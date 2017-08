Soy un ciudadano ecuatoriano de 40 años, he vivido fuera del país por varios años, no milito ni he militado en ningún partido ni organización política, sin embargo tengo una clara y sólida posición ideológica, que en mi caso coincide en muchísimos aspectos, con lo que venía representado alianza país, no solo a nivel nacional, sino también internacional. No puedo dejar de decir, que uno de los momentos de mayor orgullo vividos por mí, fuera del Ecuador, fue la victoria electoral del Presidente Correa, con usted como su binomio de entonces. Cuanta esperanza e ilusión. Después me mantuve muy atento, pues no confiaba del todo, y no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, no hubo decepción, aun cuando tengo críticas, cuestionamientos y propuestas, Alianza País y su líder de entonces, el expresidente Correa, se convirtieron en una referencia internacional para la izquierda, un proyecto efectivo y eficiente.

En estos momentos me siento profundamente decepcionado, lamentablemente, aún no cuento con toda la información necesaria para juzgar a cada cual según sus responsabilidades y faltas, y es por ello que requiero, necesito y exijo se tome el tiempo, como Presidente del Ecuador, para responder las siguientes preguntas:

1. Es usted consciente que de confirmarse las acusaciones de corrupción contra el señor Glas, usted es tan reposa político como lo es el expresidente Correa?

– Usted milita en el mismo partido que el señor Glas, y ambos son altos dirigentes del partido.

– Usted fue Vicepresidente durante el tiempo en que el señor Glas era ministro. La función principal del Vicepresidente, desde el punto de vista legal, es sustituir al presidente en caso de necesidad, sin embargo desde el punto de vista ético, es responder por el Presidente, sobre todo si pertenecen al mismo partido. Es decir usted es el segundo responsable político de todo lo que ocurrió o no ocurrió durante su vicepresidencia. No podría ser de otra forma.

– Usted decidió postularse como presidente del Ecuador, con el señor Glas como Vicepresidente. Usted nos convenció en la campaña que ustedes dos eran la mejor opción de todas las demás. Es decir, usted no solo nos dijo que usted era bueno para presidente del Ecuador, sino que el señor Glas lo era como Vicepresidente.

¿Es que usted no conocía lo suficiente al señor Glas como para convencernos de que era bueno y honrado?.

¿Nos hizo esa propuesta de manera superficial?.

¿Fue una exigencia del partido que usted tuvo que aceptar para poder ser presidente?

¿Cuando empezó usted a desconfiar de Glas?

¿En qué momento le informó usted al partido que estaba desconfiando de Glas?

¿Se dejó usted engañar tanto tiempo por el señor Glas?

2. Presidente, por respeto a los que votamos por usted, no repita que usted no quería ser presidente. Usted hizo campaña política, y nos trató de convencer a todos que usted debía ser el presidente del Ecuador. Si el cómo llegó a ese convencimiento tenía relevancia para los ecuatorianos, nos lo hubiera contado en campaña, ahora es plenamente anecdótico.

3. Desde el inicio de gestión presidencial, se sucedieron hechos y declaraciones innecesarias, injustificadas y contradictorias; algunos podía responder efectivamente a un nuevo estilo, pero la forma de todos ellos y el contenido de muchos, me ha dejado claro que desde su gobierno se buscaba una confrontación clara con el expresidente. ¿Por qué? ¿Hay algo qué sabe usted que no sabemos nosotros? o ¿Hay algo que usted pretende hacer que no sabemos nosotros?

4. Con todo respeto, usted me está tratando, al menos en este momento, como “ovejuno”. Explique ¿por qué ha tomado una distancia inexplicable del expresidente Correa?, y ¿por qué ha tomado acciones y ha efectuado declaraciones injustificadas, que resultaban impensables durante su campaña política?

5. ¿Por qué el señor Gustavo Larrea, tremendamente cuestionado y vinculado a diversos hecho y delitos, que tachó de fascista el gobierno de la Revolución Ciudadana forma parte de su gobierno?

6. Explique si ha habido o no un pacto con los Bucarán.

7. Presidente, hasta el momento en las noticias he podido ver graves indicios de actos de corrupción que implican al señor Glas, pero lo cierto y real, según las palabras del fiscal, es que hasta el momento se trata de dos personas, una convicta y confesa, y que desesperadamente trataba de obtener declaraciones que pudieran servirles para disminuir su pena, y otra que está prófuga de la justicia. Eso es todo lo que hasta ahora he visto. Presidente ¿que pasaría si de repente una grabación de algún funcionario, público o privado, implicado en un caso de corrupción, diciendo que el dinero que cobraba Glas se lo entregaba al Licenciado Lenin Moreno para su campaña política?

Sabe Presidente, pronto tendré una hija, a la que tendré que explicarle muchas cosas, le contaré del mundo, de sus maravillas e historia, pero también de su país, y sé que durante algunas de esas historias que le cuente, me emocionaré y lágrimas saldrán de mis ojos de puro orgullo, pero soy consciente que en otros momentos mis lágrimas saldrán de vergüenza, de rabia, y también de odio. Si Presidente, de odio, dejemos de tonterías, y de novelas, ya no estamos en el patio del recreo.

Espero que usted responda estas preguntas, no a mí, sino a todo el pueblo ecuatoriano, al mundo, a la izquierda.

Merecemos saber el porqué de sus acciones. Merecemos saber si Lenin Moreno es el mismo de hace 3 meses.

Le soy sincero Presidente, con lo que he escuchado y leído en estos días, me preocupa más su inteligencia, que su ingenuidad.

Un Ciudadano