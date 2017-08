Luego de una reunión en la que también participaron ministros, ambos dieron una rueda de prensa conjunta donde, además de destacar los lazos diplomáticos, pusieron énfasis en la crisis de Venezuela y la amenaza nuclear de Corea del Norte.

La mandataria rechazó los dichos de hace unos días del presidente estadounidense Donald Trump y asegura que “Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares“.

El “número dos” de la administración estadounidense dijo que su país “no va a permanecer como observador mientras Venezuela permanece como dictadura” e hizo un llamado a “hacer más”.



“Estados Unidos va a usar toda su fuerza diplomática y económica hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Como dijo el Presidente Trump hace algunos días, Estados Unidos tiene muchas opciones en Venezuela, pero también confía que trabajando con todos sus aliados en toda América Latina podemos llegar a una solución pacifica”, agregó el vicepresidente.

Respecto a Corea del Norte, la Presidenta reiteró “su preocupación por el programa de armas nucleares” en Pyongyang y aseguró que respalda “todos los esfuerzos diplomáticos” para “consagrar por vías pacíficas una península coreana sin programas nucleares”.

Pence aseguró que “en cuanto a Corea del Norte, en la mesa están todas las opciones y Estados Unidos hará todo lo que pueda económicamente y políticamente hasta que norcorea abandone sus armas nucleares“.

Es así como también instó a los países de la región a que rompan los “lazos económicos y políticos” con la hermética Corea del Norte e hizo un llamado a Chile a “reclasificar los vinos de Chile como un bien de lujo para que norcorea no pueda conseguir estos bienes y convertirlos en efectivo para su régimen balístico”.

La Tercera

Mike Pence en Chile: “La tragedia de la tiranía también la estamos viendo en Venezuela”

Llegó puntual al aeropuerto y así también fue su llegada a La Moneda. El Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se reunió con la presidenta Michelle Bachelet y otros personeros del Gobierno con dos temas centrales en la agenda: Venezuela y Corea del Norte.



Pence fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, mientras que al llegar a La Moneda fue la directora de protocolo de la Cancillería, Gloria Navarrete, quien lo acompañó hasta el Salón de Audiencias.

En medio de su paso por la sede del Ejecutivo, el segundo hombre a cargo del gobierno de EE.UU. reafirmará “el compromiso del Presidente Trump por profundizar las sólidas y extensas relaciones bilaterales de Estados Unidos y Chile”, según informó la embajada de Estados Unidos en Chile.

COREA DEL NORTE Y VENEZUELA, LOS TEMAS CENTRALES

Los recientes mensajes de Donald Trump aludiendo una posible “intervención militar” en Venezuela forzaron a que la Casa Blanca moviera rápidamente sus piezas, recayendo en el Vicepresidente la misión de transmitir el mensaje de Trump en la región.

Bajo ese prisma Pence señaló que “La tragedia de la tiranía también la estamos viendo desgraciadamente en Venezuela. Como dijo el presidente Trump, el pueblo de Venezuela sufre y muere”.

El vicepresidente de los Estados Unidos agregó que “Agradecemos el liderazgo de Chile en condenar el régimen en venezolano” en una clara alusión a la “Declaración de Lima” instancia en la que Cancilleres de la región declararon su decisión de no reconocer la Asamblea Contituyente de Venezuela.

“Venezuela está cerca de ser una dictadura, y tal como dijo Donald Trump, Estados Unidos no será un observador que ve como Venezuela se transforma en una dictadura”, señaló Pence finalizando que “EE.UU. va a usar toda su fuerza económica y diplomática hasta que se restaure la democracia en Venezuela”.

BACHELET: “CHILE NO APOYARÁ INTERVENCIONES MILITARES”

Aunque el rol de Pence es transmitir la postura de Donald Trump y la Casa Blanca respecto a la situación en Venezuela, la presidenta Bachelet enfatizó que “quiero ser muy clara. Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

“Chile, al igual que 11 países de nuestra región, suscribió la Declaración de Lima, hace una semana, la cual señala nuestra plena disposición a explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada’”, señaló la mandataria.

