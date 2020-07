¿Cómo terminamos gobernados por mercados? Los mercados como políticas públicas y el experimento de la salud en Chile

En caso de que alguien se interese por las referencias que informan este texto, abajo va el detalle con las referencias claves para cada sección.

Nota conceptual

La posición analítica y conceptual utilizada en este texto está informada por desarrollos en los estudios sociales de las ciencias y en la sociología de los economistas. El texto de Callon propone el método de analizar el trabajo de expertos en una serie de pasos u operaciones. El libro de MacKenzie y colegas consolida la sociología de la economía. El texto de Frankel y colegas propone como analizar mercados que son también instrumentos de políticas públicas.

Callon, M. (1984). Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. The Sociological Review, 32(1_suppl), 196-233.

MacKenzie, D. A., Muniesa, F., & Siu, L. (Eds.). (2007). Do economists make markets?: on the performativity of economics. Princeton University Press.

Frankel, C., Ossandón, J., & Pallesen, T. (2019). The organization of markets for collective concerns and their failures. Economy and Society, 48(2), 153-174.

Paso 1

El texto clásico sobre la historia de los Chicago Boys es el libro de Valdés. El libro de Gárate es un excelente resumen de la literatura sobre la historia de la dictadura y sus políticas económicas y sociales. El libro de Colander y Freedman analiza como la escuela de Chicago representa un giro en como los economistas entienden su rol público. En el texto con Ureta explicamos la idea de problematización.

Valdés, J. G. 1995 Pinochet´s Economists. The Chicago School in Chile, Cambridge: Cambridge University Press.

Garate, M. (2013). La revolución capitalista de Chile (1973-2003). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Colander, D., & Freedman, C. (2018). Where Economics Went Wrong: Chicago’s Abandonment of Classical Liberalism. Princeton University Press.

Ossandón, J., & Ureta, S. (2019). Problematizing markets: market failures and the government of collective concerns. Economy and Society, 48(2), 175-196.

Paso 2

El texto de Huneeus analiza en profundidad el caso de los economistas de ODEPLAN. Raczynski organiza los debates en torno al sector salud durante los primeros años de la dictadura. Tironi y Barandiarán estudian el proceso de ‘desplazamiento’ (ellos lo llaman purificación) para otra área, las políticas de energía, durante los 70s.

Huneeus, C. (2019). ‘Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario los” Odeplan Boys” y los” Gremialistas” en el Chile de Pinochet’. Revista de Ciencia Política, 19(2), 125-158.

Raczynski, D. 1983 ‘Reformas al sector salud: diálogos y debates’, Colección de Estudios CIEPLAN 10(70): 5-44.

Tironi, M., & Barandiarán, J. (2014). “Neoliberalism as Political Technology: Expertise, Energy, and Democracy in Chile”, en Beyond imported magic: essays on science, technology, and society in Latin America [Estudio del “desplazamiento para el caso de las políticas de energías]

Paso 3

La autoridad en los estudios sobre la influencia de Hayek en la constitución del 80 es Cristi. Fischer analiza la influencia de la Escuela de Virginia, por ejemplo, James Buchanan y el encuentro de la Sociedad Mont Pelerin (la organización central en la historia de difusión del neoliberalismo) en Viña del Mar en 1981.

Cristi, R. (2000). El pensamiento político de Jaime Guzmán: autoridad y libertad. Santiago: Lom Ediciones.

Fischer, K. (2007). “The influence of neoliberals in Chile before, during, and after Pinochet”. In P. Mirowski & D. Plehwe (Eds.), The road from Mont Pèlerin: The making of the neoliberal thought collective (pp. 305–346). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Paso 4

La cita es una versión traducida y editada de una entrevista que aparece en la investigación sobre la historia de las reformas de salud que hicieron González-Rosseti y colegas. El concepto de “improvisación” lo tomo del artículo de Farías sobre la historia del mercado de la vivienda social en Chile. Otro estudio de un intento por construir un mercado como política pública en Chile es el trabajo de Ureta sobre el mercado para solucionar la contaminación del aire.

Gonzalez-Rosseti, A., Chuaqui, T. and Espinosa, C. 2000. “Enhancing the Political Feasibility of Health Reform: The Chile Case”, Harvard School of Public Health, Department of Population and International Health.

Farias, I. (2014). “Improvising a market, making a model: social housing policy in Chile”. Economy and Society, 43(3), 346-369.

Ureta, S. (2014). “’Because in Chile [carbon] markets work!’Exploring an experimental implementation of an emissions trading scheme to deal with industrial air pollution in Santiago”. Economy and Society, 43(2), 285-306.

Paso 5

En el texto con Ureta analizamos el tipo de gobierno económico que surge con los gobiernos de la Concertación. Comparamos los casos del transporte público en Santiago y la salud.

Ossandón, J., & Ureta, S. (2019). ‘Problematizing markets: market failures and the government of collective concerns’. Economy and Society, 48(2), 175-196.

Paso 6

En un artículo que apareció en 2014 analizo con más detalle la controversia sobre cómo financiar el AUGE.

Ossandón, J. (2014). Reassembling and cutting the social with health insurance. Journal of Cultural Economy, 7(3), 291-307.