Estados Unidos y la hipótesis del bloqueo naval a Venezuela

Por un lado, amenaza a Cuba con un embargo «absoluto» si mantiene su apoyo al Gobierno venezolano, por el otro presiona al Gobierno de Malta para que prohíba a Rusia usar su territorio para llegar al país suramericano y aplica sanciones contra barcos que transportan petróleo venezolano para ahogar la economía del país.

Todo hace suponer que en El Pentágono sí que están barajando con mucho interés un bloqueo total para ahogar definitivamente al Gobierno de Nicolás Maduro y lograr su tan ansiada implosión social.

La idea del cerco definitivo hacia Venezuela, ya había sido analizada durante una reunión secreta del ‘think tank’ estadounidense «Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales» (CSIS), llevada a cabo el 10 de abril de este año.

Uno de los invitados a la reunión fue Fernando Cutz, a quien el periodista Max Blumenthal ha llamado «el arquitecto del golpe de Estado en Venezuela».

Revealing comments from @fscutz, one of the key architects of the US coup in Venezuela, declaring that the goal of intervention is to “restore Venezuela’s place as an upper middle class country” https://t.co/jZsNLu5rWB pic.twitter.com/2IX8d1n41P

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 15 de febrero de 2019