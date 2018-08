A casi dos meses de violento desalojo: Comunicado Público de Lof Michillanca

Comunicado público LOF MICHILLANCA

El Lof Michillanca del sector Los Molinos, que se encuentra en proceso de reivindicación territorial legitima, y en relación del violento desalojo el pasado 28 de junio con resultado de 2 viviendas destruidas, y sumado al incumplimiento del anterior y actual gobierno, proceden a emitir el siguiente comunicado público:

A nuestro pueblo nación mapuche y la opinión pública en general, hoy jueves 23 de agosto de 2018 informamos lo sgte:

1-kiñe- hemos interpuesto una demanda judicial en contra de la familia Gómez Martínez por la reivindicación de nuestra tierra ancestral,ya que la codicia y mala fe con la que han actuado estos 3 hermanos y su difunta madre durante estos casi 20 años,será la responsable de su mal vivir y consecuencias negativas que tendrán desde ahora en adelante, teniendo grandes posibilidades de recibir una cuantiosa suma de dinero por algo que sus padres robaron ahora tienen grandes posibilidades de quedar sin nada y en banca rota, porque el que siembra lo malo,malos frutos cosecha, porque el que hereda algo robado y lo defiende es también un ladrón.

2-epu- Dejamos a un lado el proceso con Conadi a través del art.20b y hemos demandado por indemnización de perjuicios a esta institución por falta de servicios,la incapacidad y negligencia del estado a través de sus instituciones pertinentes encargadas de solucionar las problemáticas de tierras Mapuche,no pueden seguir ocurriendo.

3-qüla- También hemos interpuesto un reclamo en Controlaría y solicitamos investigación por la no asignación de dinero para las compras de tierra sin motivo aparente, más que la falta de dichos fondos, que desde el gobierno central fueron destinados, además se ha señalado que en la Región de Los Ríos hace más de 4 años no se compran tierras por parte de Conadi.

4-meli- Repudiamos la falta de compromiso del intendente César Asenjo, al no cumplir con lo prometido en agilizar nuestro proceso y la nula ayuda de ningún tipo que nunca hizo llegar después del desalojo de hace 2 meses.

Sabemos también que él estaba informado de antemano del desalojo y que la orden venía directamente desde Temuco, con policías de esa región , donde al mismo momento él estaba junto a Piñera estrenando el Comando Jungla, éramos su carne de cañón. Para criminalizarnos y así justificar con nosotros en ese mismo momento el desmedido gasto militar que están desplegando en la Araucanía y así a la vez trasladarlo también a esta región, pero su plan no funciono ya que a nosotros no nos pudieron criminalizar.

5-kechu- A nuestro pueblo le decimos, que las leyes winka no tienen que servir solo para criminalizarnos ni para enjuiciar injustamente a nuestra gente,sino que aprendamos a ocuparlas a nuestro favor y hacer valer nuestros derechos.

Basta de criminalización del pueblo mapuche !

Basta de abuso y montajes judiciales !!

Libertad a los p.p.m. !

Territorio y Autonomía por nuestra Autodeterminación !!

Wewaiñ!!