El ‘Obamagate’ envuelve y revuelve a México

Una salpicada inesperada del fétido Obamagate resultó en la implicación de México donde quedó al desnudo la venta secreta (sic) de armas por el Gobierno de Obama a los cárteles mexicanos de las drogas.

La operación secreta Fast and Furious (Rápido y Furioso) fue conducida por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF, por sus siglas en inglés) que introdujo ilegalmente 2.000 armas automáticas para los cárteles de las drogas durante el aciago sexenio de Felipe Calderón.

Hasta ahora nadie en EEUU divulga que en el paquete venían cinco misiles (literal) que ‘alguien’ entregó a los cárteles y uno de los cuales fue usado para derribar el helicóptero del entonces secretario de Gobernación Francisco Blake.

El sanguinario sexenio de Calderón tuvo el récord de rotación voluntaria o involuntaria con el mayor número de secretarios de Gobernación (cinco en total) —Francisco Javier Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Juan Camilo Mouriño y Alejandro Poiré— que fueron expulsados o asesinados por atentados como el ‘delfín’ de Calderón: el español campechano Juan Camilo Mouriño, acompañado por Santiago Vasconcelos —alto funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)—, cuyo avión fue presuntamente derribado, según confidencias al más alto nivel, por las huestes del ‘Chapo’ por un ajuste de cuentas bancarias.

Ya desde 2011 Forbes había vaticinado que el pestilente operativo de Obama y su procurador Eric Holder tenían todos los ingredientes legales para convertirse en un caso peor que Watergate.

Las piezas de este macabro rompecabezas narco-político-judicial van tomando forma después del juicio al narcotraficante el ‘Chapo’, del cártel de Sinaloa, en la Corte de Nueva York, donde salió mancillado Ignacio Morales Lechuga (exprocurador del expresidente Carlos Salinas), quien fue señalado de haber recibido varios millones de dólares.

Ahora se encuentra en la picota Genaro García Luna —poderoso exsecretario de Seguridad Pública de México— quien colaboró estrechamente con dos expresidentes del PAN (Partido Acción Nacional), Vicente Fox —quien en forma cómica acaba de declarar que está «muerto de hambre»— y Felipe Calderón.

En diciembre del año pasado, García Luna fue detenido en Dallas (Texas) por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa.

El historial del exprocurador Ignacio Morales Lechuga obliga a plantear la pregunta: ¿por qué persiguen a García Luna y dejan suelto a Morales Lechuga, si ambos presuntamente recibieron sobornos del cártel de Sinaloa?