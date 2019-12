Viernes 13 de diciembre 2019, en la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile: «El pueblo unido jamas será vencido»

Somos millones, imponiendo la verdad!

Nos reunimos… Cantamos… no dejamos a nadie ciego, no violamos a nadie, no golpeamos ni torturamos a nadie… Cantamos… y con nosotros decenas de miles… fue muy bello y esperanzador…

Autor: Sergio Ortega

Interpretes: IntiIllimani y Los Bunkers

