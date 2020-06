Violenta represión a pescadores artesanales de Caleta Portales

Valparaíso 08 junio 2020

Al mediodía de hoy lunes 8 de junio los pescadores artesanales de Caleta Portales, uniéndose a la jornada de movilización nacional por la defensa de sus derechos y la difícil situación por la que atraviesan, realizaron una acción de protesta en Avenida España, siendo reprimidos rápida y violentamente por Fuerzas Especiales de Carabineros.

El carro lanza aguas y el “zorrillo” descargaron su arsenal tóxico en forma indiscriminada y exagerada en contra de un número reducido de manifestantes, atravesando la línea férrea y llegando incluso al sector de ventas de pescados y mariscos, sin tener en consideración la delicada y peligrosa emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Durante largos años los pescadores artesanales se han movilizado para exigir sus derechos laborales, repudiar y luchar en contra de la pesca de arrastre llevada adelante por los sectores industriales que, interesados solo en la obtención de las mayores ganancias posibles, han depredado indiscriminadamente los recursos marinos, provocando una disminución notoria en especies tan comunes como el jurel y la merluza. Los pescadores, debido a esta desmejorada situación, encontraron en el recurso jibia una alternativa para continuar desarrollando su trabajo, recurso sobre el que la pesca industrial extendió también sus redes depredadoras, pero los artesanales lograron, después de intensas jornadas de protesta y lucha, que se aprobara una ley que limitara la pesca de la jibia solo a la utilización del arte de pesca tradicional de mano y el uso de poteras. Esta ley no excluye a los pescadores industriales, sino que solo los obliga a usar esas mismas artes de pesca para capturar el recurso jibia.

Pero los industriales, aprovechando la compleja situación sanitaria y el confinamiento social provocada por la pandemia del coronavirus, levantaron una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de la Jibia (que prohíbe la pesca de arrastre para dicho recurso marino) ante el Tribunal Constitucional, solicitud que fue acogida.

En declaraciones entregadas a través de la web, los pescadores artesanales movilizados expresaron:

“Nosotros nos estamos manifestando a nivel nacional, estamos los sindicatos, todos los pescadores acá, después de tres años de pelea, de dura lucha en el Congreso y ganamos la Ley que los barcos no pudieran pescar la jibia con el arrastre. Aprovechándose de la pandemia ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para anular esta Ley, que beneficia a los pescadores artesanales, y en estos momentos fue admitida. Le decimos al gobierno que con los pescadores artesanales no se juega. Nosotros vamos a defender hasta el último nuestro recurso rentable. Ya se comieron la merluza, se comieron el jurel, la anchoa. Y la jibia, de la cual dependemos noventa mil pescadores artesanales, no va a ser pescada nunca más con red de arrastre, solamente con potera.”