El “número dos” de la Casa Blanca también se refrió al régimen de Corea del Norte y enfatizó la idea de Washington de acrecentar el aislamiento hacia el régimen asiático.

“Instamos a Chile, Brasil, México y Perú a romper todos sus lazos económicos y políticos con Corea del Norte”, declaró Pence en La Moneda.

“Agradeceríamos que Chile pudiera reclasificar sus vinos como un bien de lujo para que Corea del Norte no pueda conseguir estos bienes y así convertirlos en efectivo para su régimen balístico”, finalizó Pence en su discurso que duró aproximadamente unos 10 minutos y donde no se aceptaron preguntas de la prensa.

La Nación

Chile rechaza la “amenaza de intervención militar” de Donald Trump en Venezuela

El canciller Heraldo Muñoz rechazó este viernes los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención militar para acabar con la crisis en Venezuela.

Mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su reiteración a las críticas hechas por los cancilleres en Lima sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, sostuvo que “Gobierno de Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela”.

Seguir Heraldo Muñoz @HeraldoMunoz Reiterando todos los términos de la Declaración de Lima sobre Venezuela, Gob Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela. Información y privacidad de Twitter Ads

Desde el Ministerio aseveraron que “la postura (del Ejecutivo)” sobre los “dichos de Trump es que cancilleres de varios países latinoamericanos han estado en contacto y en acuerdo expresan su rechazo”.

“Al mismo tiempo reiteran las críticas a gobierno de Venezuela, contenidas en Declaración de Lima”, dada a conocer el martes, en la cual se condena la “ruptura del orden democrático”.

La singular petición a Chile de Pence para perjudicar a Corea del Norte

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, no sólo habló de Venezuela y de que “venimos a reafirmar la amistad entre Estados Unidos y Chile”. También aprovechó su intervención en La Moneda para realizar una petición bastante singular que involucra a Corea del Norte.

“Sobre todo apreciaríamos que Chile pudiera reclasificar los vinos de Chile como un bien de lujo para que Corea del Norte no pueda conseguir estos bienes y convertirlos en efectivo para su régimen balístico”, expresó Pence en la sede del gobierno chileno.

Añadió: “Estados Unidos agradece el apoyo de Chile para apoyar la democracia en el mundo”.

Pence se encuentra de visita en Chile, la que prolongará hasta mañana, en medio de una gira por varios países de Sudamérica.

La Nación

Chile desoye a EE.UU. y descarta romper relaciones con Corea del Norte

El Gobierno chileno descartó romper relaciones con Corea del Norte, no dando así lugar a la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realizada a la Presidenta Michelle Bachelet, durante la reunión que sostuvieron este miércoles en La Moneda.

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que Chile, que no tiene embajador en Corea del Norte, así como el país asiático no tiene representación diplomática en Santiago, se ha apegado “estrictamente” a las sanciones dictaminadas por la ONU.

“No tenemos contemplado el cortar relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Respetamos la solicitud de Estados Unidos, pero Chile mantiene relaciones distantes con Corea del Norte”, detalló el canciller chileno.

El secretario de Estado remarcó que “nosotros hemos aplicado estrictamente todas las sanciones en contra de Corea del Norte que han sido decretadas por el Consejo de Seguridad, pero no tenemos contemplado el cortar relaciones diplomáticas con Corea del Norte”.

Otra petición realizada por Pence al Gobierno fue que Chile rotulara como producto de lujo el vino que se envía a Pyongyang, para que de esta manera no calificara dentro de los estándares de importaciones que tiene Corea del Norte.

Cooperativa

Mandataria: “La relación de Chile con Estados Unidos es estratégica tanto a nivel político como económico”

En la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, la Jefa de Estado abordó los beneficios del programa visa waiver, el tratado de libre comercio entre ambos países y la situación que vive Venezuela.

En el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, realizó una conferencia de prensa conjunta donde abordaron los desafíos de Chile y Estados Unidos.

“La relación de Chile con Estados Unidos es estratégica, tanto a nivel político como económico. Compartimos visiones en materia de democracia, derechos humanos y apertura de los mercados”, señaló la Mandataria al inicio de sus palabras.

