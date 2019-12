Día de Gracias en EE.UU.; del mito oficial a la celebración por el genocidio indígena

El Thanksgiving fue declarado día feriado nacional por el presidente Abraham Lincoln en octubre de 1863.

“Hoy es un día doloroso en el cual la colonización, militarización y el intento de genocidio contra mi pueblo continúa, marca el inicio de una temporada para recordar las numerosas masacres que los pueblos nativos han enfrentando desde el primer contacto… Estas son las raíces de opresión que se han transformado en formas de imperialismo e intervencionismo estadunidense”, comenta Krystal Two Bulls, indígena Oglala Lakota y Cheyenne e integrante de la agrupación de veteranos de guerra About Face: Veterans Against the War.

“Estar en buenas relaciones es un concepto ético central para muchas naciones indígenas, implica reconocer la interdependencia mutua entre humanos y otros seres… eso es lo que probablemente estaban intentando los Wampanoag, Pequot y otras naciones al ofrecer su hospitalidad y compartir sus recursos con los colonos blancos, sólo para que eso fuera respondido con robo y asesinato”, escribió Joseph Pierce, profesor en la Universidad Stony Brook e integrante de la nación cherokee.

El excepcionalismo estadunidense depende de esa amnesia histórica, de olvidar a propósito lo que tuvo que ocurrir para que Estados Unidos exista como es hoy día… El Día de Gracias es parte de ese proyecto . Pierce concluye, en su artículo en Truthout que para que el Día de Acción de Gracias signifique algo más que la celebración del genocidio indígena, los blancos tienen que ser honestos consigo mismos sobre sus orígenes , aconsejó.

Mientras, el desfile procedió, muchos se quejaron de comer demasiado otra vez (aunque seguramente pocos se dieron cuenta de que la receta tradicional del día es exclusivamente de ingredientes indígenas: pavo, camote, calabaza, arándano); otros más vieron los tradicionales partidos de fútbol americano y casi todos se prepararon para el día igual de sagrado que el Thanksgiving; el viernes negro dedicado al shopping con el cual se inaugura la temporada navideña.

Sin embargo, hay indicios de que la historia real está interrumpiendo la narrativa oficial cada vez más.

–El autor, David Brooks, es Corresponsal de La Jornada de México en EE.UU.

*Fuente: SurySur