¿Con qué cara quieren aprobar Ley anti encapuchados? Carabineros escolta marcha del rechazo armada

Este sábado los grupos de extrema derecha realizaron una marcha en Santiago en rechazo a una nueva Constitución y cambios en el país.

Los defensores de la Constitución del dictador Augusto Pinochet levantaron banderas y carteles para manifestar su negativa al proceso constituyente y marcharon, en su mayoría, encapuchados y portando chalecos antibalas y escudos profesionales. Además estuvieron armados con palos, lumas retráctiles y gas pimienta.

Por tal motivo, muchos se preguntan con qué argumentos el Gobierno de Sebastián Piñera busca aprobar la «ley anti encapuchados«, para crear penas de cárcel para aquellas personas que cubran su rostro al participar en una protesta.

Tal y como revelaron las redes sociales, tras comenzar a dirigirse hacia Pedro de Valdivia, a los manifestantes se les unió un grupo de personas con palos y escudos, algunos con insignias de la agrupación de ultra-derecha, Capitalismo Revolucionario.

Algo que llamó la atención es que esta concentración fue escoltada y resguardada por funcionarios de Carabineros, quienes acompañaron a los partidarios por el rechazo e, incluso, se sacaron fotos con varios de estos grupos de extrema derecha.

Pasando por Providencia, me topo con una marcha por el rechazo. Con lumas telescópicas, escoltados por pacos, amenazando por sacar fotos al mismo tiempo que te graban, te dicen que no tengas miedo, que ahora no te van a pegar, pero que con tu imagen ya saben quién eres. pic.twitter.com/PdfEvWqNFj

— Luis Emilio Briceño Saint-Jean (@perspectivasNCC) February 29, 2020