Resultados de Codelco el 2018: política planificada para endeudarla, arruinarla y privatizarla

El viernes 29 de marzo, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, presentó los resultados de la empresa por el año 2018, anunciando una caída de los excedentes desde US$ 2885 millones el año 2017, a solo US$ 2002 millones el 2018, pero que por ajustes contables quedarían solo en US$ 1606 millones, a pesar que el precio del cobre el año 2018 fue de 2,96 dólares la libra, mientras que el año 2017 fue solamente de 2,79 dólares la libra. Según Pizarro, esta caída “fue influida por los precios de realización y de los costos de insumos, además de los gastos de las 18 negociaciones colectivas del año, con acuerdos firmados con más de 10 mil trabajadores”.

Es muy extraño que el presidente ejecutivo de Codelco ponga entre las causas de la caída de los excedentes, los precios de realización, siendo que el precio del cobre y el molibdeno en el año 2018 fueron superiores a los del año 2017. Los precios de realización, lo podríamos interpretar en el sentido que Codelco estaría vendiendo el cobre y subproductos, a precios inferiores que lo que se dan en el mercado internacional.

El análisis que sigue, se referirá únicamente a las ventas o los ingresos de Codelco, sin referirnos a los costos, que corren por un canal paralelo.

El año 2018 Codelco produjo 1.678.000 T. de cobre, y sus ventas alcanzaron solamente a U$ 14.253 millones, con un precio del cobre de 2,96 dólares, lo que vamos a comparar con el año 2006, en razón que en cuanto a precio y producción son muy similares. El año 2006 La producción de cobre fue de 1.676.000 T. y el precio fue de 3,05 dólares. El pequeño aumento de nueve centavos en el precio del cobre el año 2006, en relación al 2018, tiende a compensarse con una producción superior de 2 mil T., el año 2018. Sin embargo, las ventas de Codelco el año 2006 fueron de US$ 17.077 millones, y solamente U$ 14.253 el 2018. ¿Cómo se explica que casi con una idéntica producción y precio del cobre, los ingresos por ventas el 2018 sean U$ 2.824 millones menos que el año 2006?

Esta lamentable, y sin explicación, caída de las ventas o ingresos de Codelco el año 2018, no es el fruto de una mala administración, sino el resultado de una política planificada para endeudar y arruinar Codelco, que viene implementándose desde abril del año 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando las trasnacionales mineras lograron apropiarse de la administración de la Corporación, al asumir Diego Hernández la Presidencia Ejecutiva, Thomas Keller la Vicepresidencia de Finanzas, y una serie de otros ejecutivos que asumieron las vicepresidencias y diversas gerencias de Codelco. El objetivo no explícito de las transnacionales mineras para apoderarse de la administración de Codelco, es generar las condiciones para su privatización.

Las transnacionales mineras pudieron apropiarse de la administración de Codelco gracias al Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009 en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esta ley permitió, entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el presidente de la República, sino por el Directorio, del cual además se sacó a los Ministros de Hacienda y de Minería, dejando al Estado fuera de la administración de Codelco.

La casi totalidad de los comentarios de la prensa y de los “expertos”, fueron muy favorables a estos nuevos ejecutivos, quienes, por su gran capacidad técnica y experiencia en diversas transnacionales mineras, aumentarían en forma muy considerable los resultados de Codelco. Sin embargo, estos pronósticos no se cumplieron, porque desde el año 2010, se han registrado los peores resultados de Codelco en toda su historia. Estos pésimos resultados, no se deben a un aumento catastrófico de los costos, sino a una inexplicable caída de las ventas de Codelco en cerca de US$ 20 mil millones por subfacturación, desde el año 2010 a la fecha.

En un informe de la UNCTAD, de julio de 2016, se denuncia que en Chile existe subfacturación en la exportación de cobre y otros minerales, pero no se señala cuáles son las empresas involucradas en esta subfacturación.

No existe ninguna razón válida para una caída tan considerable de los ingresos por ventas de Codelco, salvo que el cobre y sus subproductos hayan sido exportados a precios muy inferiores a los del mercado internacional, como lo denuncia la UNCTAD. Aquí comienza a emerger el fraude, porque ni Codelco ni ninguna minera extranjera, pueden vender el cobre a precios inferiores a los del mercado internacional, salvo que se haga al margen de la ley.

En vista que no era razonable, ni lógico, que desaparecieran los ingresos por ventas de Codelco, desde el año 2010 en adelante, en abril de 2015, por intermedio de la “ONG Chile-Cobre”, interpusimos una querella contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de pérdidas en Codelco por más 18 mil millones de dólares, entre los años 2005 y 2014. Esta querella fue presentada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que designó al Fiscalía Centro Norte para la investigación.

