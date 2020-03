Defensor regional público celebra junto a carabineros libertad de funcionario que disparó a estudiante

View this post on Instagram

En un video recientemente filtrado por @revistadefrente el Defensor regional público del Biobío Osvaldo Pizarro celebra junto a carabineros la libertad de funcionario que disparó a quemarropa a estudiante en Concepción el 7 de marzo. Con estos actos de Pizarro cabe hacerse la pregunta ¿Pondrá todo su compromiso profesional con la defensa de los derechos de los detenidos/as en el marco del estallido social? #estallidosocial #concepcion