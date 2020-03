Coronavirus COVID-19: “Made in China” o “Made in America”?

Trump sostiene que el coronavirus fue «Hecho en China». Y que China amenaza a América.

El presidente de EE.UU. quiere que los americanos crean que la pandemia de coronavirus lleva la etiqueta «Hecho en China».

El Secretario de Estado Mike Pompeo se refiere a ella como el «coronavirus de Wuhan».

La «Gran Mentira» comenzó el 30 de enero cuando el Director General de la OMS, presionado por poderosos intereses económicos de los Estados Unidos, declaró una emergencia de salud pública mundial con sólo 150 «casos confirmados» (por la OMS) fuera de China con sólo seis casos en los Estados Unidos. Y fue llamado una pandemia (NdR piensachile: el 24 de febrero de 2020).

Los «medios falsos» inmediatamente se pusieron en marcha. China fue considerada responsable de la «propagación de la infección» en todo el mundo.

Al día siguiente (31 de enero de 2020), Trump anunció que negaría la entrada a los EE.UU. de los ciudadanos chinos y extranjeros «que han viajado en China en los últimos 14 días». Esto desencadenó inmediatamente una crisis en los viajes aéreos, el transporte, las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y China, así como en las transacciones de flete y envío.

Mientras que la etiqueta de coronavirus «Hecho en China» sirvió de pretexto, el objetivo tácito era poner de rodillas a la economía china.

Fue un acto de «guerra económica», que ha contribuido a socavar tanto la economía de China como la de la mayoría de los países occidentales (aliados de los EE.UU.), dando lugar a una ola de quiebras, sin mencionar el desempleo, el colapso de la industria turística, etc.

Además, la etiqueta de coronavirus «Made in China» de Trump desencadenó casi de inmediato, a principios de febrero, una campaña contra las etnias chinas en todo el mundo occidental.

Etapa 2.0: ¿»Infecciones transmitidas por los europeos»?

El 11 de marzo, una nueva fase fue lanzada. La administración Trump impuso una prohibición de 30 días a los europeos que entraran en los Estados Unidos mediante la suspensión de los viajes aéreos con la UE (con la excepción de Gran Bretaña).

Estados Unidos está librando ahora su «guerra económica» contra Europa Occidental, mientras utiliza COVID-19 como justificación.

Los gobiernos europeos han sido cooptados. En Italia prevalece un bloqueo, ordenado por el Primer Ministro, grandes ciudades del norte de Italia, incluyendo Milán y Turín, han cerrado literalmente.

La confusión, el miedo y la intimidación prevalecen.

Es «Daño hecho en América»

A finales de febrero: La manipulación financiera caracteriza las transacciones de los mercados de valores en todo el mundo.

El valor de las acciones de las compañías aéreas se derrumba de la noche a la mañana. Los que tenían «conocimiento previo» de la decisión de Trump del 11 de marzo de prohibir los vuelos transatlánticos desde los países de la UE ganaron un montón de dinero. Se llama «venta al descubierto» en el mercado de derivados entre otras operaciones especulativas. Los especuladores institucionales, incluyendo los fondos de cobertura con «información interna» ya habían hecho sus apuestas.

En términos más generales, se ha producido una transferencia masiva de riqueza monetaria, una de las mayores de la historia del mundo, que ha dado lugar a innumerables quiebras, por no hablar de la pérdida de los ahorros de toda la vida, provocada por el colapso de los mercados financieros.

Este proceso está en curso. Sería ingenuo creer que estas ocurrencias son espontáneas, basadas en las fuerzas del mercado. Son deliberadas. Son parte de un plan cuidadosamente diseñado que involucra poderosos intereses financieros.

COVID-19: ¿»Hecho en China» o «Hecho en América»?

Y ahora ha surgido una nueva bomba: La retórica de la Casa Blanca de acusar a China de propagar el «virus Wuhan» por todo el mundo ha sido refutada por informes tanto japoneses como chinos. Los análisis científicos revelados por Larry Romanoff sugieren que el virus era «Made in America»:

«Parece que el virus no se originó en China y, según los informes de los medios de comunicación japoneses y otros, puede haberse originado en los EE.UU.». …

En febrero, el informe de noticias japonés Asahi (prensa y televisión) afirmó que el coronavirus se originó en los Estados Unidos, no en China, y que algunas (o muchas) de las 14.000 muertes estadounidenses atribuidas a la gripe pueden haber sido en realidad el resultado del coronavirus.

Y el 12 de marzo, en una declaración al Congreso de los EE.UU. (Comité de Supervisión de la Cámara), el director del CDC, Robert Redfield (ver The Guardian), sin querer «derramó los frijoles». Admitió con franqueza que sí, que algunos casos diagnosticados como gripe estacional podrían haber sido coronavirus.

¿Cuándo ocurrieron esa muertes? ¿En octubre, noviembre? ¿Cuál es la cronología? Vale la pena notar que la declaración de Redfield es corroborada por virólogos japoneses y taiwaneses. Dos países que son aliados incondicionales de los EE.UU.

Cabe señalar que el virólogo de Taiwán (mencionado anteriormente)

«declaró que los EE.UU. han tenido recientemente […] más de 200 casos de «fibrosis pulmonar» que resultaron en la muerte debido a la incapacidad de los pacientes para respirar, … Dijo que … informó a las autoridades de salud de los EE.UU. para considerar seriamente esas muertes como resultado del coronavirus, … [Él] entonces declaró que el brote del virus puede haber comenzado antes de lo supuesto, lo que sugiere «Debemos mirar a septiembre de 2019». (citado en Larry Romanoff, op cit)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha reaccionado a las declaraciones del CDC Robert Redfield que intimida que el virus podría haberse originado en los EE.UU..

¿Cuándo comenzó el «Paciente Cero» en los EE.UU.?

