Suministro de armas: ¿Amenaza Rusia con hundir un portaaviones estadounidense? 

El domingo se emitió un comentario en la televisión rusa que hay que escuchar con atención, porque el comentarista no era cualquiera.

Es bien sabido que las superpotencias no sólo se comunican entre sí a través de canales diplomáticos, sino que también se envían mensajes a través de sus medios de comunicación estatales. Así ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando los discursos transmitidos públicamente por Jruschov y Kennedy iniciaron la desactivación de la crisis. Así ocurrió en 1983, cuando Estados Unidos irritó tanto a la Unión Soviética con violaciones del espacio aéreo que Moscú esperaba que comenzara la Tercera Guerra Mundial y los aviones soviéticos de Alemania Oriental estaban listos para atacar, ya con los motores en marcha y las bombas nucleares colocadas. En ese momento, la televisión estadounidense emitió reportajes demostrativos, en directo, del presidente Reagan recuperándose en su granja y saliendo a cabalgar para señalar a Moscú que Estados Unidos no estaba planeando un primer ataque ni una guerra.

Estos son sólo los casos más conocidos y ahora comprobados históricamente, pero ciertamente hubo y hay muchos más casos en los que Moscú y Washington se enviaron señales y mensajes mutuamente a través de los informes de los medios de comunicación y los comentarios de sus principales periodistas.

En la televisión rusa, la plataforma elegida para este tipo de mensajes hacia Estados Unidos es el resumen semanal de noticias que presenta cada domingo el periodista ruso Dmitri Kisselev. Veterano de la televisión rusa, Kisselev es considerado en Occidente como el «propagandista jefe» de Rusia, y de hecho no pocas veces es el heraldo de la línea política rusa. Esa es una de las razones por las que traduzco muchos reportajes de su programa cada domingo, porque -se quiera o no hablar de «propaganda rusa»- en su programa uno se entera de primera mano, por así decirlo, de los objetivos que proclama Rusia y de los argumentos que esgrime.

Este domingo hubo un comentario bastante inusual de Kisselev, porque de repente habló del misil hipersónico ruso Zirkon, que Rusia ya ha utilizado en Ucrania sin necesidad, pero de forma muy demostrativa, para mostrar a Occidente que este misil realmente existe y funciona y que no es un bluff o un tigre de papel.

El motivo del comentario de Kisselev fueron los informes sobre la entrega de misiles de EE.UU. a Ucrania que pueden disparar hasta bien adentro del territorio ruso, lo que sería una línea roja muy clara para Rusia y podría tener consecuencias incalculables. Por lo tanto, he traducido el comentario de Kisselev, que creo que estaba dirigido no tanto a los espectadores de la televisión rusa como a los analistas del gobierno estadounidense que también estaban viendo.

Inicio de la traducción de lo que dijo y citó Kisselev:

Recordatorio: Es imposible interceptar el Zirkon

El periódico estadounidense New York Times, citando fuentes de la administración del presidente Biden, informó de los planes de Estados Unidos de suministrar a Ucrania misiles polivalentes de largo alcance. Estos lanzadores de misiles móviles guiados por satélite están diseñados para disparar más lejos que cualquiera de los desplegados actualmente por Ucrania. «Pueden volar más de 40 millas, superando ampliamente el alcance de cualquier pieza de artillería que Ucrania despliegue actualmente», escribe el periódico. (Nota del traductor: la CNN llegó a informar de que los lanzadores estaban equipados con misiles con un alcance sobre 500 kilómetros).

Esto es un movimiento muy imprudente. Kiev lleva mucho tiempo pidiendo a Estados Unidos armas que puedan disparar más lejos en territorio ruso y golpear con más precisión que en la actualidad. El suministro de tales armas no traerá definitivamente la paz a Ucrania, sino sólo nuevas víctimas. Y los estadounidenses también se están colocando en una posición cada vez más ambigua al mostrarse cada vez más como parte del conflicto. ¿Y no es eso lo que ya advirtió Putin el 24 de febrero?

«Ahora unas palabras importantes, muy importantes, para aquellos que podrían estar tentados de interferir en lo que está sucediendo desde el exterior. Quien intente interferir con nosotros, y para que hablar de suponer una amenaza para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y tendrá consecuencias como nunca ha visto en su historia. Estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que se me escuche»,

dijo el jefe de Estado ruso.

Sergei Lavrov advirtió el jueves a Occidente de que no suministre a Kiev armas que puedan alcanzar el territorio ruso. Porque debe quedar claro que los locos de Kiev sólo sueñan con extender la lucha más allá de Ucrania, de acuerdo con el lema «después de nosotros, el diluvio»

«Occidente ha pedido que Rusia sea derrotada en el campo de batalla, y para lograrlo, la guerra debe continuar y los nacionalistas ucranianos y el régimen deben ser abastecido con armas que también pueden llegar a la Federación Rusa. Son precisamente esas armas las que Selensky reclama públicamente. Hemos advertido a Occidente en los términos más enérgicos que, con las manos, los cuerpos y los cerebros de los neonazis ucranianos ya está librando, de hecho, una guerra subsidiaria con la Federación Rusa, pero este será el paso más grave hacia una escalada inaceptable. Espero que las mentes razonables de Occidente -de las que sólo quedan unas pocas- lo entiendan»,

dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Merece la pena escuchar el punto de vista de Rusia. Para que nadie dude de las capacidades de Rusia: Seguimos trabajando para mejorar nuestra tríada nuclear. El sábado, por ejemplo, la fragata Almirante Gorshkov lanzó un misil de crucero hipersónico Zirkon contra un objetivo marítimo desde el Mar de Barents. El objetivo en el Mar Blanco, a mil kilómetros de distancia, fue destruido con éxito. El Zirkon no se llama «asesino de portaaviones» por casualidad. Es el primer misil hipersónico del mundo con base en el mar, capaz de maniobrar en las capas densas de la atmósfera. Su velocidad máxima es de Mach 9 y su autonomía es de unos 1.000 kilómetros. Interceptar el Zirkon es imposible.

Fin de la traducción

Si mi interpretación de este breve comentario es correcta, se trata de la manifiesta amenaza rusa de hundir un portaaviones estadounidense si las armas suministradas a Ucrania se utilizan para atacar territorio ruso. O quizás, ¿también podría ocurrir si los misiles antibuque Harpoon suministrados a Ucrania desde Dinamarca atacan a los barcos rusos en el Mar Negro?

Adenda: No está claro si tiene o no que ver con esta advertencia de Rusia, pero sólo unas horas después de la emisión de este comentario, la agencia de noticias rusa TAS, citando al grupo de periodistas de la Casa Blanca, informó de que Biden había anunciado que no suministraría a Ucrania misiles cuyo alcance fuera suficiente para bombardear territorio ruso.

Traducido desde el alemán para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Anti-Spiegel

