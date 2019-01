Reconocimiento de la soberanía del Pueblo Venezolano

La autoproclamación del dirigente opositor y diputado de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela tiene dividido al mundo. Mientras que EE.UU. y varios países latinoamericanos lo han reconocido como presidente interino, otros han expresado su apoyo al mandatario Nicolás Maduro.

En relación a los acontecimientos en Venezuela, Luis Castro, presentador del programa ‘Cartas sobre la mesa’, opina que “el guion de hoy es el mismo que en el año 2002”, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente del país, Hugo Chávez.

*Fuente: Mundo Sputnik

El pronunciamiento público de Uruguay “va a salir mañana o pasado, hoy no porque se está analizando lo que está llegando desde Caracas para hacer un comunicado donde el énfasis va a ser acercar las partes y llegar a una solución pacífica de la controversia por medio del diálogo y la negociación”, añadió la fuente.

“Uruguay seguirá reconociendo a Maduro como presidente legítimo, por lo que no va a reconocer al diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela; anteriormente ya nos hemos expedido por este tema, a la asunción de Maduro (el 10 de enero) nosotros mandamos a un encargado comercial”, dijo a Sputnik la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

PABLO R. SUANZES

La UE no se pone de perfil, pero casi. Tras consultas de emergencia con los 28 Estados Miembros, muchas dudas y un cuidado quirúrgico con el lenguaje, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ha hecho pública una declaración al borde de las 23.30 de la noche sin pronunciarse directamente sobre la autoproclamación de Juan Guaidó. No se reconoce, al menos por ahora, al líder opositor como presidente, pero tampoco se censura lo que ha hecho y le dan legitimidad y apoyo total a la Asamblea.

“El 23 de enero, el pueblo de Venezuela pidió masivamente democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio destino. Estas voces no pueden ser ignoradas”, arranca el comunicado. “La UE pide encarecidamente el inicio de un proceso político inmediato que conduzca a elecciones libres y creíbles, de conformidad con el orden constitucional. La UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente cuyos poderes deben ser restaurados y respetados”, dice en la frase más firme del texto.

Los 28 no se ponen de parte de Guaidó, no hay reconocimiento ni apoyo a su figura como presidente, pero hay en sus palabras más críticas y advertencias al régimen de Nicolás Maduro que lo contrario y petición expresas de devolver el poder a la Asamblea y convocar nuevas elecciones libres. Tanto en la declaración de los Estados Miembros como en severas condenas a su régimen por boca de los líderes de las principales instituciones continentales. “Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, Juan Guaidó, deben ser respetados y respetados” prosigue explícitamente Mogherini. “La violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son completamente inaceptables, y seguramente no resolverán la crisis. El pueblo venezolano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a elegir libremente a sus líderes y a decidir su futuro. La Unión Europea y sus estados miembros siguen dispuestos a apoyar el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela a través de un proceso político pacífico creíble en línea con la constitución venezolana”, concluye.

La posición de los 28 en relación a Venezuela es complicada y lo ha sido en los últimos años. A instancias de España, con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Consejo de Asuntos Exteriores viró el año pasado hacia una posición más dura, en sintonía con la del Parlamento Europeo, que ha aprobado un buen número de resoluciones condenando el régimen de Maduro. Y por eso aprobó varios paquetes de sanciones económicas contra algunos de los líderes bolivarianos y un embargo de armas y de cualquier instrumento que pueda ser usado para la represión. Pero quieren que la situación se resuelva mediante elecciones y no proclamaciones, desafíos o golpes. Quieren una solución definitiva, que cumpla todos los estándares y que no pueda ser contestada ni jurídica ni políticamente, dentro y fuera del país.

Ya entonces no fue fácil, con Estados Miembro como Portugal, Grecia o Suecia, en diferentes momentos y por diferentes razones, siendo poco partidarios de una línea más contundente. Pero tras el cambio de Gobierno en España, y la decisión de Pedro Sánchez y de Josep Borrell de dar un giro “hacia la izquierda en algunas cuestiones de Política Exterior”, según explican fuentes diplomáticas, los 28 volvieron a inclinarse por una vía alternativa, combinando presión política y diplomática, pero sin “asfixiar” al régimen.

Entre los líderes europeos no rige esa misma postura y hay voces muy claras que pedían unidad en otro sentido. Es menos de lo que cualquier observador, venezolano o no, hubiera deseado en un momento de tanta tensión, pero seguramente lo máximo que los Estados Miembros podían ofrecer ahora mismo.

“Sigo con mucha atención los acontecimientos en Venezuela. Contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro”. Así de claro y en español se ha pronunciado esta noche el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sobre los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela.

Exactamente en la misma línea, pero unos minutos antes, ha hecho lo propio el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mostrando su “esperanza de que toda Europa se une en apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela. A diferencia de Maduro, la Asamblea parlamentaria, incluyendo a Juan Guaidó, tienen un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos”, ha afirmado el polaco.

Tajani es desde hace años el crítico más duro y constante del régimen de Maduro. El presidente de la Eurocámara aprovecha todas las intervenciones públicas en su mano para mostrar su rechazo a lo que allí ocurre y para denunciar la situación de los ciudadanos y la falta de libertades. Tusk no tiene un vínculo tan fuerte, pero como buen conocedor y sufrido de un régimen dictatorial en su juventud, mantiene también una línea de denuncia muy clara en todo lo que tiene que ver con abusos políticos en todo el mundo.

El pasado lunes, los ministros de Exteriores de los 28 se vieron las caras en Bruselas y optaron por no cambiar la línea establecida en los últimos meses. Por seguir discutiendo la composición de una mesa de diálogo en la que sentar a varios países, no sólo europeos. Y para ello, cinco capitales, con Madrid a la cabeza, remitieron una carta formal a la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, instando a acelerar los trámites. La italiana apuntó en la reunión a que podría estar en marcha en las próximas semanas, pero con poco entusiasmo.

No hay demasiados en Bruselas que crean realmente que mantener las cosas como hasta ahora vaya a servir de nada. Maduro no toma a los interlocutores europeos demasiado en serio y los hechos les demostraron que la presión no iba a aumentar. Pero hay, o había hasta ahora, cierto consenso en que un exceso de presión podría tener efectos negativos sobre la población. Y que la última vía para el futuro pasa por el entendimiento, por difícil que parezca, entre Maduro y una oposición perpetuamente fragmentada y dividida.

La UE mantiene su independencia, pero siempre tiene un ojo puesto en lo que hacen el resto de actores. La Casa Blanca, Canadá. La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima. Aun así, el peso de España en las cuestiones latinoamericanas es muy fuerte, y no puede haber una posición irreversible (como apoyar a Guaidó) sin unanimidad. Todo queda pendiente de lo que ocurra en las próximas horas y días, de la reacción por parte de Maduro y de lo que llegue a las calles.

*Fuente: El Mundo