Venezuela: La próxima llegada de los buques iraníes pone al mundo al rojo vivo

22 mayo 2020

Señores prepárense para ver en los próximos días la crisis diplomática/militar más importante de los últimos años. En las próximas 96/192 horas se producirá en el medio del Mar Caribe la re-edición de la Crisis de los Misiles rusos en Cuba de 1962 que puso al mundo a punto del inicio de una Guerra Termonuclear, con un remake que lo más posible a futuro los historiadores le reseñaran como la Crisis de los Buques Iraníes en Venezuela de 2020.

Para aquellos que no lo saben, luego de que hace un poco más de unos 15 días par de Aviones de Trasporte Iranies aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo en la Península de Paraguaná Estado Falcón, con equipos y repuestos (catalizadores, /unidad de craqueo catalítico/, válvulas, etc), necesarios para la re-operación del Complejo Refinador de Paraguaná (Refinería de Amuay + Refinería Cardón), antiguamente hasta 2011 el Complejo Refinador de Petroleo más grande del Mundo (capacidad de refinación de 1.000.000 de barriles de Petroleo diarios y de convertir los mismo en 66.000.000 millones de litros de gasolina + aceites y demás derivados diarios, más que suficiente para abastecer a toda latinoamérica o el Este de los USA de gasolina), solo superado actualmente por la Refinería Jamnagar de la India con capacidad de procesar 1.200.000 barriles. Y que anteriormente (otros 10 días antes) con ayuda Rusa se reactivó el Complejo Refinador del Palito. Estado Carabobo, más el mismo tiene una capacidad limitada de 140.000 barriles de procesamiento, y por fallas no subsanadas en su unidad de craqueo catalítico, solo está produciendo combustible Diesel (no requiere de destilación, y por ende no necesita para su fabricación de insumos ni catalizadores; la gasolina es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene mediante proceso de destilación fraccionada con la añaduría de químicos catalizadores para su calificación, octanaje y pureza, el diésel por el contrario no es una mezcla de hidrocarburos refinados, es un hidrocarburo en si, con una única densidad que se compone de parafinas, y que para su obtención no requiere de destilación, sino de separación del crudo), el cual solo sirve para satisfacer el consumo nacional, siendo la razón de que el país no se haya paralizado totalmente, y se mantenga las líneas de suministros de alimentos, y la movilización de equipo militar y demás, por cuanto es el combustible utilizado por los vehículos pesados de trasporte.

Así que una vez reparado y puesto a presto el Complejo Refinador de Paraguaná, solo se requiere la llegada de los insumos químicos catalizadores que se necesitan, para ponerle a operar, lo cual como toda industria de grandes dimensiones, requiere una reactivación gradual por faces hasta llegar a su activación total, de allí que además de los insumos, se requiera de gasolina procesada, para llenar nuestros depósitos e inventarios, y así ir gradualmente satisfaciendo el ciclo de consumo sin afectar inventarios, algo que gradualmente con las sanciones y bloqueo, los EEUU han logrado llevarnos hasta el cuasi colapso total. Y es aquí cuando entra la vital ayuda de Irán, que a partir del pasado 30 de Marzo, partiendo cargados desde el Puerto de Bandar Abbas (Puerto ubicado en el Golfo Pérsico frente al Estrecho Hormuz en la provincia iraní de mismo nombre), 5 buques iraníes (Fortune, Petunia, Forest, Faxon, y Clavel), cada buque tiene una capacidad aproximada de 800.000 barriles de Petroleo (127.000.000 de litros de gasolina), lo que hace presumir que en gasolina (4 buques) vienen en camino 508.000.000 de litros de gasolina (más de 2.000.000 de litros de gasolina para consumir por día en lo que resta del año, capacidad más que suficiente para surtir 70.000 automóviles día, unos 500.000 vehículos a la semana, es decir alrededor del 25% del parque automotor nacional, y si a eso le sumamos modestamente que con el arranque de producción gasolinera en Paraguaná en un minúsculo 10% (la peor de las estimaciones), 7.000.000 de litros de gasolina día se añadirían, se surtiría con ello al 100% del parque automotríz con un superávit del 15% de más, es decir, la crisis gasolinera llegaría a su fin en su totalidad, y si a eso le sumamos un Buque carguero completo de insumos químicos catalizadores para destilar gasolina, es decir 800.000 litros del mismo, esa cantidad nos da para destilar gasolina a toda capacidad de Amuay y Cardón juntas por tres años sin parar, (unos 72.270.000.000 de litros de gasolina, una cantidad que no puede consumir Venezuela por si sola ni en 50 años), es decir, el aporte iraní rompería prácticamente con el bloqueo, a Venezuela nunca más se le podría asfixiar, por lo menos en materia energética, lo que denota, la suma importancia de este embarque, prácticamente el futuro de Maduro, de la Revolución, de Venezuela está allí.

