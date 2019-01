¿Por qué viene migración a Europa?. Simple, porque, como en el Sáhara, les robamos

La Unión Europea (UE) y Marruecos firmaron ayer una nueva tropelía: suscribieron un acuerdo de pesca que choca frontalmente con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE). La UE y especialmente España, que es quien más se beneficia de esta acuerdo, pues, legalmente, no pueden faenar en aguas del Sáhara Occidental contempladas en el acuerdo, porque es un territorio pendiente de descolonización. A pesar de ello, ayer se firmó este golpe en el que los pesqueros españoles se convierten en ladrones. No es un acuerdo de pesca, es un acuerdo de ladrones.

En un momento, con las hordas de extrema-derecha ladrando rabiosas, en el que la migración está en el centro del debate, no deja de ser curioso que quienes le dan la espalda vuelvan a ser quienes la propician. España, todavía como potencia administradora del Sáhara Occidental, lleva más de cuatro décadas eludiendo su responsabilidad para todo un pueblo que un día fue español. No sólo eso, sino que una vez más, con el amparo de la UE y la complicidad de Marruecos, roba al Sáhara Occidental. Dicho en pocas palabras: se invade el territorio del pueblo saharaui y se esquilma sus recursos naturales, su sustento. ¿Y todavía nos preguntamos por qué llegan a nuestras costas cientos de personas migrantes?

No es el caso de los saharauis, que a pesar del maltrato por parte de España y el resto de la Comunidad Internacional, de la continua vulneración de Derechos Humanos (DDHH), aman su tierra y a los suyos y no abandonan los campamentos de refugiados que llevan habitando más de 40 años. Sin embargo, el modo en que la flota pesquera española roba al Sáhara Occidental ilustra perfectamente cómo Europa se cree con derecho sobre lo que no le pertenece, como si todo tuviera un precio, aunque sea a costa de vidas humanas. La patronal pesquera, sin conciencia, mira por los suyos aunque sus decisiones respaldadas por una clase política sin escrúpulos esté quitando el pan a todo un pueblo.

La Comisión Europea justifica este nuevo acuerdo asegurando que es posible eludir la sentencia del Tribunal porque se ha consultado de manera “adecuada” al pueblo saharaui y que beneficia al Sáhara. Sin embargo, ni siquiera ha tomado parte de esta consulta el gobierno legítimo del Sáhara Occidental, de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) con el Frente Polisario a la cabeza. Imaginen cómo de “adecuada” ha sido la consulta… Se lo diré yo, tanto como beneficia al Sáhara Occidental, en el que las únicas medidas que ha implantado Marruecos es la construcción de un muro de más de 2.700 kilómetros con cerca de 10 millones de minas antipersona.

Mientras, la patronal pesquera española, en lugar de instar al Gobierno a que se negocie el acuerdo de pesca con el Frente Polisario en lugar de Marruecos, continúa el golpe. Ladrones.

Web: David Bollero Colaborador de Público (excorresponsal oficioso en Londres), periodista vocacional en fase de desintoxicación informativa y pensador irreverente en continua hora extra. Víctima multitarea en rehabilitación. Otro mundo es mejor, pero para eso, entendamos antes éste. Twitter: @dbollero

*Fuente: Público