El sábado 25 de noviembre, la asociación Cubanos por Cuba y la Embajada de Cuba en Estocolmo organizaron una velada solemne, al cumplirse un año de la partida física del Comandante en Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Representantes de numerosas organizaciones suecas y latinoamericanas se dieron cita en el salón de ceremonias de la Embajada de Cuba para rendirle un emotivo y merecido homenaje a un gigante de la lucha antiimperialista, al hombre que tenía por costumbre viajar al futuro para decirnos qué hacer en el presente.

Inti Peredo Harvey, hijo de Inti Peredo, compañero de lucha del Che, fue el conductor de un hermoso programa, donde intervenciones eran intercaladas con presentaciones audiovisuales de la vida y obra de Fidel. Videos de artistas cubanos cantándole temas al Comandante se complementaron con la actuación del trovador ecuatoriano Xavier Castro, que estrenó dos temas compuestos para la ocasión.

Las intervenciones centrales estuvieron a cargo de Moira Méndez-Romero (Ministra consejera de la Embajada de Venezuela), Zoltan Tiroler (presidente de la Asociación sueco-cubana), Victoria Andersson (presidenta de la asociación Cubanos por Cuba) y Jesús García (Ministro consejero de la Embajada de Cuba).

El homenaje finalizó con las palabras de Inti Peredo Harvey: ”Fidel partió invicto, como diría el compañero Correa. Fiel a su nombre, FIDEL a su pueblo y a los necesitados del mundo… Y como Fidel mismo dijera en la clausura del Cuarto Congreso del Partido: ”Los hombres pueden morir pero los ejemplos no morirán jamás. Los hombres pueden morir pero las ideas no morirán jamás””.

Larga vida, Fidel!

Nosotros, los agradecidos, prometemos no fallarte, Comandante amigo!

Hasta la victoria siempre!