Esta imperiosa necesidad lo sabe tanto EEUU, Venezuela, Irán, Rusia, China, de allí que la partida de poquer que se está jugando es de altos quilates, y esto le da un sentido explosivo a los que en las próximas horas se puede definir, está en juego la Geopolítica Global de por lo menos los próximos 30 años, y de allí la relevancia que le otorgo poniéndole a la altura de la Crisis de los Misiles de 1962, la cual definió la Geopolítica Global del planeta hasta 1991 cuando cae la Cortina de Hierro, el Muro de Berlín y la URRS, prácticamente 30 años de la historia (Eliminación del Patrón Oro, creación del Dinero Fiat, llegada del hombre a la Luna, Nacimiento del Neoliberalismo, Fin del “Comunismo” Stalinista, etc).

Estados Unidos sabe que el destino de su política de bloqueo total a Venezuela se está jugando, de allí su amenaza de cateo y decomiso de todo buque petrolero que intente entrar o salir de Venezuela mediante el uso de su IV Flota en los límites del mar territorial de Venezuela.

Véase información de Reuters: EEUU considera medidas en respuesta a envíos de combustible de Irán a Venezuela y los Ttitter sobre la IV Flota de USA

US Navy task force deployed to Southcom to combat counter-illicit drug trafficking in the Caribbean and Eastern Pacific Ocean includes the USS Detroit (LCS7). Any hostile action against United States warships will be met with a quick and devastating response👇🏻 pic.twitter.com/1IWaXczFHg — Fernando Amandi Sr. 🇺🇸 (@FernandoAmandi) April 1, 2020

Y a su vez, en la inmediata y enérgica respuesta de Irán que mediante su Ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif dijo, “advierto a Washington, que si despliega su Armada contra varios petroleros de la República Islámica que se dirigen a Venezuela con combustible, se amenaza seriamente la libertad de comercio, la navegación internacionales y el libre flujo de energía, e Irán se reserva el derecho a tomar todas las medidas oportunas necesarias y recíprocas, incluidas acciones decisivas, para asegurar sus derechos legítimos y sus intereses contra semejantes políticas de acoso y prácticas unilaterales e ilegales”, e inmediatamente Irán convocó al embajador suizo en Teherán para trasmitirle directamente de las consecuencias de la detención u abordaje de sus buques en aguas internacionales (Suiza representa los intereses de Estados Unidos ante la República Islámica, ya que estos dos países no tienen relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas), (véase https://elpais.com/internacional/2020-05-18/iran-advierte-a-ee-uu-ante-el-despliegue-de-barcos-para-evitar-que-sus-petroleros-lleguen-a-venezuela.html?ssm=TW_CC ). ¿Que significa esto?, significa que si USA detiene, aborda, catea y/o decomisa los buques iraníes, inmediatamente Irán detendrá, abordará, y retendrá buques petroleros estadounidenses o aliados en el Golfo Pérsico, siendo más específicos en el estrecho de Ormuz, lo que representaría un conflicto de grandes dimensiones, de repercusión Mundial, que colapsaría el libre tránsito del comercio energético a nivel global (el tránsito de Buques Petroleros en el Estrecho de Ormuz representa el 75% del tránsito de petróleo en el Mundo entero).

