LA EPICA DE CAIMANES REUNION ANUAL ANTOFAGASTA PLC EN LONDRES

El 23 de mayo pasado se realizó en Londres, Inglaterra la reunión anual de Antofagasta PLC, brazo minero de la familia Luksic.

En esta reunión participó como cada año, la miembro del directorio de Antofagasta PLC la señora Vivian Blanlot, socialista, hasta el año pasado presidenta del Consejo para la Transparencia del Gobierno de Chile.

Esta persona a cargo de la transparencia en Chile es tambien miembro de otros directorios de grandes empresas, como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), una de las involucradas recientemente en la colusión del Papel higiénico.

La CMPC también tiene gran responsabilidad en violaciones de derechos humanos durante la dictadura, especificamente en la matanza de miembros de la izquierda como la Sra. Blanlot, Socialista.

Miembros de ese partido han manifestado su oposición a la permanencia de esta Sra. en el directorio de CMPC (Senadores PS cuestionan permanencia de Vivianne Blanlot en Consejo para la Transparencia).

También forma parte del directorio de Antofagasta PLC, trabaja para Luksic, el mismo que asesino políticamente a la presidenta Bachelet, con un préstamo trucho a la nuera de esta, etc. etc. etc…

Muchas cosas huelen a podrido en Chile y donde hay mal olor, está Luksic, ¿será coincidencia?

A continuación el informe de lo que ocurrió en la reunión anual de Antofagasta PLC en Londres:

REUNION ANUAL ANTOFAGASTA PLC LONDRES 2017

Informe de Richard Solly, London Mining Network.

1. Este año, London Mining Network organizo la visita de Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, ( OLCA), quien vino a la Reunión General Anual. Dos días antes de la reunión, publicamos un breve informe sobre Minera Los Pelambres subsidiaria de Antofagasta Minerals y sus impactos en la comunidad de Caimanes. Tengo la impresión que el directorio de la compañía no se conmovió.

2. Justo antes que la reunión comenzara, una mujer de la compañía Relaciones Publicas, de la compañía Brunswick, me saludo diciéndome que ellos trabajaban para un numero de compañías y que gustosa tomaría “un café conmigo eventualmente”. No puedo pensar por qué.

La Charla del Presidente

3. El presidente Jean Paul Lucsik comenzó diciendo que el meeting podría comenzar porque la reunión era valida con un quorum de tres miembros presentes en persona o por apoderado y también podían votar. “Nuestra delegación de cuatro podría haber prohibido el quorum necesario! De hecho los dos miembros de la familia Lucsik que se sientan en el Directorio, y la madre – la mujer mas rica de Chile – también estaba presente, ellos también podrían haber constituido un forum y haber constituido un Reunión General Anual. Tal quórum pequeño seguramente milita contra la rendición de cuentas, y es una de las muchas cosas que necesita cambiar en la regulación británica de las compañías incorporadas en el Reino Unido o cotizadas en la Bolsa de Londres.

4. Jean Paul Luksic ofreció entonces las condolencias de la compañía a las familias de los asesinados en el bombardeo en Manchester unos días antes.

5. Señala que Francisco Veloso, Presidente de Minera Los Pelambres, está presente. Sabíamos eso, porque el señor Veloso ya nos había saludado amistosamente; Y antes de eso, nos había enviado un correo electrónico para decir que no estaba contento con el informe que acabábamos de publicar. Bueno, no puedes agradar a todos.

6. Jean Paul Luksic habló luego sobre cambios en el directorio de Antofagasta plc. Francisca Castro, experta en minería y finanzas, se había unido. Viviane Blanlot era ahora la Presidenta del Comité de Gestión de la Sostenibilidad y las Partes Interesadas.

7. Gran parte del discurso del Presidente se refería a cuestiones financieras y técnicas que no observé. Pero algunos puntos me llamaron la atención.

8. Dijo, como suelen decir los presidentes de las compañías mineras, que la seguridad de los empleados de la empresa y de las comunidades en las que trabajan es su prioridad número uno. Si es así, me pregunto por qué se han resistido a desmantelar la enorme presa de purines de El Mauro sobre la pequeña ciudad de Caimanes y no han permitido que los habitantes de la ciudad se muden a un sitio más seguro. Dijo que durante 2016 hubo dos muertes de trabajadores, una en la división de ferrocarriles de la compañía y la otra en la nueva mina Antucoya. En nombre del directorio, los empleados de la empresa y él mismo, ofreció condolencias a las familias involucradas. La meta de la compañía es lograr cero muertes.

9. Mencionó que en la mina Centinela se usan nuevos espesantes. Estos pueden reducir el uso de agua y el área necesaria para la eliminación de residuos.

10. Dijo: “Cumplimos plenamente con el código de gobierno corporativo del Reino Unido”. Es interesante que sintiera la necesidad de decirlo – seguramente debería darse por sentado que una empresa cotizada en Londres cumple con el código de gobierno corporativo del Reino Unido.

11. Dijo que la empresa está “tomando medidas para implementar un proceso de refuerzo cultural”. Lo que es eso, no tengo ni idea. Pero al parecer se trata de aumentar las oportunidades para las empleadas.

12. Dijo que las minas de la compañía en Los Pelambres y Centinela tienen recursos muy grandes y serán el núcleo del crecimiento de la compañía por muchos años por venir. El siguiente desarrollo en Minera Los Pelambres es la expansión incremental. La compañía finalizó el estudio de factibilidad en marzo de este año. Están desarrollando una planta desalinizadora para complementar el “agua continental”. Hay una nueva línea de concentradores en Los Pelambres. Esto agregará 55.000 toneladas de cobre a la producción anual, llevando la producción total a más de 400.000 toneladas por año.

