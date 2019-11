Detrás de la Razón: Modelo de EEUU; dictadura en Chile y sumisión al capital

El pueblo unido jamás será vencido, es la frase que ha permeado todas las manifestaciones después de la Revolución Industrial. Esta no es más que la dignidad de exigir la igualdad de oportunidades, de tener los derechos básicos, y de que la explotación sea justa, aunque sea una paradoja.

Semanas de protestas, miles de heridos, miles de detenidos, decenas de muertos, parecería que no ha sido en vano, y parecería que entonces el Gobierno comienza a obedecer al pueblo en Chile, lo que podría ser ejemplo para toda América Latina y el mundo entero.

El Gobierno en sus diferentes niveles, anuncia el camino a una nueva y añejamente anhelada y deseada Constitución para cambiar la esencia del país, y con ello, el desequilibrio social “que la explotación sea más justa”. Pero… ¿de verdad será cierto el cambio o es plan con maña? En este capítulo lo preguntamos y además lo conectamos con algo más importante, el modelo antropológico para configurar la economía del planeta, sus repercusiones y nuestras esperanzas.

Chile es un ejemplo de lo que está pasando con el capitalismo depredador, tener dinero no es malo, abusar del que no tiene para enriquecerse, es lo perverso, afición que incluso, ha cautivado a la izquierda misma. Los “Chicago Boys” piezas clave lideradas por un premio Nobel de Economía que instauró un ejemplo de neoliberalismo desde 1972 allá en el cono sur, por supuesto no exclusivo de esa zona sino extendido hasta donde el mundo se ha dejado.

