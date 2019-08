Julio saharaui: días negros en el Sáhara ocupado y mutismo del Gobierno de España, políticos y gran parte de la prensa

La prensa española informó de los disturbios en París tras la victoria argelina en la final de fútbol africana y silenció la represión contra manifestantes saharauis en El Aaiún.

El presidente del Gobierno y los principales partidos políticos callaron ante la muerte de una joven saharaui atropellada por militares marroquíes.

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero elogian el Marruecos de Mohamed VI.

Disturbios, altercados, detenciones, robos y toques de queda. Estas fueron algunas de las palabras utilizadas en sus titulares por la prensa española sobre lo que ocurrió en Francia, especialmente en París, después de la victoria de la selección argelina en la final de la Copa de África, celebrada en El Cairo.

Joven saharaui muere atropellada intencionadamente con un vehículo militar en El Aaiún según testigos. La policía y fuerzas auxiliares reprimen a manifestantes saharauis. Camiones cisterna y balas de goma contra saharauis. Varios heridos graves y numerosos detenidos, entre ellos menores, en El Aaiún. Marruecos envía tropas militares a la capital del Sáhara Occidental. Estos podrían haber sido titulares de la prensa española sobre lo que ocurrió el 19 de julio en las principales ciudades del Sáhara Occidental cuando la población saharaui celebraba la victoria argelina y pedía la independencia de su tierra:

Pero una gran parte de los medios de comunicación españoles no informaron de lo que pasaba en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos desde finales de 1975, tras el abandono de España: una brutal represión de la policía y fuerzas auxiliares marroquíes contra la población civil saharaui como no ocurría desde el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010.

Algún diario, como El Faro de Ceuta, utilizó información de la agencia oficial marroquí MAP, que dio una versión muy particular de lo ocurrido: dijo que un grupo de individuos incitados por los “partidos opositores” explotó el clima de celebraciones espontáneas de los ciudadanos para cometer actos de “sabotaje y saqueo”, obligando a las fuerzas públicas a intervenir.

Y si gran parte de la prensa ignoró la muerte de la joven saharaui de 23 años Sabah Mint Ozman, la utilización de balas de goma y tanques de agua para reprimir a los manifestantes, los allanamientos de moradas y las numerosas detenciones de saharauis, también lo hicieron el Gobierno de España y partidos como el PSOE, PP o Ciudadanos: silencio absoluto sobre la represión ejercida por las fuerzas marroquíes y los ataques a los Derechos Humanos, que el Ejecutivo sí condena cuando ocurren en otras partes del mundo.

Sánchez y Zapatero elogian a Marruecos

La última demostración de la falta de sensibilidad ante lo que pasa en la excolonia española, a pesar de la responsabilidad de España en el conflicto saharaui, ha sido el articulo de Pedro Sánchez, presidente en funciones, en El País con motivo de 20 aniversario de la llegada al trono de Marruecos de Mohamed VI, en el que felicita al Rey, al Gobierno y al pueblo de Marruecos “por los avances alcanzados”.

Pedro Sánchez habla de Marruecos “como un país hermano y socio estratégico de primer orden”, al que apoyará en sus relaciones con la Unión Europea; destaca la cooperación en materia migratoria y de lucha antiterrorista y reseña la implicación activa de España en la negociación y posterior aprobación del Acuerdo Agrícola y del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Los acuerdos según el Tribunal de Justicia Europeo no son aplicables en aguas o territorio del Sáhara Occidental, pero de esto no dice nada el presidente en funciones.

Tampoco habla del permanente atropello de los Derechos Humanos que sufre el pueblo saharaui, ni sobre su derecho a la libre determinación, el que dijo defender ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre de 2018.

También en El País, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, “reconocido lobbysta pro marroquí”, hizo una loa a los veinte años de reinado de Mohamed VI, aunque se “olvidó” del “aumento de la miseria y la desigualdad social, la persecución de opinión, los presos políticos (ahí están los presos rifeños y los del Sahara Occidental, país que sigue siendo ocupado por Marruecos), la falta clamorosa de libertades, la expulsión de observadores internacionales de los territorios saharauis, el veto a la prensa y la persecución y encarcelamiento de los periodistas saharauis”, según Diario LRS.

En Poemario por un Sáhara Libre el escritor, poeta e intelectual saharaui Bachir Ahmed Aomar escribe que el Marruecos real, el que no ve Rodríguez Zapatero, “es un país con un rey déspota, prepotente, arcaico y con un ansia de riqueza irrefrenable. El ´rey de los pobres´ no existe, si existiera, no se compraría un yate de 90 millones de euros ni tampoco regalaría un avión de 55 millones a su hijo, mientras el pueblo marroquí se muere de hambre”.

Afirma que “en el Marruecos que no ve el señor Zapatero, el 70% de la juventud desea emigrar por falta de futuro. En el Rif, existe un problema social de una gravedad inusitada. En una población de 36 millones, diez millones de marroquíes son analfabetos. La sanidad, la vivienda y los servicios básicos son inexistentes, para los pobres, por supuesto”. Y el gran motor económico de Marruecos, al que no alude el ex presidente, “son la droga, el control de la emigración irregular y el miedo al terrorismo. El rey y sus consejeros más próximos saben mover los hilos, para que España en particular y Europa en general se sientan prisioneros de la política que emana de palacio”.

Mientras Sánchez y Zapatero alaban al régimen de Mohamed VI, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se siguen vulnerando los Derechos Humanos, como muestra la siguiente relación, aproximada, de hechos ocurridos en julio de 2019, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis:

*Fuente: Contramutis