La Jefa de Estado destacó el buen funcionamiento del programa visa waiver. “Chile es el único país latinoamericano de los 38 Estados beneficiarios con este programa. Y esto ha implicado que, a poco más de tres años de su entrada en vigencia, cerca de 400 mil turistas chilenos ya hayan visitado Estados Unidos, con una tasa de rechazo que no supera el 1%”, sostuvo.

Asimismo, subrayó los beneficios para ambos países con el Tratado de Libre Comercio. “Bajo este acuerdo, que ya tiene más de una década, el 100% de los productos entran libres de arancel. Asimismo, el acuerdo provee acceso a los servicios, garantiza la protección de la propiedad intelectual e incentiva las inversiones de empresas estadounidenses en diversos sectores de nuestra economía”, afirmó.

También destacaron el trabajo colaborativo en el Triángulo Norte de Centroamérica y Haití, para el fortalecimiento institucional y la gobernanza; y el apoyo en el proceso de Paz en Colombia.

Además, ambos líderes abordaron la situación de Venezuela. “Chile, al igual que 11 países de nuestra región, suscribió la Declaración de Lima, hace una semana, la cual señala nuestra plena disposición a “explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada”. Existe alta preocupación por los niveles de violencia y la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos, lo que está generando, naturalmente, una ola de migrantes en países vecinos”, señaló.

Y agregó: “Quiero ser muy clara. Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Finalmente, la Presidenta Bachelet mostró su preocupación por el programa de armas nucleares de Corea del Norte y extendió una invitación la próxima reunión ministerial de la iniciativa Hemisférica “Energy and Climate Partnership of the Americas” (ECPA) que será realizada en Chile en septiembre.

Prensa Presidencia

Canciller acompaña a Presidenta Bachelet durante visita de Vicepresidente de EE.UU

El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, acompañó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el encuentro que la Mandataria sostuvo con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence.

Por la mañana, el Secretario de Estado se dirigió al Grupo de Aviación N°10 de la Fuerza Aérea para recibir a la autoridad norteamericana quien se encuentra realizando una gira por Centro y Sudamérica. Posteriormente, en el Palacio de La Moneda, participó en la reunión bilateral, ocasión en la que ambas autoridades manifestaron su interés por seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre los países. La agenda bilateral se centra en materias de cooperación, energía, educación, ciencia y tecnología, e innovación, entre otras.

Al finalizar el encuentro, el Canciller Muñoz señaló que se trató de “una reunión importante entre dos países que tienen una relación muy estrecha en el plano político, económico, social, cultural, militar. Pasamos revista a las relaciones bilaterales en particular y la satisfacción de tener a Estados Unidos como el segundo socio comercial y el primer inversionista en nuestro país”.

Destacó que en el encuentro se trataron temas regionales y globales. “En algunos tenemos acuerdos, en otros tenemos diferencias, como suele ocurrir cuando se discuten los asuntos internacionales de manera franca”, aseveró.

Respecto a Venezuela, el Secretario de Estado reafirmó que Chile “mantiene la posición de enorme preocupación por la crisis que vive ese país, y la necesidad de buscar un camino pacífico, de una negociación creíble para la restitución del orden democrático”. Agregó que Chile “se opone a la amenaza del uso de la fuerza o a la idea de una intervención militar en Venezuela y de hecho Chile no acepta el uso de la fuerza en ningún país, a menos que sea por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. En esa misma línea, señaló que “hemos estado de acuerdo conjuntamente con otros países latinoamericanos, de conversar mucho más, de coordinarnos mejor, para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”.

Respecto a la solicitud de Estados Unidos de que Chile rompa relaciones con Corea del Norte, el Canciller enfatizó que “no tenemos contemplado cortar relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Respetamos la solicitud de Estados Unidos, pero Chile mantiene relaciones con ese país, relaciones distantes porque nosotros hemos aplicado estrictamente todas las sanciones que han sido decretadas por el Consejo de Seguridad. No hay Embajador nuestro en Pionyang, no hay Embajador de Corea del Norte en Chile, son embajadores concurrentes, de modo que es una relación, yo diría, de muy bajo nivel”.

*Fuente: Nodal