La querella concernía dos tipos de pérdidas. Primero, estaban las pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron desde el año 2006 al 2012, y cerca de US$ 2 mil millones del contrato de venta a Minmetals, pérdidas que aún se siguen produciendo. El segundo hecho denunciado, es precisamente las pérdidas por cerca de US$ 12.000 millones, entre los años 2010 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas de Codelco, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos.

Han pasado 4 años de la presentación de la querella. La primera fiscal designada, Sra. Giovanna Herrera, durante los 8 primeros meses, no hizo absolutamente nada para investigar. Ante un reclamo al Fiscal Nacional Sr. Sabas Chahuán, el Fiscal Regional traspasó la investigación a la fiscal Sra. Macarena Cañas, de la Fiscalía de Alta Complejidad. En los primeros meses la fiscal Macarena Cañas, realizó una parte de diligencias que habíamos solicitado, como requerir información a Cochilco, Codelco, Aduanas, y ella incluso agregó requerimientos a algunas mineras extranjeras, pero después detuvo su avance, como si alguien le hubiera solicitado no avanzar en esta investigación, porque ni siquiera nos dio acceso a la información enviada por Codelco, Aduanas, BHP Billiton y Antofagasta Minerals.

El hecho es que han pasado 4 años, y nadie ha sido formalizado por el Ministerio Público, por estas multimillonarias pérdidas de Codelco y de todos los chilenos. Para tener una idea de lo que pasó en mercados de futuro, lo resumiremos en la operación más escandalosa y que produjo el 60% de las pérdidas en mercados de futuro, que arrojó pérdidas por US$ 2.983,9 millones. En una sola operación de venta a futuro de 700 mil T. de cobre de Gaby, en julio de 2007, se vendió a futuro a US$ 1,36 la libra para el periodo 2008 a 2012, cuando en ese mismo mes que se realizaba esta operación, el precio del cobre era de 3,62 dólares. El 2006, el precio había sido de 3 dólares la libra, y fue de US$ 3,31 en promedio, en el periodo 2008-2012, de vigencia de dicho contrato. Vender a 1,36 dólares solamente, cuando el precio era de 3.62 dólares, no es un error de cálculo, sino una operación deliberada para perder dinero en favor de ciertas empresas, para que ellas a su vez paguen una suculenta “coimisión”, tal como ocurrió en los años noventa con J.P. Dávila.

Esta operación fue autorizada por el Acuerdo N° 17, del 19 de abril de 2007, del Directorio de Codelco, que en ese momento era presidido por la Ministro de Minería de la época Sra. Karen Poniachik, y que integraba también el Ministro de Hacienda Sr. Andrés Velasco, y entre otros, el Sr. Jorge Bande Bruck, Nicolás Majluf y Raimundo Espinoza. A pesar que lo solicitamos, ninguno de ellos ha sido citado para declarar para que la fiscalía conozca las razones por las que autorizaron vender el cobre a futuro a 1,36 dólares, si en ese momento el precio era de 3,62 dólares, y fue superior a 3 dólares en los 4 años que duró dicho contrato.

¿Cuáles son las empresas que ganaron los miles de millones de dólares que perdió Codelco? No lo sabemos, porque el Ministerio Público se niega a investigar cuales son estas empresas. Pero el Sr. Roberto Souper, Vicepresidente de Comercialización de Codelco, desde el año 2000 al 2010, conoce muy bien estas empresas: “Son once contrapartes que tiene Codelco -lo sé muy bien-, porque el directorio me designó para hacer esta fijación”. Esto lo declaró el Sr. Roberto Souper, el año 2014, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por “Pérdidas de Codelco en mercados de futuro en cerca de US$ 7.000 millones”, Comisión que presidió el ex diputado Luis Lemus, que también no quiso investigar. Pero además, también se ha negado a investigar estas pérdidas, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y Cochilco.

El Ministerio Público, parece “no estár ni ahí” con el hecho que Codelco haya perdido fraudulentamente, miles de millones de dólares en mercado de futuro y en subfacturación a partir del año 2010. Y ante la inmovilidad del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, del S.I.I. y por cierto de Cochilco, parece no haber impedimento para que el año 2018, siga existiendo subfacturación en Codelco, aunque, hay que reconocerlo, es bastante inferior a la subfacturación que se observó desde el año 2010 al 2015.

–El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado

