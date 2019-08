México: «Ya basta de divisiones, pide López Obrador a zapatistas»

En su mensaje, abordó también el tema de la oposición de algunos sectores que antes no protestaban cuando se robaban el dinero del pueblo, ahora ya protestan en contra de nosotros. Si nosotros somos del pueblo, si nosotros surgimos del pueblo, si nosotros no somos rateros; que vayan a protestar y que vayan a reclamarle a los que se dedicaban a saquear, no a nosotros .

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente en contra de los opositores a sus proyectos, al asegurar que le llueven los amparos para frenarlos. En su primera visita a esta zona llamó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a ya no pelearse y trabajar en unidad. Podemos tener diferencias, pero respetamos mucho ese movimiento, “mi recomendación fraterna, respetuosa, es que no nos peleemos, que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos.

Subrayó que pese a que estaban los dados cargados, las cartas estaban marcadas, nunca dejamos de insistir en las elecciones. Sabíamos que iba a llegar el momento en que la gente iba a tomar conciencia y que ya no les iba a servir ninguna trampa, ni el reparto de despensas, ni la compra del voto, ni la entrega del frijol con gorgojo. Y así llegamos . Se triunfó, insistió, “porque fue mucho tiempo de lucha, fuimos perseverantes, tercos, hasta lograr esta transformación.

Por eso respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos, de que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos .

El Presidente apeló a que haya libertades plenas, completas, que nos respetemos, que cada quien tenga su religión y que se le respete; que se respete la libertad de creencia, que se respete la libertad de pensamiento, la diversidad, que seamos, no tolerantes, respetuosos de todos y que nos hermanemos .

En esta gira, en la que estuvo acompañado por el gabinete de salud y del gobernador Rutilio Escandón, aseguró que no tolerará la simulación en obras y servicios en el sistema de salud.

Yo ya llevo tantos años en estas luchas, pues ya sé cómo se simula, cómo se pretende engañar, pero yo no tengo la cara, no me van a ver la cara a mí, eso sí se los aseguro , dijo tras visitar el Hospital Rural de Guadalupe Tepeyac –que fue construido en 1993 en este que fue uno de los principales bastiones del EZLN–. Cuando inauguraron ese nosocomio, recordó, vinieron, cortaron el listón y se fueron, y quedó vacío. Entonces, no queremos ya esa simulación, va en serio .

Más tarde, en Altamirano, donde se atiende a todas las etnias de origen tzeltal, tojolabal, tzotzil y lacandones, resaltó la importancia de abastecer de médicos, especialistas, medicinas y equipo a los hospitales en las comunidades más marginadas y alejadas, al mencionar que cuando le dio un infarto me salvé, porque a los 15 minutos llegué a un hospital y me intervinieron .

Garantizó que se van a aplicar a fondo para poner orden en todo el sistema de salud , y rechazó la desaparición del programa IMSS Bienestar, al que pertenecen los hospitales rurales.

Por la noche, en Ocosingo, ofreció acabar con el cementerio de obras de salud que heredó su gobierno. No exagero, nos dejaron como 200 centros de salud y hospitales inconclusos . En algunos casos, sólo eran fachada .

En cada uno de los hospitales que visitó, dialogó con personal médico y hasta con pacientes.

También dijo que se modernizará la carretera de Palenque a San Cristóbal de Las Casas, lo que fue muy celebrado.