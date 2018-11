La Teletón: “¡Su compra va a financiar  nuestra gran contribución!”

¡Que viva la Teletón,

que atiende al necesitado

niño discapacitado

que abunda en nuestra nación!

Apelando al corazón,

es decir, al sentimiento,

aparece un regimiento

de figuras “estelares”

sonriendo en los comerciales

en la “previa” del evento.En estas horas de amor

“pasan cosas increíbles”:

mostrando hasta lo indecible

las carencias de un menor.

Veintisiete horas de horror,

en que empresarios notables

donarán sus deleznables

ganancias de un cuarto hora,

mientras dona una señora

la plata que va a faltarle. Hay que hacer la Teletón

para otros niños también:

Para aquellos que no ven

o les falla el corazón.

Pa’l que precisa un pulmón

artificial en su casa;

para el niño que lo pasa

de confinado en un catre

porque no cubre su ISAPRE

lo que se paga de tasa. Para el niño abandonado

que no conoce de escuela;

pa’l que sufre otras secuelas

y está en la calle botado.

Pa’l que no tiene abogado

que defienda sus derechos;

pa’l que carece de un techo

y duerme bajo los puentes,

mientras la gente “decente”

ve Teletón desde el lecho. Pa’l que a los siete trabaja

desperdiciando su infancia.

Pa’l que no tiene importancia

porque su cuna fue baja.

La Teletón es la caja

que se llena, indiferente

al destino de otra gente

que agoniza a nuestro lado

y que le alivia al Estado

su obligación más urgente. ¡Que viva la Teletón!

porque hace publicidad:

“¡su compra va a financiar

nuestra gran contribución!”

Y corre la población

a comprar ese producto

que va a ser el usufructo

de los niños desvalidos,

sin saber que lo invertido

quedará en otro reducto. Hablar mal de Teletón

es un riesgo en estas horas:

lagrimea la señora

y lagrimea el señor.

Se enternece a la Nación

llamando a la caridad,

y puesta la cantidad,

queda libre la conciencia

pa’ enfrentar con opulencia

la próxima Navidad. Llena el alma de alegría,

(después de pasar por caja,

y cambiar el amor por plata),

vamos a la pizzería.

Cuando la masa está fría

(es decir: está incomible)

una voz inconfundible

grita frases lacrimosas:

“¡Esta Patria es tan hermosa,

PASAN COSAS INCREÍBLES!”. ¡Que viva la Teletón!

que nos alivia la carga

de una realidad amarga:

el tema de la inclusión.

No contrata usted, patrón,

al que tiene sus carencias,

y sosiega su conciencia

al obsequiar su limosna,

y al Estado lo soborna

comprando sus indulgencias. ¿Y el Estado dónde está?

¿Por qué no hay leyes, de modo

que nos protejan a todos

sin pedir “por caridad”?

¡Es mala esta “sociedad”

que a sus socios no proteje!

No va a brotar el esqueje

del niño sin marraqueta.

Dirán: ¡”se alcanzó la meta”,

aunque la Verdad se queje!