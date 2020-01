En Talca, un profesor va preso por escribir versos de Benedetti en una plaza

Mario Oyarzún, Profesor de Talca, fue detenido y sometido a proceso por fiscalía, por el «gravísimo delito» de escribir unos versos de un poema de Mario Benedetti en las escalinatas de la pérgola de la plaza de Talca. Mientras tanto, los que han dejado gente ciega, han violado y torturado a cenetenares de ciudadanas y ciudadanos, siguen libres e impunes.

#ChileDesperto

«No te rindas»

No te rindas, aún estás a tiempo

De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,

Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,

Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,

Destrabar el tiempo,

Correr los escombros,

Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se esconda,

Y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma

Aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo

Porque lo has querido y porque te quiero

Porque existe el vino y el amor, es cierto.

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Abrir las puertas,

Quitar los cerrojos,

Abandonar las murallas que te protegieron,

Vivir la vida y aceptar el reto,

Recuperar la risa,

Ensayar un canto,

Bajar la guardia y extender las manos

Desplegar las alas

E intentar de nuevo,

Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se ponga y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma,

Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo nuevo,

Porque esta es la hora y el mejor momento.

Porque no estás solo, porque yo te quiero.

El ignorante de presidente que tenemos se atrevió, hace un par de meses, a citar a Mario Benedetti (“cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas”). Esa cita nos dolió a todos los que amamos la poesía, la libertad, al espíritu que nos empuja a luchar por justicia, por la dignidad, por el respeto humano y llevamos muy adentro, en el corazón sus poemas. ¿Cómo un criminal se atreve a citarlo?. A las pocas horas, tenía la respuesta de primera mano:

Comunicado sobre el uso de una frase de Benedetti por parte del presidente de Chile"La Fundación Mario Benedetti,… Posted by Fundación Mario Benedetti on Wednesday, 23 October 2019

