jiménez con Alameda (Plaza Los Héroes, Santiago), a las 10 horas. Convcan: Polo Clasista y RPS.

Concepción

MARCHA 11 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPCIÓN ZONAL SUR DEL RPS

En coordinación desde diversos espacios estudiantiles, territoriales, feministas y de derechos humanos, nos sumamos a la convocatoria de la corporación de socorros mutuos Bautista Van Schouwen a las 11hrs en la plaza de la memoria de la UdeC., para posteriormente emprender una marcha por la memoria popular. Además, nos sumamos a la velatón a realizarse en la catedral a las 17hrs.

Creemos importante sumarnos a las distintas convocatorias en los territorios no solo manteniendo la memoria viva y recordando a nuestros compañeros y compañeras que resistieron durante dictadura, sino también denunciando el legado dictatorial que hoy encarna el estado chileno mediante la criminalización de la protesta popular y la violencia revolucionaria, en donde la rectoría de la Universidad de Concepción se hace cómplice encarcelando a doce compañeros.

CON SEPTIEMBRE EN LA MEMORIA Y OCTUBRE COMBATIVO SE CONSTRUYE Y ORGANIZA EL PODER DE LOS PUEBLOS

Fuente: instagram.com/referente_rps