Lo planteado en el párrafo anterior no es cualquier cosa, representa el comienzo de un conflicto del cual no se tiene resultas predecibles, que pudiese escalar en un conflicto diplomático militar de carácter Mundial, Irán no juega con sus palabras, “no juega carrito como decimos los caraqueños”, ya el año pasado cuando le retuvieron un buque petrolero con dirección a Siria en Gibraltar, retuvo en represalia dos buques Británicos en el Estrecho de Ormuz y los fondeó en sus puertos, obligando con ello la liberación de su buque terminando la carga en su destino, y la última vez antes de este último llamado al embajador Suizo en Teherán, fue precisamente horas antes de ordenar destruir par de Bases Militares Estadounidenses en Iraq en represalia al asesinato con Drones del General Suleimani en Bagdad; Irán no anda con titubeos, cumple con sus advertencias y amenazas, y eso Washington lo sabe, así que cualquier paso o acción que realice contra estos buques, USA lo tendrá que pensar muy bien, y esta es la situación disyuntiba que para los próximos días y horas se plantea.

Cuando hago la similitud con la Crisis de los Misiles de 1962, lo hago porque la cronología del mismo en aquel tiempo guarda gran similitud con lo que sucede hoy en día; al igual que el fracaso de la incursión mercenaria estadounidense del pasado 03 de Mayo, (la ya bien conocida Operación Gedeón, o el Fiasco de la Bahía de Macuto), meses previos a la Crisis de los Misiles de 1962 ocurrió el Fiasco de Bahía de Cochinos, e inmediatamente la URSS comenzó en trabajar en la instalación de una de sus Bases en la Isla, y el propósito con ello, de desplegar Misiles Nucleares de mediano y corto alcance en la misma, esa situación obligó el 22 de octubre de 1962, al presidente Kennedy decretar y establecer una cuarentena y «cerco naval» alrededor de la isla, desplegándose en consecuencia barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre, esto escaló hasta la amenaza de detener, abordar, catear y decomisar buques soviéticos, sobre lo cual las autoridades de la URSS advirtieron que cualquier intento en contra de sus buques sería considerado un acto de guerra, poniendo prácticamente al planeta en vilo de una guerra de grandes dimensiones, de un ataque recíproco termonuclear; al final USA no se atrevió tocar buque soviético alguno, más los Rusos desplegados en Cuba derribaron un Avión de Espionaje U2, culminando todo con un acuerdo entre las potencias, del retiro de los Misiles de Cuba por una parte, del retiro de Misiles desplegados en Turquía por la otra, y un pacto de no invasión sobre Cuba el cual se ha cumplido y acatado hasta el día de hoy.

Si USA actúa en contra de los buques iraníes, la consecuencia será un conflicto de grandes dimensiones de carácter Mundial de escalada impredecible, no solo de carácter Militar y Diplomático, si no de repercusiones económicas desastrosas en plena recesión y crisis económica por la Pandemia, y si no lo hace, si los buques llegan a puertos venezolanos, el plan del definitivo colapso de Venezuela y consecuente caída de Maduro e hipotético fin de la Revolución Bolivariana llega a su fin, si esto sucede así, la caída de Maduro por coacción, estado de sitio, acoso, bloqueo y acecho ya no será posible, afianzándose definitivamente la Revolución Bolivariana, tal cual como sucedió con la Revolución Cubana en similar situación en 1962. Esta es la decisión que USA tiene que tomar, y para lo cual estratégicamente Venezuela e Irán, con Rusia y Chinas tras bastidores les ha llevado.

Los resultados de la Crisis de los Buques Iraníes de 2020, definirán el futuro de Nicolás Maduro.

Nota: ya el primer buque, el Fortune está cruzando el Atlántico, se espera arribo a nuestras aguas el próximo sábado o domingo.

*Fuente: Resumen Latinoamericano

Más sobre el tema:

Fuerza Armada venezolana escoltará en sus aguas territoriales la llegada de los buques petroleros iraníes

por Actualidad RT

Publicado el 21 mayo, 2020

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp