La Encuesta

– Perdón… ¿Ud. es Herman Chadwick, el nuevo administrador de Villa Baviera?

– Sí…

– Ud. es hijo de Herman Chadwick, ex Alcalde de Providencia en el Gobierno Militar y ahora Vice-Presidente del Consejo Nacional de Televisión y Presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Española…

– Sí….

– Su abuelito Herman Chadwick ¿No fue Conservador de Bienes Raíces de Santiago hace algunos años?

– También.

– Su tío, el Pepe Piñera ¿No fue ministro del Trabajo de Pinochet?

– Sí….

– Su otro tío… ¿No es el Presidente Sebastián Piñera?

– También

– ¡¡¡ No me digai que soi sobrino del farrero, El negro Piñera, el de la «Luna llena»!!!

– Bueno, sí… no te lo puedo negar..

– ¡¡¡ Me vai a decir que el Polo Piñera, Subsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Lagos y ex Director de TVN…¿ Es tío tuyo? !!!

– Claro…

– Tu otro tío ¿no es también José Antonio Viera-Gallo que la Gordi lo sacó por viejo y que se ha quejado más que Antonio Vodanovic cuando lo cortaron del festival?

– Así dicen…

– Pero … ¿Este Viera Gallo no es casado con tu tía, la María Teresa Chadwick que dirigió el CONACE que es algo así como el control nacional de los estupefacientes, que dicen que no hizo nada?

– Sí… la verdad es que no la conoce nadie… y nadie le conoció la pega…

– Chadwick… Chadwick…. ¿También soi sobrino del Ministro del Interior Andrés Chadwick?

– También…..

– ¿O sea que venís siendo como el sobrino nieto del Obispo Bernardino Piñera?

– También

– ¿Sabís? … perdóname te quería quitar dos minutos no más… Lo que pasa es que ando haciendo una encuesta pa’ganarme unos pesos

– Sí … díme no más…

– Te quería preguntar…. ¿Hay nepotismo en Chile?

