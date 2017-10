En Estocolmo, el Comité Che50 – Che vive, la lucha sigue! continúa con los homenajes al Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara. El sábado 21 de octubre, ante el emblemático monumento La Mano (erigido en honor a los suecos que fueron a defender la República española de las hordas fascistas), se dieron cita un nutrido grupo de personas para homenajear al internacionalista por excelencia.

El monumento La Mano estaba engalanado con una colorida decoración de lienzos y banderas, llamando la atención de los transeúntes. Destacaba un gran lienzo con una de las frases más emblemáticas del Che en 3 idiomas: People of the world: We can not trust imperialism, even a little bit. Man kan inte lita det bittersta på imperialismen! ¡No se puede confiar en el imperialismo ni un tantico así, nada! Imperialism is terrorism”

A pesar del frío imperante, los asistentes vibraron con entusiasmo y corearon los temas interpretados por el dúo Pepe y Mary.

El joven Dennis Källerfors, integrante del ComitéChe50, fue el presentador en este acto antiimperialista, y expresó su visión sobre el momento que vivimos en Suecia y cómo el discurso oficial sigue las instrucciones de Washington: ”Cuando queremos mejorar nuestras condiciones, cuando queremos construir un país para todos, cuando queremos igualdad, hermandad y paz, pero sin embargo nos enfrentan con nuevas guerras, nuevas bombas y nuevas alianzas militares – eso muestra por qué debemos luchar. La verdad de ellos no es la nuestra, los intereses de ellos no son los nuestros, la guerra de ellos no es la nuestra.”

Le siguió el cónsul cubano, Victor Manuel García Sánchez, quien expresó:

“La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina y el Caribe ha matizado las relaciones históricas de las dos partes. La nación norteamericana siempre ha visto a los territorios latinoamericanos y caribeños como su fuente de riquezas. Por tal motivo, han elaborado planes, estrategias y manuales para aniquilar todos los movimientos progresistas de la región.

Y eso queridos compañeros, es lo que el imperialismo norteamericano no le perdona a Cuba, que hayamos hecho una Revolución en sus propias narices como expresó el Comandante Fidel Castro. Una Revolución que ya casi se acerca a los 60 años y que ha sobrevivido a todas las maniobras, manipulaciones y provocaciones que han realizado los Estados Unidos para derrocarla.”

A continuación hizo su intervención Moira Méndez-Romero, ministra-consejera de la Embajada de Venezuela:

“En la carta de despedida que el Ché escribió a sus hijos, les pidió “… sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo…”. Pues hoy, reivindicando sus palabras, yo les digo ahora al pueblo sueco y a los pueblos del mundo: reaccionen, despierten del letargo, sean también capaces de movilizarse y levantar su voz para sentir el sufrimiento que está siendo infringido por EEUU contra los pueblos de Latinoamérica. Únanse a este clamor y a esta condena para combatir esta injusticia. Reivindiquemos, hoy más que nunca, los ideales del Ché Guevara.

Hoy le decimos a los Gobiernos de EEUU, y a sus aliados lacayos de Canadá y la Unión Europea: pongan todas las sanciones que quieran. Los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son pueblos valientes, dignos, revolucionarios y antimperialistas. Y hemos decidido ser libres para siempre!”

Inti Peredo Harvey, hijo de Inti Peredo, compañero de lucha del Che en Bolivia, puso término al emotivo acto con las siguientes palabras:

“Él Che prefirió morir antes que vivir de rodillas, vivir con el Patria o Muerte, y siempre luchando Hasta la victoria Siempre, como él diría: sin más cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de revolución.

Recordemos pues las palabras del Che en la Tricontinental: Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha. Debemos ser capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, y que nos consideremos elementos en el gran ejército del proletariado.

Somos el pueblo digno de Martí, Bolívar, Villa, Sandino, Chávez, del Che y de Fidel y como diría el Guerrillero Heroico: Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica.”

¡Con unidad en la lucha, los pueblos unidos derrotarán al imperialismo!