Marcha por la Resistencia Mapuche: Domingo 14 Octubre, 11:00 Hr. Plaza Italia

Marri marri kom pu lamngen, kom pu peñi, pu wenuy, ka kom pu che.

Hoy como que ayer, la historia de dignidad y resistencia de nuestro Pueblo Mapuche ante el despojo, el colonialismo y capitalismo nos llama para reunirnos como una sola voz en defensa de la mapuñuke y nuestro futuro.

Hemos heredado de nuestros antepasados nuestra identidad y cultura, desde la que vemos necesario ejercer nuestra autonomía y proyectarla tal y cómo lo hicieron nuestros futakecheyem en los distintos escenario en los que los Mapuche nos desenvolvemos. En el campo, en la ciudad, en la cárcel y en el extrajero. Somos un solo Pueblo que lucha por rescatar el pasado y existir, como homenaje a todos quienes han brindado su vida por mantener nuestra lucha en pie.

Los Estados de Chile y Argentina se esfuerzan día a día para favorecer aún más la depredación total de los territorios y sus recursos a manos de empresas multinacionales. Así lo demuestra la imposición de mega proyectos para la inversión extractivista como IIRSA, las subvenciones a las empresas forestales o la entrega en bandeja de los derechos por el agua a los consorcios extranjeros y empresariales.

El Plan Araucanía no es más que la continuidad de la estrategia de la dictadura de Pinochet para seguir vulnerando nuestros derechos comunitarios y colectivos. Es la extensión legal y una arma más que intentan imponer junto al grupo policiaco-militar Jungla, lo que se suma al sucio proceder policial con su “Caso Huracán” y tantos otros que han dejado en evidencia sus oscuras intenciones en deslegitimar nuestra lucha.

Por estas y tantas otras razones, es que llamamos a todos quienes solidarizan con nuestras justas demandas a acompañarnos y demostrar con masividad que los Mapuche no estamos sólos, y que somos miles los que no nos tragamos las mentiras ni las banalidades de las autoridades de gobierno. No queremos más montajes judiciales, ni violencia, ni allanamientos ni niños mapuche heridos y vulnerados.

Contra las violencias del capital, la resistencia es vida. ¡¡Yafungkelu weichan mew newentukelu!!

¡¡Ni la cárcel ni las balas detendrán nuestro digno avance!!

¡¡Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche!! Meñal xipatupe taína pu Kona

¡¡Kom pu Mapuche Weuwaiñ!!

*Fuente: Meli Wixan Mapu