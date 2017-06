07 Junio 2017



Estoy orgulloso de ser chileno, no así de nuestro parlamento. Creo que en promedio, comparado con otras profesiones, los parlamentarios actuales tienen el más alto índice de acciones ilícitas que van desde defraudaciones al fisco (Jaime Orpis) hasta asesinatos múltiples (Rosauro Martínez).

La Cámara de diputados ha adoptado un acuerdo exigiendo a Cuba instalar un plebiscito como un paso para llegar a un parlamento, que obviamente quieren que tenga las características del chileno. Yo nunca le desearía tanto mal al pueblo cubano.

Con el conocimiento que me da haber vivido seis años en ese país como funcionario de la embajada de Chile debo señalar que el acuerdo parlamentario es ilegal, improcedente e impresentable, por las siguientes razones:

1.- Es ilegal pues está absolutamente fuera de las facultades de la Cámara de Diputados pues la política exterior es competencia exclusiva y excluyente del presidente de la república de acuerdo a la constitución vigente.

2.- Carece de autoridad moral toda vez que está patrocinado por la derecha chilena que fue instigadora del golpe militar de 1973, que hasta el día de hoy no lo condena como una agresión criminal al conjunto de la sociedad chilena y que defiende a los genocidas actualmente presos o sometidos a proceso por las barbaries cometidas en la dictadura militar.

3.- Implica un grave desconocimiento de las condiciones de agresión económica, política, diplomática y hasta militar a que ha sido sometida Cuba por parte de los Estados Unidos. Cuba fue agredida militarmente en la invasión de Playa Girón patrocinada y dirigida por la Central de Inteligencia Americana implementando instrucciones directas del presidente norteamericano.

Como eso fue derrotado, se ha implementado un permanente terrorismo que dura hasta nuestros días. Más de 3.000 cubanos han perdido la vida como víctimas de esas acciones. El bloqueo contra Cuba, destinado a impedirle comprar y vender en los mercados mundiales, está destinado a matar por hambre y enfermedades a un pueblo entero. Cuba ha perdido 60.000 mil millones de dólares por este bloque, eso sería para Chile un terremoto por año. Esto ha sido condenado de manera permanente por la Asamblea General de Naciones Unidas a EEUU sólo le apoya en este foro mundial el estado de Israel.

En estas condiciones y circunstancias un país tiene el derecho y la obligación a adoptar las medidas excepcionales que una agresión de esta naturaleza le exigen. Si Chile tuviera un conflicto externo ¿permitiríamos que ese país financiara ONGs, instalara medios de comunicación y patrocinara candidaturas en nuestro país?.

4.- Existe un conflicto político histórico entre EEUU y Cuba, a la isla siempre han pretendido anexionarla, desde que la llamaban, en comunicaciones oficiales “ la fruta madura que tarde o temprano caerá en su regazo”, tropas norteamericanas han intervenido varias veces en Cuba.

El socialismo de Cuba atizó el conflicto pero no es su causa principal ni primera.

12 oficiales del ejército chileno (Pedro Vargas Sotomayor) combatieron junto a los independentistas Maceo y Martí (1898), pilotos chilenos (Jacques Lagas) estuvieron en la pequeñita pero resuelta aviación cubana en el rechazo a la agresión de Playa Girón, ¿porque hoy Chile tendría que alinearse con EEUU y contra Cuba?, país desde el cual sólo recibimos atenciones cuando la adversidad se nos presenta.

5.- Los parlamentarios cubanos, no reciben remuneración especial, y deben continuar en su trabajo normal. No tienen un enjambre de asesores y millonarios gastos anexos. Son elegidos en asambleas territoriales, la propaganda es un afiche donde ponen lo que efectivamente han hecho (no la sarta de engaños y promesas vanas de nuestros candidatos), el partido comunista no impone candidatos, es cierto que esta ínsito que lo son quienes están con el proceso revolucionario, ¿pero porqué razón EEUU, que es el otro polo real de la contradicción, tendría derecho a presentar candidatos cuando simultáneamente agrede al país entero ?.

6.- ¿Puede nuestro parlamento exigirle a Cuba un parlamento como el nuestro ?, al cual la gente va a enriquecerse con sueldos millonarios y sobornos al por mayor, por los que han regalado incluso el mar de todos los chilenos el mismo que conquistó el heroico capitán Prat y los suyos ( en Chile hace falta un nuevo salto al abordaje para poner fin a las traiciones y aventar toda esa bazofia mercenaria), que permiten a las AFPs mandar a la miseria a todos nuestros viejos, que miran al cielo cuando las transnacionales se llevan de gratuito nuestras enormes riquezas minerales.

7.- En Chile a los estudiantes los apalean, los arrestan y les dejan caer gases pestilentes por pedir educación gratuita. ¿Qué hace el parlamento?, nada. Cuando nuestra patria no era sino unos barriles de pólvora y una utopía en la cabeza en un grupo de jóvenes idealistas, se creó el Instituto Nacional, público, democrático y gratuito. Para dictar ese tipo de leyes nuestros padres de la Patria crearon un parlamento, no para que hagan carrera incapaces, sedientos de dinero, sin pudor alguno y con cero patriotismo.

8.- En Chile los parlamentarios usan sus celulares en sesiones oficiales para chatear con sus amantes, instalaron saunas, remodelaron cafeterías de costos millonarios, sea autoasignaron dos millones de peso para dar a conocer (autobombo) sus “logros”, no se logra el quórum en sesiones importantes. ¿Por quá le deseamos tanto mal a Cuba? , nada nos han hecho.