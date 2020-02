MegaSaqueo del agua = Racionar el 4% para cuidar a privilegiados que consumen el 95%

09.02.2020



Empieza con M: Racionar el 4% del agua para seguir cuidando el 95% del recurso en manos de privados.

Respuesta del Gobierno: MegaSequía

Incorrecto

Respuesta de las comunidades: MegaSaqueo

Correcto!!!

Los anuncios del gobierno de Sebastián Piñera y la derecha para “combatir la sequía” que vive el país demuestra el valor neoliberal y patriarcal de este.

Seguir puntualizando la solución a la problemática en el consumo humano del agua es francamente no combatir nada, porque ya hay gente que no tiene agua y nosotr@s no queremos que a otras familias le quiten el derecho a su acceso para “abastecer” la Región.

Quitarle el derecho al agua a más personas no es ninguna solución, al contrario, va en camino de profundizar una crisis hídrica que con dichas medidas va ir dejando cada vez a más chilenos y chilenas sin abrir la llave del agua potable y haciendo de los camiones aljibes una normalidad del paisaje de más comunidades.

No lo es porque tan solo el 4-2% del recurso es de consumo humano y seguir insistiendo en que se debe racionar esta parte es invisibilizar el 95% de agua que es explotada por empresarios como los reproductores de Palta en Petorca o el mismísimo Ministro Walker y sus manzanas, de las cuales el Gobierno no ha dicho ni una palabra en torno a dicha utilidad del agua.

Y aquello es patriarcal, porque es inconcebible que sigamos teniendo una estructura jerárquica en torno a cómo vamos a utilizar un recurso que está siendo saqueado por hombres que se cuidan entre si sin importar las vidas que se están perdiendo.

Hombres que anuncian medidas a las que llega una mesa en la que no hay organizaciones sociales y en cuyo discurso no hay ninguna mujer, cuando somos nosotras las que más sufrimos por la falta de agua y las que estamos luchando por su recuperación.

Por eso, queremos terminar con el saqueo patriarcal y neoliberal del agua que los grandes grupos económicos amparados por una derecha que se niega a reformar el código de aguas, pese a que ya están secando Chile. Ya lo hicieron con Petorca, y quieren seguir con aún más familias con sus medidas que no atacan el fondo del problema, simplemente porque no quieren.

Hay que poner fin al Mercado de los Ríos, el Negocio hídrico, porque está en juego la vida de las comunidades. Debemos unirnos para defenderla con paridad, consagrarla como una prioridad humana y protección de los territorios en un nuevo modelo de desarrollo en chile.

Porque, ellos defienden el extractivismo y la Región sufre tanto el de la agro industria y como el de las Grandes mineras que solo enriquecen el bolsillo y que el mundo social no válida en el contexto que enfrenta chile.

Es por eso que como Mujeres defenderemos desde todos nuestros frentes la vida. En el proceso constituyente esta lucha debe ser protagonista del debate, con una Convención Constitucional integrada por gente, mujeres, de las comunidades que lucha día a día para que la Nueva Constitución deje en claro la reivindicación del agua como Derecho Humano.

El problema no es ni nunca será el 4% del consumo humano, sino el 95% del agua que está siendo saqueada

¡Porque las aguas robadas serán recuperadas!

Bárbara Astudillo Delgado y Nataly Campusano Díaz

Bárbara Astudillo Delgado, ecofeminista por el derecho al agua en Petorca. Militante de Convergencia Social y Nataly Campusano Díaz, consejera regional de Valparaíso por Convergencia Social, Frente Amplio.