Algunos datos biográficos

Nació en la ciudad fronteriza de Nuevo Rocafuerte el 19 de marzo de 1953, en el seno de una familia donde sus padres eran maestros de escuela. Lleva 40 años de casado con Rocío González, y tiene 3 hijas: Irina, Cristina y Carina. Licenciado en Administración Pública por la Universidad Central del Ecuador, fue profesor secundario y luego se dedicó a la promoción del turismo en Ecuador con su propia empresa, para luego participar activamente en la creación de la Cámara de Turismo de Ecuador, siendo Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Perdió la movilidad de sus piernas en un asalto en 1998. Después de una larga y dolorosa convalecencia, se transformó en un motivador profesional a través de conferencias. Es autor de cerca de 10 libros sobre su teoría del humor. Fue Director Nacional de Discapacidades.

En 2007 fue elegido, junto a Rafael Correa Delgado, vicepresidente de la República de Ecuador, cargo al que fue reelegido para el período 2009-2013. La comunidad internacional lo reconoce como promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, a raíz de dos importantes programas solidarios hechos en Ecuador: la Misión Solidaria “Manuela Espejo” y el Programa “Joaquín Gallegos Lara”. La primera estuvo destinada a localizar, conocer y atender a todas las personas con algún tipo de discapacidad en Ecuador y el segundo a dotar de una asignación económica a las personas con discapacidad severa para que puedan contar constantemente con la presencia de una persona cuidadora.

Su nombre fue propuesto por organizaciones sociales y por parte del gobierno del Ecuador al Premio Nobel de la Paz en el 2012 y fue elegido Presidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Discapacidades (CEDDIS) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, visitó Ecuador, felicitó la labor hacia las poblaciones tradicionalmente excluidas entre las que se contaban las personas con discapacidad. Una vez que Lenin Moreno decidió no postularse a una nueva reelección, el Secretario General lo designó –en diciembre 2013- como su Enviado Especial sobre Discapacidad y Accesibilidad, mandato que se ha renovado ya en dos ocasiones, y cuya sede está en Ginebra. En la última Conferencia de los Estados Parte de la Convención de los Derechos de las Personas Con Discapacidad, (junio 2016) Ban Ki-moon señaló en su discurso de apertura esta designación como un símbolo de la importancia que la ONU da a la atención del tema de la discapacidad en su quehacer interno y externo.

A pedido de la Unesco participó en el proyecto “Learning for All: Guidelines on the inclusion of learners with disabilities in Open and Distance Learning” (Educación para todos: guías para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la Enseñanza Abierta y A Distancia) y encabezó la redacción de la “Declaración de Nueva Delhi sobre Tics Inclusivas para Personas Con Discapacidad – Haciendo del Empoderamiento una Realidad” que fue adoptada por la Conferencia General de la Unesco en 2015.

Con ocasión de los dos terremotos casi simultáneos de Japón y Ecuador en abril de 2016, logró que las instancias internacionales encargadas de desastres y manejo de riesgos incluyan literal y específicamente la atención a las personas con discapacidad desde el primer momento de la emergencia hasta las etapas de recuperación y reconstrucción. Su gestión puntual para Ecuador alcanzó a conseguir fondos para la construcción urgente de 350 casas sismorresistentes para las personas con discapacidad severa y sus familias afectadas por el terremoto.

*Fuente: Wikipedia