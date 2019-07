Chile: ¿la Suiza de nuestra América?

Hay miembros de la elite de poder en nuestra América que gustan promover la idea que Chile y su modelo neoliberal lo han convertido en “la” Suiza de estos lados. Bueno, en las derechas del continente no es algo raro. El Sr. Lavín en otros tiempos afirmaba que Chile era, como no, un gran país situado “en un mal barrio”.

De allí se entiende bien lo que hace el inefable Grupo de Lima -Chile entre ellos- que hasta hoy, más bien actúa como organismo de facto a las órdenes del Departamento de Estado, la CIA o la Casa Blanca. Útiles, para planear bloqueos, invasiones y muerte en un país hermano, pero ciegos y sordos ante los clamores por justicia y dignidad que vienen de sus propios pueblos. No hay ya vergüenza en los actuales gobernantes neoliberales y derechistas. Su mirada colonial del continente ha provocado severos daños al proceso integracionista, que se había impulsado con buenos auspicios a comienzos de este nuevo siglo. Claro, eso antes de que la Casa Blanca y sus “genios” reimpusieran la Doctrina Monroe y comenzaran a amenazar y sobornar a cuanto gobierno podían.

Estas elites de poder no terminan de entender que no tendremos un continente en paz, con un desarrollo sostenible, sino tenemos unidad en la diversidad; si no luchamos contra las discriminaciones, injusticias y desigualdades que habitan entre nosotros. Por ello nos preguntamos: ¿En qué Chile se parece a Suiza? ¿Ud. cree que los suizos se estarían mezclando en cuanta intervención extranjera les dictara la Casa Blanca contra otros países europeos, porque sus gobiernos no le son proclives?

¿Usted cree que los suizos tendrían abandonada la educación pública como está aquí hace más de 30 años a favor de un modelo privatizador y neoliberal? ¿Usted cree que los profesores suizos son “tan bien pagados” como acá? ¿Usted cree que los suizos hubiesen calificado de ilegales o “terroristas” las acciones que realiza el Colegio de Profesores, y de paso, los hubiera reprimidos de manera brutal como hacen acá las Fuerzas Especiales? Usted cree que el ejecutivo suizo hubiese encomendado a su Ministro/a de Educación que mejor se dedique a mirar un eclipse y que, después, durante la siesta, a lo mejor reciba al Colegio de Profesores?

El Sr. Piñera que gusta llevar la voz cantante en ese Grupo de Lima, obviamente, para ocuparse solamente de enlodar a Venezuela y su gobierno, hablando de represión : y, dígame, ¿qué pasó con los niños del SENAME? ¿Qué ha pasado con la represión y muerte de comuneros mapuches? ¿Y cuántas muertes van de aquellos que no han podido ser atendidos en los consultorios de salud? ¿Se escucha algo? ¿Alguien se hace cargo de ese sufrimiento? ¿También es responsabilidad del Presidente Maduro? ¡Cuánta hipocresía de nuestras elites!

Oiga, usted sabe bien que la media salarial chilena está en unos 350 mil pesos (unos US$ 600) aproximadamente. En cambio en la Suiza real, ese país de relojería, la media salarial asciende a unos USS 6.000 (es decir, alrededor de unos 3 millones y algo de pesos chilenos). ¿Habrá algún país del mentado Grupo de Lima con esa media salarial? Después de 40 años de “exitoso” modelo neoliberal, ¿cuántos más tendrían que pasar para llegar a una cifra similar?

¿Usted cree que en Suiza reina la “presicracia”, el centralismo y la democracia de cartón como en el Grupo de Lima? Ellos tienen una República Federal con 26 Cantones, cada uno de ellos tiene su propia Constitución. Tal como lo lee. ¿Se imagina algo similar acá lector/lectora? Cuando todavía el Estado chileno ni siquiera reconoce debidamente los fueros del Pueblo Mapuche. Allá gobierna un Consejo Federal compuesto de 7 miembros y la figura del Presidente del Consejo es la de un articulador, con un poder limitado. ¿Cómo lo ve? ¿Igual que acá, no es así?

No solo eso. También tienen incorporado en su accionar político formas directas de democracia. Y, entre esas formas, tienen los referendos facultativos que pueden anular una ley aprobada en los 100 días anteriores. Para convocar esos referendos se necesita la firma de 50 mil electores. Desde 1848, y al menos hasta 2012, hubo en Suiza un total de 565 referendos. Otra expresión de democracia participativa, es que la iniciativa legislativa puede ser activada por las firmas de unos 100 mil electores (recogidas en 18 meses). Tampoco los suizos tienen unas Fuerzas Armadas como aquí, y por ende, se ahorran golpes de Estado y malversaciones (“Milicogate” y “Pacogate”) como las conocemos acá.

Podríamos seguir, pero el espacio de una columna no lo permite. Hay que volver a la realidad. Se acabó el circo: el del eclipse; el del futbol. De nuevo entonces a darle con Venezuela. Se necesita siempre un chivo expiatorio para manipular y esconder la propia realidad-basura. Pero, es conveniente que usted sepa que nuestro país (la “Suiza” del continente según Bolsonaro) figura entre los 10 más desiguales del mundo, ocupando el lugar número 7. Entre esos diez, dicho sea de paso, hay muchos que forman ese entreguista Grupo de Lima.

Quizá –para terminar- nos haga falta promover desde abajo una nueva ilustración radical; sí, para asumir entre todos una nueva actitud de lucha y resistencia contra todas las falsas credulidades que nos venden y nos oprimen hoy por hoy, desde la verticalidad del poder a los mass media.

*Fuente: El Clarin