Nicaragua: La situación a fecha del 5 y 6 de junio

Publicamos a continuación dos artículos -escritos los días 5 y 6 de junio- remitidos por Oscar René Vargas*. El 6 de junio, en un mensaje, nos indicaba que “Se calcula que el 70 por ciento de las carreteras del país están trancadas, controladas por la población opuesta al gobierno de Ortega. Los ciudadanos organizados durante esta crisis, que inició el 18 de abril, se autodenominan los azul y blanco, los autoconvocados, la resistencia o simplemente, en las zonas rurales del país, los campesinos”.

Según la prensa de Nicaragua, el 7 de junio de 2018, al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de disparos: tres en Chinandega y una en Masaya. Según la Asociación Nicaragüense de derechos Humanos y su secretario, Alvaro Leiva, “la mayoría de las personas asesinadas lo han sido por disparos en el tórax o en la cabeza, lo que implica que han sido hechos por policías, militares y personas entrenadas” (Redacción de A l´encontre)

Nicaragua: situación al 05 de junio de 2018 / Oscar-René Vargas / 05 de junio de 2018

1. El proyecto de declaración pactado entre Ortega + USA + Almagro [Uruguayo, Secretario de la Organización de Estados Americanos-OEA] + Pellas [un empresario nicaragüense a la cabeza del conglomerado financiero AVANZ], en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, que no condena la masacre de Ortega ni exige el cese de la represión y propone, sutilmente, que la OEA se involucre en el diálogo nacional en Nicaragua.

2. El acuerdo secreto Ortega + USA + Almagro + Pellas hace ganar tiempo a Ortega en medio de la crisis, ya que proponen que las elecciones de un nuevo gobierno sea en un tiempo prudencial (¿2019?). Lo que nos hace pensar que Estados Unidos ya tienen su tapado para las elecciones 2019.

3. En la declaración emitida, al no querer ver la realidad traerá consecuencias graves para todos, incluso para los cuatro autores del pacto; no hay peor ciego que no quiere ver! Lo único que puede cambiar el objetivo del pacto es la calle y los tranques. Si la Unión Europea no reacciona se hace muy difícil el apoyo internacional.

4. En Nicaragua no puede haber paz sin justicia y para que haya justicia tiene que estar claro de quienes son las víctimas y quienes son los victimarios (el gobierno y su camarilla). Los que van a redactar y ejecutar la declaración final será: Masaya, Managua, Matagalpa, Estelí, León, etcétera, y todos los tranques que estamos viendo.

5. Lo que hace excepcional la rebelión de abril y mayo 2018 es que los jóvenes, mayores y ciudadanos en general se rebelan contra una gran variedad de cosas, sólo tienen en común algunas ideas de cómo hacerlo y un desagrado profundo por cualquier forma de autoritarismo. Podemos añadir la espontaneidad, la inmediatez y el deseo de que Nicaragua vuelva a ser república.

6. Que exista la corrupción en el gobierno Ortega-Murillo no es novedad. Que la haya en el sector privado es también sabido. Igual lo es que en muchas ocasiones se combinen. La corrupción es actualmente una manera primordial de la actividad política y de un sistema de transacciones entre empresas reales o fantasmas, bancos y otras entidades financieras con mecanismos altamente sofisticados.

7. La situación de Nicaragua no puede volver a la normalidad del antes del 18 de abril. La gente está encachimbada, no hay gobierno y hay que agregarle los “collateral damages” de la economía.

8. Si el pacto funciona, y Ortega-Murillo permanecen en el poder estamos seguro que el gobierno Ortega-Murillo débil, pero no tendremos justicia. La economía en decrecimiento negativo. De hecho, los empresarios tendrán mayor poder. Posiblemente pueden privatizar el INSS para comenzar y toda suerte de ajustes estructurales y endeudamiento para suspender aplicación del Nica Act y Magnistky. Comenzará la represión selectiva en las ciudades, de la misma forma la que han ejecutado en el campo desde tiempo atrás.

9. Eso es lo pasaría si el pacto llegará a funcionar. La única manera de contrarrestarlo es la calle. Paro total desde abajo. El ejemplo es la decisión de los dueños de tramos del Mercado Oriental.

