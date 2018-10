El Gobierno chileno de Piñera no puede hacerse el loco…

Señores Directivos de la Radio Universidad de Chile

Estimados amigos:

Sobre la entrevista que esa Radio le hizo al diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile, cuyo contenido lo divulga en su portal digital (Diario UdeChile), creemos necesario observarles que, ciertamente y como el mismo congresista lo afirma allí, es muy grave la acusación que hizo el Ministro de Comunicación y de Información de nuestro país, Jorge Rodríguez, en la ocasión en que le informó al pueblo de Venezuela acerca de cómo marchaban las investigaciones sobre el atentado del 4 de agosto pasado, cuando señaló a diplomáticos de vuestro país de estar supuestamente implicados en el atentado magnicidio.

Sobre la base de la delación de uno de los detenidos que hizo parte del grupo que lo puso en ejecución, pero caramba, mucho más grave fue y de eso, vale la acotación, no hubo una sola palabra de condena del Gobierno de Chile por ese atroz acto, el plan no solamente de masacrar con C4 no sólo al presidente de un país, sino a los más altos mandos militares y civiles de su gobierno, así como a embajadores y diplomáticos que estaban presentes en la tarima donde debía explotar el Drón que llevaba la carga mortal, de manera que, les confesamos, que no terminamos de entender, más allá de las muy altas calificaciones que puedan tener esos funcionarios para el desempeño de sus funciones diplomáticas como lo observa el señor diputado.

Y que, por eso sería descabellado pensar que alguno de ellos pudiera haber tenido alguna participación en ese “supuesto” atentado, tal y como lo califica la propia cancillería chilena, con lo cual, –inclusive- llega hasta dudar de que se produjo ese intento de magnicidio, que el gobierno se moleste tanto por ese señalamiento, cuando lo obvio, lo racional, lo prudente, es haber dicho que se abriría una investigación para determinar cuan de cierta es la confesión de uno de los implicados en el atentado, quien dijo, palabras más, palabras menos, esto:

“que recibió instrucciones por llamada que recibió de España al día siguiente del fracaso del atentado, que se trasladara a esconderse en la embajada de Chile que eso ya estaba conversado” y agregó, “que acató la orden pero que cuando fue al sitio no había nadie, lo cual hizo saber a sus contactos, quienes le dijeron que buscara al diplomático en su residencia, en la Urbanización La Lagunita, por cierto una de las más costosas o quizás la más costosa de Caracas, a donde se trasladó en mototaxi, así lo dijo, y ya en la casa del funcionario un custodio de nacionalidad chilena le dijo que la persona que buscaba no estaba, que se encontraba fuera del país…” y su declaración sigue, pero ya poco interesa al fin propuesto…

Por otra parte y esta es nuestra reflexión, es muy difícil olvidar para los pueblos de este Continente, mil veces sometido a las mayores barbaridades del imperialismo yanqui desde que logramos independizarnos de España y, además, que en esos procesos de sojuzgamiento a lo que ha sido para ese imperialismo su “patio trasero”, Chile inaugura en estas tierras del sur del Continente, durante la dictadura de Pinochet, el crimen político planificado fuera de sus fronteras, como ustedes mismos, estamos seguros, conocerán mejor que nosotros cuántos casos de esos sucedieron en esa época siniestra…

En estos momentos nos vienen a la memoria los casos del General Carlos Partt, ex Comandante del ejército en el Gobierno de Allende y su señora, los cuales fueron asesinados en Buenos Aires mediante una bomba colocada en su carro a un año del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, en noviembre de 1974; el del ex canciller Orlando Letellier, quien fue igualmente volado en su carro, junto a su secretaria en las calles de Washington en 1976 y el del senador socialcristiano y ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leighton Guzmán y su esposa, quienes fueron brutalmente apaleados en las calles de Roma en 1975…!!!

En el tema del terrorismo y de la corrupción, siempre hemos sostenido que no sabemos en qué momento sus operadores aparecen, en qué instante saltan…, se parecen a la liebre, quien lo hace en el momento menos esperado…!!! y unido a eso, mis estimados Señores, a la vista tenemos una bárbara agresión internacional contra nuestro país, donde ya no se guardan las formas, ya no se ocultan los planes imperiales, ya se pide en voz muy alta el asesinato de un Presidente y demás compañeros de su partido, ya se exige hasta en los foros internacionales los golpes militares en los países del llamado tercer mundo, ya no es necesario esperar 25 o 35 años para que se desclasifiquen documentos y así enterarnos quiénes y cómo se planificaron las agresiones criminales contra la soberanía de nuestros pueblos…!!!

Esto lo ha vivido el pueblo chileno y no creemos que algunas personas en ese país lo hayan olvidado…!!!

Agradezco vuestra atención, con la mayor cordialidad,

Nota: Ya cuando nos disponíamos a enviarles esta nota detectamos que había sido subido a la red el vídeo de la confesión del terrorista conocido como alias “Morfeo”, en donde relata los instantes de su huída, luego que fracasara la operación de asesinar al Presidente Nicolás Maduro…

Aquí les mostramos el vídeo: Hotel, camisa roja y drones: El video–confesión de “Morfeo”

*Fuente: Barómetro Latinoamericano

