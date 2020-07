La Habitación donde ocurrió, el esperado libro de John Bolton sobre Trump (+PDF)

Las revelaciones de Bolton, una de las figuras más controvertidas y conservadoras que pasaron por la Casa Blanca, sacan a la luz cómo se mueven los hilos del poder en Washington y deja al desnudo a un mandatario al que considera ignorante, mal aconsejado, errático y asombrosamente desinformado.

Sobre lo que el lector hallará en The Room Where It Happened, título en inglés del libro, Prensa Latina ofrece algunos aspectos:

China y la reelección

Al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump ‘sorprendentemente dirigió la conversación (con el presidente chino, Xi Jinping) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos’, escribió Bolton.

Según el exasesor, Trump le suplicó su homólogo que lo ayudara a ganar las elecciones del 3 de noviembre y que se asegurara de que ello sucediera.

Venezuela

Bolton cuenta cómo poco después del atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro (2018), Trump le dijo: hazlo, en referencia a derrocar al líder venezolano, y le reprochó: ‘Es la quinta vez que lo pido’.

El libro narra el fracaso de la Doctrina Monroe, el interés de Trump por el petróleo de ese país y su deseo de opción militar contra Venezuela. Llegó a decir que esa nación sudamericana en verdad es parte de Estados Unidos y que invadirla sería genial.

A su vez, reveló cómo Trump admitió que se arrepintió de reconocer al opositor venezolano Juan Guaidó al que tildó de ser un ‘niño’ débil frente al ‘fuerte Maduro’.

Cuba

Bolton relata el esfuerzo por revertir la política de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, así como la aplicación de todas las medidas de la Ley Helms-Burton.

También menciona el papel de los legisladores extremistas de origen cubano y las organizaciones afines en Florida, en particular de Miami, que se encargaron de orientar la política hacia Cuba y Venezuela.

México y el Muro

Trump ha manifestado todo el tiempo su propósito de frenar la migración y levantar un muro. En ese sentido -añade Bolton- el jefe de la Casa Blanca insiste en declarar que la frontera con México está cerrada.

En una reunión gritó -relata Bolton-: ‘Díganles que el país está cerrado… es como una sala de cine cuando está llena’, e irritado reiteró que haría el muro por ser un compromiso de campaña. Los ciudadanos ‘me eligieron por este tema’ y no quiere que le den por esto un voto de castigo en noviembre.

La editorial Simon & Schuster confirmó que aún antes de estar disponible, el libro de 577 páginas es ya un best seller gracias a las preventas, logrando colocarse en el puesto número uno en la lista de los más comercializados de Amazon.