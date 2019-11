«A Chile con Amor»

Pensaron que América estaba dormida.

Pensaron mal. América estaba despierta,

latiendo bajito

Avivando fuegos,

avivando giles,

tejiendo el sueño de ser libre

Estaba tramando alguna cosa

detras del muro cordillerano

Afinando el canto corajudo de su pueblo

Gritando a los cuatro vientos

la palabra con erre que no quieren que digamos.

Así estaba,

soportando su lento desangrarse

desde siempre,

desde siempre que es decir

500 años y contando.

La quisieron vencida.

La quisieron derrotada.

Pero Allende sigue atrincherado en la Moneda

la paz que nos vendieron está atada con alambre

Porque ahora las botas que nunca se fueron

vienen a retrucarnos con el horror

y con la muerte en cada esquina

En las calles de Santiago

otra vez la sangre es nuestra

Pero esta vez tenemos el de espada

y cantamos vale cuatro

Apuren la pólvora,

que poco les queda

Maten a gusto como solo ustedes saben

Pacos hijos de la mierda más mierda

Que no son treinta pesos,

son treinta años

América despierta,

los gigantes nunca duermen

Ésta vez es la vez y ganaremos

Ya lo dijo el poeta,

ganaremos nosotros,

los más sencillos,

ganaremos aunque tu no lo creas

ganaremos.

Poesía parte del micro radial POSTEOS RADIALES del programa La Brújula de la semana, producido por la Cooperativa de Comunicación La Brújula en Radio WOX 88.3 de Rosario, Argentina

