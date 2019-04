Marcela Aranda: Cura Poblete me llevaba con otros hombres para que me violaran mientras él miraba

«Él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces», relató la mujer.

La teóloga apuntó a que sufrió los abusos del jesuita entre 1985 y 1993.

La teóloga relató a Ahora Noticias que el sacerdote jesuita «comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba«.

«Fue un periodo de ocho años de abusos», detalló Aranda quien precisó que «es un abuso de conciencia, poder y sexuales».

«Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces«, remarcó al noticiero.

«Me siento responsable de otras víctimas»

La mujer sostuvo que su decisión de contar su historia es para ayudar a quienes han sido víctimas de abusos, no solo por parte de integrantes de la Iglesia.

«Quiero contar mi historia porque me siento responsable de otras víctimas, el dolor de las noticias que hemos visto, de tantos abusos, no solo en contexto eclesiástico, sino también en la sociedad civil, ha sido muy duro. Yo creo que contando algo de mi historia puedo ayudar a esas personas a salir de su dolor», dijo.

«Fueron ocho años de martirio, de sufrimiento, me fue despedazando, arrasando, hasta que no quedaran nada de mí», aseveró.

El dolor de los abortos

Además, relató cómo Renato Poblete la obligó a abortar, no solo una, sino que tres veces.

«Lo más terrible y lo que más me hace sufrir, porque nunca lo voy a poder a sacar de mi memoria ni de mi corazón, es que él me obligó a abortar y no sólo una vez, tres veces. Tres niños que nunca pude abrazar, despedazados por un hombre abominable», rememoró.

«Me recogía y me llevaba a practicar un aborto, sin que yo lo supiera la primera vez. Yo no sabía a lo que iba», añadió.

Aranda comentó que en esa época tenía unos 20 años y que no supo dónde iba hasta que llegó al lugar, cuando Poblete «me adormeció, así que no estuve consciente, solo cuando desperté en mi casa».

Consultada respecto a las otras dos ocasiones en que la obligó a abortar, dijo que Poblete «siempre me amenazaba, yo estaba aterrorizada, además que hay que comprender que a una víctima la van destruyendo de a poco en su voluntad entonces al final no queda nada, ya no tienes fuerzas, te dejas llevar, es como una manera de sobrevivir».

«Fue imposible escapar de esto», recalcó.

El recuerdo de los abusos después de haberlos «borrado»

La denunciante además planteó que de algún modo olvidó estos hechos, como un mecanismo de sobrevivencia.

«Algunas de las víctimas, sobre todo de abusos graves, tendemos a olvidar completamente como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir con los abusos, pensar que nunca existieron y a mí en los últimos 25 años eso fue lo que me pasó, ese período se borró de mi consciente, era como años que nunca hubieron existido».

No obstante, los diversos episodios de abusos en la Iglesia Católica la fueron llevando a recordar lo que le ocurrió.

«Fue un periodo bastante largo, durante 2018 con las noticias sobre los abusos en la Iglesia, me empezó a surgir desde dentro un malestar, como una náusea frente a este tema, de verdad no lo toleraba y esto después se agudizó más todavía cuando invitan a James Hamilton y a Juan Pablo Hermosilla a la Facultad de Teología justo para hablar de los abusos en contextos eclesiásticos», comentó.

«En esos días y en los días que vinieron yo me sentí pésimo, me vino un colapso, durante horas, poco a poco, mucho dolor, mucho horror, manifestaciones de llanto y otras más que fui pudiendo poner en palabras los horrorosos abusos de los cuales fui objeto», agregó.