Efectos de gases lacrimógenos y agua del guanaco en la piel de manifestantes

El «Colegio chileno de Químicos AG» patrocinado por las transnacionales anglosajonas, “Química Nobel» del Grupo Egle, que opera en Chile utilizando profesionales de la UC, The Royal Society of Chemistry (británica) y LabWare Inc., con fecha de hoy 17 de Diciembre, ha emitido una DECLARACIÓN PUBLICA cuestionando la calidad del informe titulado “Determinación molecular y efectos fisicoquímicos”, preparado por, la Química Molecular, Francisca Leiva Monet, en un laboratorio independiente del control de las transnacionales, donde denuncia el uso de ácidos (soda caustica) en el agua del «guanaco», ante la gravedad de esta descalificación, que busca minimizar los efectos nocivos en la salud de chilenos de la labor represiva, adjuntamos el video con las exposiciones presentadas al senado.