10. En el caso de las empresas de las zonas francas, ayer no trabajaron dos del todo [el 4 de junio]. Una de 3,000 y otra de 5,000 empleos [Las zonas francas, con salarios y condiciones de trabajo bien conocidos, se han desarrollado en Nicaragua, entre otros sectores en los del textil y la confección, con la función de la exportación. Se sitúan alrededor de Mangua, y en Carazo, Esteli, Masaya y Chinandega -red. A l´Encontre]. Ya hay preocupación entre varias que si no se estabiliza la cosa, pues tendrían que mover sus órdenes a otros países. Están quedando mal con sus compradores finales. Mi experiencia en este tema es que ellos se fijan un “deadline”, si no se arregla la cosa, se van.

11. Las empresas de seguridad privadas vinculada al aparato político, son utilizadas como fuerzas parapoliciales. Eso denota dos cosas: El cansancio y desbande del aparato represivo o el escalamiento de la represión a lo largo del país. El pacto hace prever un escalamiento mayor de la represión. Desde hace mucho tiempo se sabe de la estrecha alianza entre las empresas privadas de seguridad y la Policía, sus dueños gozan del favor del gobierno Ortega-Murillo.

12. Las acciones agresivas de la policía, paramilitares y turbas (lúmpenes armados) parece indicar que el gobierno considera que replegar sus fuerzas a los cuarteles fue un error, y que la estrategia correcta sería atacar y destruir. Si esto fuera así veo muy difícil volver al diálogo y la negociación bajo la mediación de la Conferencia Episcopal [el arzobispo emérito de Managua, Obando Bravo, que ha conocido un recorrido político más que sinuoso de Somoza a Ortega falleció el 3 de junio; Ortega declaro un luto nacional de 3 días! Red. A l´Encontre]. Al liquidar la negociación bajo la mediación de la iglesia católica, el gobierno lo quiere sustituir por la OEA.

13. Ortega-Murillo prefieren entenderse bajo la mesa con USA, Almagro y Pellas. Y al mismo tiempo adoptar la línea represiva dura. Tratando de ser objetivo (lo que es muy difícil dadas las circunstancias actuales).

14. Ortega-Murillo han declarado la destrucción de Masaya, destruyendo los pequeños negocios del parque central y sus alrededores. Seguramente creen que con esos actos vandálicos va intimidar a la población. En Monimbó no ha habido ningún saqueo y el mercado lo cuidan más de mil personas.

15. En Managua, el gobierno aplica la teoría del pánico: está mañana acaban de asaltar AM-PM de las Colinas, la destrozaron. También asaltaron en Santo Domingo y El Portal de Las Colinas. El amanecer está cerca, tranque total es la consigna.

16. Ortega-Murillo piensan que se fortalecen sembrando el miedo y caos. Está equivocado el gran capital si creen que las protestas sociales y tranques pueden ser controlado por la represión del gobierno. Creo que el paro total es lo que puede salvar a la gente y la economía

17. No hay desbande de las fuerzas represivas. Simplemente están aumentando su capacidad represiva con la incorporación de otras fuerzas. Esto, más las obras defensivas de El Carmen (sede de la residencia, oficinas de Ortega-Murillo), ministerios y alcaldías indica que se están preparando para una lucha larga. No se van a ir fácilmente. Van con todo hasta el final. Lo digo con tremendo deseo de estar equivocado. Pobre nuestro pueblo, creo que todavía falta lo peor. Más que “aterrizaje suave”, creo que estamos en “aterrizaje forzoso”.

Managua, 05 de junio de 2018

Disculpe las molestias, estamos cambiando el país / Oscar-René Vargas / 06 de junio de 2018

1) ¿Qué puede pasar en el país? En la lucha cotidiana se sienten fatigas por los manifestantes o más bien se están sumando. ¿El gobierno trata de tender puentes y dialogar o sigue cifrándolo todo al desgaste de la protesta mediante la represión?.

A 6 de junio de 2018 el balance de las fuerzas es el siguiente: el movimiento popular se incrementa realizando tranques en todo el país. La lógica del gobierno, hasta el 05 de junio, ha sido: represión, utilización de pandillas y crear caos. El gobierno Ortega-Murillo es cada día más débil y por lo tranques la policía en diferentes departamentos del país comienzan a quedar sin municiones y han optado por crear zozobra en la población.

La táctica de los orteguistas ha sido: ellos mismos queman y/o destruyen escuelas, centros de salud, edificios públicos, hospitales, comercio, centros de trabajo, etcétera, para crear la zozobra y caos. Hombres armados en camionetas, taxi y moto pasan tiraron morteros en de los barrios, escuelas o centro comerciales. Son ellos mismos para que la población crea que son los estudiantes y los protestantes los que queman las edificios públicos. Posiblemente sea la misma táctica que están empleando en diferentes ciudades: Granada, Masaya, Matagalpa y León. Sin embargo, la población indignada ya sabe que son las pandillas afines al gobierno, los parapoliciales o la policía (antimotines).

