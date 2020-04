«Que el miedo no te paralice»: manifestantes llegan a Plaza de la Dignidad en medio de la pandemia

Al ritmo de «El pueblo unido jamás será vencido» un grupo de manifestantes llegó hasta la Plaza de la Dignidad para revivir las protestas del estallido social, esta vez, en medio de las medidas restrictivas impuestas debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 que afecta al país. Cabe mencionar que la comuna de Providencia no se encuentra bajo cuarentena por lo que no se necesita un salvoconducto para transitar por el lugar donde los convocados desplegaron un lienzo con la frase: “Que el miedo no te paralice”.

