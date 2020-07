El engaño, puro y duro, para optimizar el lucro en la salud: Banmédica / Red Avansalud

SEÑOR DIRECTOR: El virus de la desvergüenza del negocio de la salud privatizada en Chile: RED SALUD AVANSALUD recarga casi un 400 % más de lo previamente pactado a un profesor por una operación fallida e invalidante: sin escrúpulos pasa de $ 922.818 a $ 3.525.254

Le expongo a continuación el caso de un paciente abusado por una clínica y que, con pandemia o sin pandemia, de seguro se repite como forma de abuso usurero sistemático por parte de la salud privada en contra de muchas personas en nuestro país. Se trata de un profesor que se operó el 14 de marzo de 2020 en la Clínica RED SALUD AVANSALUD, de Avenida Salvador Nº 100, de Providencia.

Sin necesidad de introducirle al tema con renglones y renglones, le cuento que la razón principal que lleva al profesor citado en el encabezamiento de esta denuncia a decidir operarse este año 2020 no fue gatillada por la gravedad de su problema médico (una rotura de un ligamento o tendón de su hombro izquierdo), lesión que, como alternativa al quirófano, bien pudo haber sido abordada y tratada mediante un programa de sesiones de terapia kinesiológica. Cualquier kinesiólogo corroboraría este dato. Lo que le hizo decidir operarse fue, fundamentalmente, el presupuesto que RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD le envía a su correo electrónico el día 04 de marzo de este año; presupuesto cuyas cifras en dinero son, creo, plausibles de ser asumidas por cualquier profesor en Chile… claro que vía endeudamiento y “en cómodas cuotas”.

Es que el monto o valor a pagar por el profesor por esa operación, consignado en este presupuesto, era de $ 922.818, valor afecto, además, a la bonificación obvia por parte de su aseguradora de salud Isapre BANMÉDICA. Y este monto le pareció sensato al profesor, no obstante que en no pocas partes de la redacción de este presupuesto de RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD se apunta, de manera burda, a confundir al destinatario o paciente pues la terminología conceptual y numérica incluye tecnicismos, ambigüedades, saturación gráfica e ítems entendibles sólo por los expertos que operan desde las cabinas de control del área financiera, de ganancias y de cálculos y recálculos de RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD.

Pero, por encima de esto, tal decisión de operarse en marzo de este año se reafirma en el profesor cuando, a los seis días de recibir ese presupuesto, su aseguradora Isapre Banmédica, exactamente el día 10 de marzo de 2020, le envía vía correo su propio presupuesto, con lo cual despeja todas sus dudas: Banmédica remite a su correo electrónico un presupuesto cuyos valores y montos coinciden con los que consignó RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD en su presupuesto. Es decir que el presupuesto que le envía Banmédica le confirma al docente que, pese a las ambigüedades de RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD, la lectura que había hecho él del presupuesto enviado por esta Clínica estaba en lo correcto.

El punto es que Banmédica le indica al paciente, en su “PRESUPUESTO HOSPITALARIO Nº 82543-1”, enviado el 10 de marzo de 2020, a su correo electrónico, que la operación citada aquí tendría un valor (en pesos) de $ 922.818; junto con indicarle que la bonificación por parte de esta Isapre en su favor sería de $ 458.326 y que, en consecuencia, su Copago sería de $ 464.492. ¡¡Fueron estos montos (CONSIGNADOS EN ESOS PRESUPUESTOS) los que llevaron a este profesor a operarse en CLÍNICA AVANSALUD-RED SALUD!!

El asunto es que el día 14 de marzo de 2020, ciñéndose con celo a las indicaciones médicas previas, y luego de dos horas de viaje (vive en el campo), el profesor se presenta en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD de Avenida Salvador Nº 100 para ser operado.

Pues, en ese contexto, o sea 10 minutos antes de ser operado esa mañana del día sábado 14 de marzo de 2020 (sin mencionar que en Chile ya se había desatado la angustia por el Covid 19, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la vulnerabilidad emocional en que se encuentra alguien que en ese escenario va a pasar en unos minutos más al quirófano), en una oficina de CLÍNICA AVANSALUD-RED SALUD, SE LE OBLIGA A FIRMAR UN PAGARÉ EN BLANCO.

¿Firmó el profesor este pagaré en blanco? Sí. ¿Y cómo no iba a firmar ese PAGARÉ EN BLANCO si él, como toda persona decente, opera sobre la base de la buena fe, sobre todo cuando dos instituciones “tan serias” como RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD y su socia BANMÉDICA le han indicado antes de operarlo que la intervención quirúrgica no le saldría más de un millón de pesos? ¿Y cómo no firmar ese PAGARÉ luego de sus preparativos previos y de más de dos horas de viaje y más aún bajo circunstancias que le hacen temblar por dentro pues, aparte de firmar ese PAGARÉ EN BLANCO, todo aquel que se va a operar en Chile debe firmar una carta en que absuelve de toda eventual responsabilidad a quienes le van a operar dando tu consentimiento previo ante la posibilidad cierta de que “algo salga mal en el quirófano”? En otras palabras, ¡lo hacen firmar un pagaré en blanco justo cuando su emocionalidad está literalmente embargada por ideas, conscientes e inconscientes, asociadas a la probabilidad cierta de no salir vivo de ese lugar, tal y como se da y se ha dado en no pocos casos de pacientes para los cuales la sala de operaciones fue su lugar de despedida definitiva de este mundo!

Mas, aquí viene lo más trágico: si bien sabía este profesor que ese monto global de $ 922.818 que se le había presupuestado como valor a pagar (tanto por parte de RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD como por parte de BANMÉDICA) era, por así decirlo, el valor o el monto que más se acercaba a los costos que se consignarían en la factura post-operatoria final por parte de RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD, literalmente casi se va de espaldas cuando, luego de más de tres meses de haber sido operado (y luego de llamar y llamar durante estos tres meses por teléfono a RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD y a BANMÉDICA a fin de que se le informara cuál era su COPAGO final por la operación sin obtener respuestas), la semana recién pasada, exactamente este sábado que pasó, RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD LE ENVÍA UN CORREO EN EL QUE LE INFORMA AL PROFESOR QUE DEBE PAGAR $ 3.525.254 POR ESA OPERACIÓN; ¡UN MONTO ESCANDALOSAMENTE ABUSIVO Y QUE SALE DE TODO CÁLCULO PREVIO, LÓGICO Y DECENTE! ¡¡Casi un 400 % más del valor consignado previamente en el presupuesto; valor PREVIO que, como lo he dicho aquí, fue la razón ÚNICA por la cual este profesor decide operarse el 14 de marzo en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD.

Quien se opera en Chile sabe, es cierto, que los montos establecidos en un presupuesto son susceptibles de experimentar alguna variación una vez realizada la operación. El profesor se había operado ya 3 veces previamente a la del 14 de marzo de 2020 así que tenía conocimiento previo respecto de los cobros finales referidos a una operación. Por tanto, es obvio que él sabía que un presupuesto por una operación, luego de realizada esta “prestación médica”, puede verse modificado en sus costos finales; por ejemplo, en un 10 % más luego de la operación, o en un 30 % más a pagar por quien se operó, o inclusive (lo cual ya parece mucho) en un 50 % más… y el docente lo asumía. ¿Pero, casi un 400 % más de lo previamente acordado con la Clínica? ¡¡Por favor!!

Cualquiera que examine este caso -que estoy cierto, no es el único-, coincidirá conmigo en que lo que está haciendo RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD en contra de este paciente es un verdadero asalto y cuyo modus operandi en poco se diferencia de esas bandas de estafadores y/o bandas de las “encerronas” que, no conformes con arrebatarte el poco dinero con el que sobrevives, te apuñalan sin piedad y huyen dejándote malherido retorciéndote de dolor sobre el cemento en pleno invierno.

Finalmente, y a propósito de esto último, denuncio aquí que la operación a la que fue sometido el profesor aludido el 14 de marzo de 2020 en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD lo dejó literalmente 5 veces peor que como estaba previamente en lo que respecta a la lesión que tenía (y que tiene intacta aún en su hombro izquierdo).

Al respecto, me permito adjuntar aquí un certificado o documento médico, rotundo, esclarecedor, demoledor en términos del diagnóstico post-operatorio que, a causa de dolores y la inmovilización de su brazo, se le hiciera al profesor el día 25 de mayo de 2020 en la Clínica Indisa sobre su hombro izquierdo operado en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD el 14 de marzo, es decir dos meses después de haber sido operado en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD.

Cito este certificado: Cuatro (4) son las patologías que concurren hoy, al unísono, simultáneamente, en su hombro luego de haber sido operado en RED SALUD / CLÍNICA AVANSALUD, incluyendo, nada más y nada menos que la persistencia de la rotura de su tendón supraespinoso del hombro izquierdo, lesión por la cual fue precisamente operado en este servicio de salud este docente; lesión de la que supuestamente esta Clínica le sanaría y por cuya intervención, fallida e invalidante, RED SALUD le está cobrando nada menos que casi el 400 % del valor pactado previamente vía presupuesto.

A saber:

1.- Tendinopatía del manguito de rotadores

2.- Bursitis subacromio-subdeltoidea

3.- Tenosinovitis bicipital

4.- Pequeña rotura de espesor completo y ancho parcial del supraespinoso distal margen anterior

¿Se entiende por qué hablo aquí de una operación invalidante? El profesor ya va a cumplir cuatro meses de licencia médica.

¿Agrego a la presente denuncia la definición y la explicitación de cada una de esas patologías? ¿Será necesario referir aquí a su naturaleza, causas, implicancias, consecuencias, dolores asociados, dolores que se traducen como problemas de salud de su hombro izquierdo virtualmente invalidantes para el profesor en estos momentos? ¿O menciono aquí los daños y perjuicios morales, emocionales, en su salud, y los altos costos económicos (viajes, pago de horas médicas y de tratamiento kinesiológico continuativo, etc.) que afectan exactamente hoy, 30 de junio, a este docente a más de tres meses de haber sido operado por la CLÍNICA AVANSALUD-RED SALUD de Avenida Salvador Nº 100?

Le envío y expongo este caso, señor Director, para sacar a la luz la desvergüenza y el aprovechamiento impune de la salud entendida mercantilmente como negocio privado en Chile. Y porque este caso nos concierne a todos, en tanto que usted, yo y todos somos víctimas potenciales del tipo de abusos del que es víctima el profesor aquí citado ante el evento de requerir resolver algún problema de salud que nos aqueje en una de estas clínicas. ¿No le parece a usted que es el colmo el abuso, la desvergüenza, la usura y el aprovechamiento con que procede RED SALUD en contra de este profesor, señor Director?

PP: Andrea Hermosilla G.

Abogada