2) Ortega-Murillo, pese a haberse desnudado en las características autoritarias y represivas de su régimen, sigue débil pero aun así solido en el apoyo de las fuerzas fácticas que le aseguran su permanencia en el poder? La variada oposición, de partidos, fuerzas sociales y estudiantes, ha logrado conformar una plataforma suficiente para presentarse como una alternativa?

Los partidos políticos comparsas no han tenido ningún papel en este movimiento social, han sido un “pie de amigo” de Ortega. La fuerza y la debilidad del movimiento social es que no tiene un liderazgo nacional único, los liderazgos son locales, sectoriales o barriales. A nivel internacional, ven ese hecho cómo algo no serio para sustituir a Ortega. Ese es el punto débil de este movimiento; pero a nivel nacional, es lo que ha permitido que Ortega no haya podido descabezar el movimiento.

Por lo tanto, Ortega se ha visto obligado a generalizar la represión buscando como acallar los diferentes focos de resistencia. El paro nacional sigue avanzando, más ciudades se incorporan a la lucha cívica. Hoy amaneció con el inicio de una coordinación de una red nacional de tranques, paso estratégico para la revolución pacífica en marcha. También, se ha establecido relaciones con los liderazgos locales en los mercados de la capital y con diferentes sectores autónomos en lucha en diferentes departamentos. Es decir, se comienza a conformar una coordinación nacional de la lucha cívica.

3) ¿Qué pasa internacionalmente? Con su papel de ser muro para migrantes, se granjeó la amnistía de Washington. ¿Cómo está la situación internacional, de cuya asistencia financiera depende el gobierno?

Hasta el 18 de abril, fecha de inicio del movimiento de social, el gobierno Ortega-Murillo había logrado establecer una alianza con el gobierno de Estados Unidos basado en tres puntos principales: servir de muro para emigrantes, apoyar la lucha contra el narcotráfico y mantenerse dentro de los parámetros del neoliberalismos.

Internamente, su alianza con el gran capital estaba basado en favorecerlos con exoneraciones fiscales y otras prebendas y, al mismo tiempo, garantizar la ausencia de movimientos sociales que pusieran en duda una tasa de ganancia extraordinaria.

Sin embargo, a partir del 19 de abril, día que se inició la matanza de estudiantes y población en general, el gobierno Ortega-Murillo comienza a perder el beneplácito tanto de los Estados Unidos [la supresión, anunciada el 7 de junio, de visados para los funcionarios del poder implicados en la represión lo da a entender -Red A l´encontre], la Unión Europea, como de la burguesía local y centroamericana.

El gobierno Ortega-Murillo cada día más aislado por su política represiva (desde el 18 de abril al 05 de junio se contabilizan 130 muertes, más de 1,000 heridos y centenares de presos políticos en todos el país), lo cual ha obligado que diferentes países, organizaciones internacionales y el Vaticano se hayan pronunciado en contra del gobierno, exigiendo el cese de la represión.

La economía va en profunda caída, y no queda más que acelerar la presión para cambiar radicalmente las bases y objetivos de la política económica una vez retomada y consolidada la ansiada institucionalidad de nuestro país. Hasta la fecha, las pérdidas económicas se calculan en dos millones de dólares, alrededor del 13.5 del PIB del año 2017 [alrededor de 13.200 millones de dólares]. Cada día que pasa la situación económica es más difícil.

Managua, 06 de junio 2018

–El autor, Oscar René Vargas, nacido en Managua en 1946, formó parte de quienes fundaron el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Conoció el exilio de 1967 a 1979, entre otros países en Suiza, donde hizo sus estudios, y en México. Desde el 28 de abril, subrayaba en sus artículos que el movimiento social y democrático tomaba una amplitud a escala de todo el país y que en su centro no estaba ya la cuestión de la contrarreforma del sistema de la seguridad social, sino la puesta en cuestión del poder de rasgos dictatoriales de la pareja Ortega-Murillo (presidente y vicepresidenta) y de la “clientela política y administrativa” que depende de ella, desde diputados a alcaldes, pasando por la cúspide del mundo universitario y del ejército y de la policía -Red. A l´Encontre.

*Fuente: Viento Sur