Marco Kremerman de Fundación Sol: el sistema de pensiones no funciona para nadie

El investigador de la organización sin fines de lucro comentó, en uno de los capítulos más vistos de La Mesa en 2018, que no hay que asociar la participación estatal en el sistema previsional a un determinado proyecto político, “porque en los países capitalistas las pensiones están siempre atadas al Estado“. Kremerman explicó que el sistema no está funcionando para nadie y que la reforma previsional anunciada por el Gobierno de Sebastián Piñera no se hace cargo de los problemas de las bajas pensiones.