26 mayo, 2019

«Se debe especificar la fecha de la celebración del referéndum de autodeterminación de nuestro pueblo. Las fuerzas extranjeras, incluida Francia, están haciendo todo lo posible para garantizar que la situación no cambie».

Es en estos términos tan claros que se expresó ayer, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. (RASD) en Argel, en una conferencia organizada por el Parlamento Africano de la Sociedad Civil, en coordinación con el Comité Nacional de Periodistas argelinos Solidarios con el pueblo saharaui, con motivo del Día de África.

Abdelkader Taleb Omar, en presencia de representantes de la sociedad civil argelina y africana, indicó a este efecto que el Consejo de Seguridad no interviene en la defensa del pueblo saharaui «oprimido» y considera que, en principio, el Consejo de Seguridad debería ir en la misma dirección que la Minurso, la misión de las Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sahara Occidental.

«Francia está saboteando cualquier solución del problema de la descolonización en el Sahara Occidental ocupado. La organización del referéndum es esencial para lograr la independencia de nuestra nación. Esto explica los intentos de Marruecos por todos los medios para desnaturalizar nuestro derecho a la autodeterminación «, lamentó, asegurando de paso que algunas potencias» hacen todo «para garantizar que la crisis» continúe «en la región con el de «perpetuar» el neocolonialismo en nuestro espacio geográfico». ¿Quién paga el precio de este imperialismo? Obviamente, es el pueblo «, agregó el embajador de la RASD, que enfatiza con fuerza y ​​rigor que la voluntad del pueblo saharaui de obtener su independencia y su soberanía «no es negociable». «Nunca retrocederemos», advirtió.

Continuando con sus comentarios, Abdelkader Taleb Omar dijo que la renuncia del enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental no es «inocente» y argumentó que Horst Köhler fue «probablemente obligado» a hacerlo. El diplomático saharaui concluirá diciendo que la Unión Africana está «ontológicamente» vinculada a la lucha de liberación de los pueblos africanos.

Por su parte, el Vicepresidente del Parlamento Africano de la Sociedad Civil declaró que quería dar a través de su organización un «nuevo» impulso para África, un continente que «innova» y debe «contribuir» a la economía mundial. «El Día de la Juventud Africana es un homenaje de la UA a la gloriosa Revolución de 1954» señaló Ali Sahel lamentando la «mancha negra» en África, en alusión a la colonización del Sahara Occidental. .

También dijo que los africanos «apoyan firmemente» el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, pero desafortunadamente, continuó, el continente negro no es «audible» en la escena internacional. . «Pero nuestros jóvenes deben abordar esto abordando el desafío del conocimiento y el conocimiento. El africano debe convertirse en un actor y no en un espectador de su destino «, insistió el Vicepresidente del Parlamento Africano de la sociedad civil antes de recordar que Argelia contribuye» totalmente «a difundir el conocimiento en beneficio del resto del continente. señalando que nuestro país tiene no menos de 13,000 estudiantes africanos en los bancos de nuestras universidades.

