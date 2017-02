[ii]

Pronto ya habrá transcurrido un siglo desde cuando José Carlos Mariátegui nos entregaba su reflexión ante los graves problemas del país. Él nos decía que “la crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales” . Es decir, si hacemos la correspondencia, para J. C. Mariátegui, la corrupción no es un asunto jurídico.