El PSOE participó en el Congreso en actos por el Sáhara Occidental que ahora veta

El Partido Socialista participó en el Congreso de los Diputados en actos por el Sáhara Occidental -en uno intervino la delegada del Frente Polisario en España y en otro el presidente de la República Saharaui- cuando gobernaba el Partido Popular y ahora, con el PSOE en el Ejecutivo, veta una reunión de parlamentarios internacionales en la Cámara baja para no interferir las relaciones con Marruecos.

Con los votos del PSOE y del PP la Mesa del Congreso impidió el 30 de octubre una reunión de parlamentarios nacionales, autonómicos, europeos y de países africanos que, bajo el titulo “Sáhara Occidental: territorio pendiente de descolonización”, se quería celebrar en la sede parlamentaria en el marco de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), prevista para los días 16 y 17 de noviembre próximos en Madrid.

Unidos Podemos solicitó a la Mesa del Congreso la Sala Constitucional para el encuentro, pero ante la falta de unanimidad la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió la opinión de letrados de relaciones internacionales, que se mostraron contrarios al acto basándose en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, desvelado por El Confidencial, según el cual la reunión de los parlamentarios perjudicaría las relaciones con Marruecos.

El departamento de Josep Borrell entregó al Congreso el informe el 25 de octubre, el mismo día que el ministro despachó en el Senado en un minuto y diez segundos las preguntas que le hicieron cuatro senadoresreferentes a la política de su departamento sobre el conflicto del Sáhara Occidental.

Pero si el PSOE y el PP impidieron un acto por el Sáhara en el Congreso de los Diputados, estos partidos no lo vieron así el 15 de febrero pasado cuando en sala Clara Campoamor se celebró la jornada “Sahara Occidental: de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo a la responsabilidad internacional”, organizado por el Intergrupo del Congreso por el Sáhara, responsable también del acto con los parlamentarios internacionales.

En una jornada abierta al público intervinieron los diputados Ignacio Sánchez Amor y Odón Elorza (PSOE), Sergio Pascual (Unidos Podemos), Enric Bataller (Compromís) y Fernando Maura (Ciudadanos). Participaron, también, Jira Bulahi, delegada del Frente Polisario en España; el abogado francés Gilles Devers, que actúa ante el Tribunal de Justicia Europeo en nombre del Frente Polisario; Eloísa González Hidalgo, doctora en Derecho internacional y Juan Soroeta, profesor de la Universidad del País Vasco.

En su intervención, Abdelaziz pidió al Gobierno español el reconocimiento de la República Saharaui y apoyo a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Allí estuvieron los diputados Federico Buyolo (PSOE), Cayo Lara y Joan Josep Nuet (Izquierda Plural), Irene Lozano (UPyD), Carme Sayós (CiU), Jon Iñarritu (Amaiur), Joan Tardà (ERC), Rosana Pérez (BNG) y Joan Baldoví (Compromís-Equo).

Estos actos no son los únicos celebrados en las Cortes Generales referidos al Sáhara Occidental: El 5 de junio de 2018 el Senado acogió la presentación del libro “Un pueblo abandonado”, de Alberto Maestre Fuentes, de la mano del senador Pablo Rodríguez Cejas, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI-CC), al que asistió la delegada saharaui en España, Jira Bulahi.

Para Unidos Podemos el veto a la reunión de los parlamentarios internacionales supone una “violación de los derechos fundamentales” (Gloria Elizo), y “una intromisión ilegítima en la acción de los diputados” (Sergio Pascual) y contrasta con la que se celebró en la Asamblea Nacional Francesa el pasado 22 de junio, a la que fueron convocados 65 parlamentarios autonómicos y más de un centenar de europarlamentarios.

Fernando Maura (Ciudadanos), dijo que el PP y el PSOE, tan distantes otras veces, “se unen como una lapa” en determinados asuntos; Enric Bataller (Compromís) manifestó que el veto es un “acto de censura que no se justifica”; Iñigo Barandiaran (PNV) aseguró que no existen precedentes de negar una sala para un encuentro entre parlamentarios y Anna Surra (Esquerra Republicana), afirmó que el acto no compromete la acción exterior de España pues es “una charla entre parlamentarios”.

Miembros del Intergrupo del Congreso de solidaridad con el Sáhara Occidental han anunciado que pedirán a la Mesa de la Cámara que reconsidere el veto y vuelva a estudiar su solicitud.

*Fuente: Contramutis