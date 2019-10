GLIFOSATO: Puede desencadenar cáncer de mama agresivo cuando se combina con otro factor de riesgo

Viernes, 4 de octubre de 2019

Un estudio recientemente publicado se suma a la creciente evidencia que respalda el potencial cancerígeno del glifosato de ingrediente activo para eliminar las malezas. Los herbicidas de glifosato como Roundup se usan en más del 85% de los cultivos genéticamente modificados, segun el articulo del sitio GM Watch .

El nuevo estudio muestra que una concentración muy baja de glifosato (en el rango de partes por billón y, por lo tanto, ambientalmente relevante para todos) puede desencadenar cáncer de mama cuando se combina con otro factor de riesgo.

En el estudio, los científicos expusieron las células mamarias humanas no cancerosas al glifosato in vitro durante un curso de 21 días. Las células se colocaron en ratones para evaluar la formación de tumores. Aunque las células expuestas al glifosato solo no indujeron el crecimiento tumoral, los tumores cancerosos se desarrollaron después de que el glifosato se combinara con un tipo de molécula reguladora de genes que está presente en todos los humanos.

El proceso en detalle:El estudio mostró que la exposición al glifosato condujo a una marcada reducción en los niveles de una etiqueta molecular en el ADN que se conoce como metilación. Además, los autores del estudio revelaron el mecanismo por el cual esto tiene lugar. El glifosato indujo un aumento de varias veces en una proteína llamada TET3, que se sabe que elimina las etiquetas de metilación del ADN. Normalmente, cuando el ADN de un gen está marcado por metilación, no se expresa. Cuando se eliminan las etiquetas de metilación, el gen puede reactivarse. Se sabe que tales cambios en la función génica causados ​​por alteraciones en el perfil de las etiquetas de metilación del ADN son un factor que contribuye a la formación de cáncer (carcinogénesis). Este parece haber sido el caso en este estudio, ya que cuando se combinó un segundo agente inductor de cáncer con el glifosato, esto condujo a la transformación de las células mamarias humanas a un estado canceroso. El segundo agente inductor de cáncer era una clase de pequeñas moléculas de ARN conocidas como microARN, que participan en la regulación de la expresión génica. En el nuevo estudio, las alteraciones en la función del gen inducidas por el glifosato a través de la eliminación de las etiquetas de metilación del ADN, combinadas con los cambios en la función del gen causados ​​por la adición de microRNA-182-5p (miR182-5p), condujeron a la formación de células de cáncer de mama. Micro-RNA182-5p es una molécula reguladora de genes de origen natural que está presente en todos. La disfunción de microRNA182-5p se ha relacionado con cánceres de diferentes tipos.

Sin embargo, todavía no se sabe si lo que se observó en las células mamarias humanas en el nuevo estudio también se aplica a otros tipos de células en el cuerpo.

Baja concentración de glifosato provocó cambios:

Un aspecto preocupante de este estudio es que esta concentración muy baja de glifosato resultó en una mayor expresión del gen TET3 y la alteración a gran escala en el perfil de las etiquetas de metilación del ADN en las células mamarias.El Dr. Michael Antoniou, del King’s College London, uno de los revisores pares del estudio, comentó: “Estas observaciones destacan por primera vez un posible biomarcador de actividad de glifosato a nivel de expresión génica que podría estar relacionado con la formación de cáncer de mama. Sería interesante investigar las correlaciones entre el historial de exposición de las personas al herbicida de glifosato, el aumento de los niveles de actividad TET3 y la incidencia de cáncer de mama «.El mecanismo por el cual el glifosato induce alteraciones en el perfil de las etiquetas de metilación del ADN al aumentar los niveles de proteína TET3 puede ayudar a explicar el Un aspecto preocupante de este estudio es que esta concentración muy baja de glifosato resultó en una mayor expresión del gen TET3 y la alteración a gran escala en el perfil de las etiquetas de metilación del ADN en las células mamarias.El Dr. Michael Antoniou, del King’s College London, uno de los revisores pares del estudio, comentó: “.El mecanismo por el cual el glifosato induce alteraciones en el perfil de las etiquetas de metilación del ADN al aumentar los niveles de proteína TET3 puede ayudar a explicar el hallazgo del equipo dirigido por el profesor GE Séralini, de que una dosis muy baja de herbicida Roundup con que se alimentó a ratas durante un período de 2 años, condujo a un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de tumores mamarios.

Forma agresiva de cáncer:

Otro aspecto preocupante del nuevo estudio fue “Lo que fue particularmente alarmante sobre el crecimiento del tumor fue que no era el tipo habitual de cáncer de seno que vemos en las mujeres mayores. Era la forma más agresiva que se encuentra en las mujeres más jóvenes, también conocida como cáncer luminal B «.Lelièvre agregó: “Hay una gran brecha en la investigación que apunta a comprender por qué se desarrolla el cáncer. Este descubrimiento es novedoso, principalmente porque hasta ahora, no ha habido ninguna evidencia científica que demuestre que un segundo factor cuando se asocia con contaminantes comunes sería suficiente para que se desarrolle el cáncer. Es muy difícil determinar qué causa el cáncer de seno, pero este es un paso crítico en la dirección correcta para que podamos comenzar a trabajar hacia la prevención, como hemos descrito en el trabajo de colaboración internacional de IBCN ( «Ha habido un gran enfoque en la investigación tanto para el tratamiento como para la detección, pero la prevención no es tan frecuente», dijo Lelièvre. «Si podemos encontrar una manera de mitigar los riesgos, podemos tener la esperanza de menos casos». Otro aspecto preocupante del nuevo estudio fue señalado por una de las autoras, Sophie Lelièvre, profesora de farmacología del cáncer en la Facultad de Medicina Veterinaria de Purdue. Ella dijo:Lelièvre agregó: “ www.purdue.edu/breastcancer ) «.La incidencia de cáncer continúa aumentando en todo el mundo, y el cáncer de seno es el tipo más común, según Cancer.gov . Lelièvre dijo que esos hechos por sí solos continúan alimentando la motivación de su investigación con la esperanza de encontrar una forma de prevenir el cáncer antes de que comience. Antecedentes: El nuevo estudio fue llevado a cabo por un equipo colaborativo de científicos de la Universidad de Purdue en Indiana, EE. UU. Y el Instituto Nacional de la Santidad y la Investigación Médica (INSERM) / Instituto de Cancún de L’Ouest (ICO) en Nantes, Francia. El Centro de Investigación del Cáncer de Purdue trabajó con ICO, el Centro de Cáncer para el oeste de Francia, como parte de un acuerdo con la iniciativa internacional de Cáncer de Mama y Nutrición (IBCN) dirigida por Purdue. El trabajo fue publicado en Frontiers in Genetics. Fue financiado por la Liga Nacional contra el Cáncer en Francia (Ligue Nationale Contre le Cancer). En 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud dijo que el glifosato era un probable carcinógeno . La investigación publicada en 2017 también asoció la exposición a herbicidas a base de glifosato con el linfoma no Hodgkin. Tres casos judiciales de alto perfil en los Estados Unidos presentados por pacientes con cáncer contra el fabricante de herbicidas con glifosato Bayer han encontrado que la exposición a los herbicidas con glifosato fue un factor importante que contribuyó al linfoma no Hodgkin de los demandantes. Los casos han resultado en daños de millones de dólares otorgados contra Bayer. El Estudio: «El glifosato prepara las células mamarias para la tumorigénesis reprogramando el epigenoma de manera dependiente de TET3»

Autores: Manon Duforestel, Arulaj Nadaradjane, Gwenola Bougras-Cartron, Joséphine Briand, Christophe Olivier, Jean-Sébastien Frenel, François M Vallette, Sophie A. François, Pierre-François Cartron Frontiers in Genetics, 27 de septiembre de 2019 Sitio: www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2019.00885/full RESUMEN El reconocimiento de que los contaminantes pueden influir en el epigenoma plantea serias preocupaciones con respecto a su impacto a largo plazo en el desarrollo de enfermedades crónicas. El herbicida glifosato se ha analizado para determinar su impacto en la incidencia de cáncer, pero los informes demuestran la dificultad de vincular las estimaciones de exposición y el análisis de respuesta. Un enfoque para comprender mejor un posible impacto del riesgo de cáncer es seguir un enfoque sinérgico, ya que el cáncer rara vez ocurre en respuesta a un factor de riesgo. La influencia conocida del glifosato en la vía regulada por el estrógeno lo convierte en un objetivo lógico de investigación en la investigación del cáncer de mama. Hemos utilizado células MCF10A no neoplásicas en un patrón repetido de exposición al glifosato durante 21 días. El glifosato desencadenó una reducción significativa en la metilación del ADN como se muestra por el nivel de ADN de 5-metilcitosina; sin embargo, A diferencia del fuerte agente de desmetilación y el péptido UP del promotor del cáncer, las células tratadas con glifosato no condujeron al desarrollo de tumores. Mientras UP actúa a través de una vía DNMT1 / PCNA / UHRF1, el glifosato desencadenó una mayor actividad de TET3. La combinación de glifosato con una expresión mejorada de microARN (miR) 182-5p asociada con el desarrollo de tumores inducidos por cáncer de mama en el 50% de los ratones. El cultivo de células primarias de tumores resecados reveló un fenotipo luminal B (ER + / PR- / HER2-) en respuesta a la exposición al glifosato-miR182-5p con sensibilidad al tamoxifeno y potenciales invasivos y migratorios. El desarrollo tumoral podría prevenirse ya sea inhibiendo específicamente miR 182-5p o tratando las células glifosato-miR 182-5p con dimetiloxialilglicina, un inhibidor de la vía TET. Al buscar posibles marcas epigenéticas de la regulación génica mediada por TET bajo exposición al glifosato, identificamos los genes MTRNR2L2 y DUX4, cuya hipometilación se mantuvo incluso después de detener la exposición al glifosato durante seis semanas. Nuestros hallazgos revelan que la baja presión, pero la hipometilación sostenida del ADN que ocurre a través de la vía TET prepara a las células para la respuesta oncogénica en presencia de otro factor de riesgo potencial. Estos resultados justifican una mayor investigación del riesgo de cáncer de seno mediado por glifosato.-

-Artículo enviado por su autora, Dra Graciela Vizcay Gomez, a piensaChile

Zero Biocidas Blog de la autora:

