La Iglesia chilena prohíbe a los curas tocar los genitales a los niños y besarlos en la boca

La Fiscalía chilena lleva adelante una histórica causa penal por los abusos contra menores cometidos por miembros de la Iglesia. Mantiene abiertas 126 investigaciones, aunque el número aumenta con las horas gracias a los registros de las oficinas de la institución católica en diferentes lugares del país. La indagación alcanza a 221 sacerdotes y ocho obispos. Los fiscales no solo buscan determinar la responsabilidad de los autores de los delitos sexuales, sino que apuntan a la jerarquía del clero chileno por encubrirlos. El sacerdote investigado de mayor edad tiene 90 años. La mayoría de los abusadores son hombres, 210. Hasta ahora se han contabilizado 245 víctimas, la mayoría varones violentados entre los 11 y 15 años. Entre los religiosos extranjeros indagados por abusos sexuales se encuentran ocho españoles, tres italianos, tres colombianos, dos irlandeses, un boliviano, un peruano, un filipino y un coreano. Abel Pérez, un antiguo hermano marista de 71 años, español, tiene la mayor cantidad de víctimas: al menos 16.

“Desde que llegué al colegio a quinto básico, un grupo de religiosos comenzaron a marcarme. Llegué a creer como niño que había sido escogido y que no le pertenecía ni a mis padres ni a mí mismo, sino a mis abusadores. No sé cómo lo hice para sobrevivir”, señala el médico Jaime Concha sobre lo que vivió mientras estudiaba en el Instituto Alonso de Ercilla de la capital chilena: intentos de masturbación, tocamientos, besos forzados y violaciones. “Abel Pérez fue mi principal abusador, el más sistemático. Como todos los depredadores sexuales, en lo público era reservado, inteligente, disciplinado, pero en lo privado se transformaba, atacaba y se transfería la culpa. ‘Mira lo que me hiciste hacer’, me decía”. El hermano marista, que comenzó a ejercer de profesor de matemáticas en 1974, fue trasladado 15 veces de lugar en lugar y hasta 2010 estuvo en contacto con niños y adolescentes. Cuando confesó los delitos que cometió durante décadas, fue expulsado de la congregación en junio pasado y está imputado por la justicia.

De acuerdo con el fiscal regional Raúl Guzmán, que investiga los abusos cometidos por maristas, la causa es la de mayor extensión de las que se conocen hasta ahora en el país: “Tiene cerca de 25 imputados y una cincuentena de víctimas, de nueve años en adelante. Tenemos denuncias desde 1967 hasta 2017”. Según el fiscal, “que algunas víctimas visibilicen estos hechos ha motivado a otras a denunciar y a solicitar que se investigue. El derecho a saber la verdad no está sujeto a las reglas de prescripción”.