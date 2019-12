Que no te digan que con el IVA van a financiar las demandas ciudadanas

Las AFP no pagan IVA (El estado pierde 10.000 millones de dólares anuales)

Las Sanitarias no pagan IVA (El estado pierde 5.000 millones de dólares anuales)

Las Mineras no pagan IVA (El estado pierde 50.000 millones de dolares anuales)

Los Bancos y los Grupos economicos eluden impuestos (El estado pierde 22.000 millones de dólares al año)