13. Ellos habían “resuelto los problemas y disputas alrededor de El Mauro”. El acuerdo firmado el año pasado incluyó desarrollo comunitario y acceso a beneficios para las familias de la comunidad. Antofagasta plc siente “la necesidad de respetar las comunidades y el medio ambiente en el que operamos”. La empresa había hecho “progresos demostrables” en las relaciones comunitarias durante 2016. “Producimos cobre de manera responsable y rentable, trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales para asegurarnos de que Las minas se desarrollan de manera sostenible. Nuestro objetivo es proporcionar empleos y oportunidades no sólo a las comunidades locales, sino a Chile en su conjunto. Hemos reforzado los mensajes sobre seguridad a la alta dirección. La seguridad y la salud de los empleados sigue siendo fundamental para el éxito “.

14. Terminó señalando que 2017 es un año electoral en Chile. Independientemente del resultado, dijo, la industria del cobre tiene un papel vital que desempeñar. Tal vez si tuviera en cuenta la información que Lucio Cuenca había presentado en una reunión pública la noche anterior, habría sido menos optimista sobre la industria. Proporciona relativamente pocos trabajos mientras produce enormes cantidades de residuos. “Chile necesita diversificar su economía”, pero dijo que “no debe perder de vista el papel muy importante que tiene la industria del cobre”. Dijo que el país tiene el 30% de las reservas mundiales de cobre y, si es administrado El cobre tiene un rol a largo plazo en el desarrollo de Chile.

15. Como el presidente ejecutivo de Antofagasta plc no ocupa el cargo de consejero de la compañía, a diferencia de otras grandes compañías mineras que cotizan en Londres, se nos ahorró un segundo largo discurso.

16. Las resoluciones fueron entonces propuestas formalmente y se abrió una votación que debía permanecer abierta hasta el mediodía (para este momento era poco antes de las 10:30).

Tiempo de preguntas

17. El Presidente invita a formular preguntas.

18. Un accionista preguntó cuándo la compañía esperaba recuperar su inversión en el proyecto Zaldivar. Jean Paul Luksic respondió que Antofagasta posee el 50% de Zaldívar y que es una mina con buen potencial de crecimiento. La producción este año es superior al año anterior. Es sólo romper incluso con los precios actuales del cobre. El precio del cobre determina cuando Antofagasta verá rentabilidades de su inversión, pero un precio lógico a largo plazo de $ 3 lo haría rentable.

Cambio climático

19. Rebecca Warren, de ShareAction, dijo: “Nadie ha mencionado aún el cambio climático, así que lo haré. Como saben muy bien, el riesgo de cambio climático es una prioridad clave, sobre todo para las empresas de las industrias intensivas en energía, ya que causa importantes riesgos empresariales, y también por la importancia que tienen para sus accionistas las preocupaciones de sostenibilidad y ética.

21. “Ahora es 2017, y estoy aquí nuevamente. Esperaba ver su informe de sostenibilidad 2016 antes, o en, esta reunión – incluso llegue temprano hoy para tener tiempo para mirarlo – pero actualmente está disponible sólo en español, lo cual no me permite hablar.

22. “Según su informe de sostenibilidad de 2015, página 59:” Durante el año 2016 se implementarán algunos proyectos de eficiencia que ya han sido identificados y deberían permitir la fijación de objetivos de reducción de emisiones “. Así que les pregunto ahora, ¿Está preparado para establecer objetivos cuantificados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa por unidad de producción? Es un truismo que lo que se mide se hace – sin objetivos que no se puede esperar realista para lograr reducciones genuinas.”

23. Jean Paul Luksic dijo que se trataba de un tema que había sido muy debatido dentro de la empresa. Había muchas razones por las que aún no había sido capaz de fijar un objetivo, aunque la compañía estaba ahora muy cerca de él. Uno de los principales problemas fueron sus proveedores de energía. La red chilena proporciona electricidad generada por hidroeléctrica, carbón y petróleo. Ese es un reto al tratar de calcular las dimensiones de la huella de carbono de la empresa. Pero como empresa, durante los últimos cuatro años Antofagasta había estado ayudando a las inversiones en energías renovables. Como parte de su campaña para obtener acceso a energía más limpia, había estado trabajando con otros en proyectos renovables incluyendo parques eólicos y proyectos de energía fotovoltaica. Por lo tanto, la empresa había tomado medidas, y el siguiente paso es establecer objetivos.

Conflictos en Chile

24. Lucio Cuenca, Director de OLCA, dijo que conoció el proyecto Minera Los Pelambres (MLP) desde 1997 y que desde entonces había estado acompañando a varias comunidades en conflicto con este proyecto. Él dijo:

25. “Ante la eventual expansión de Minera Los Pelambres, que incluye la ampliación de la presa El Mauro, quisiera plantear la siguiente pregunta a la junta directiva.

26. “MLP ha construido una larga lista de conflictos con las comunidades del Valle de Choapa debido al impacto ambiental y social que ha causado, incluyendo la destrucción de territorio y de tejido social.

27. “Por citar algunos:

1) Roturas recurrentes del oleoducto que dan como resultado derrames tóxicos a cursos de agua y suelos. Por ejemplo, en 2015 se rompió en dos oportunidades en sólo unos meses.

2) La severa crisis hídrica causada por las mineras de la MLP, que operan con agua dulce en la parte superior de la cuenca, impidiendo el acceso a la calidad o agua suficiente para las comunidades ubicadas aguas abajo.

3) Destrucción de los glaciares rocosos, en el contexto del cambio climático, según un informe de la Universidad de Waterloo (Brening, 2008).

4) La presa de relaves, Quillayes, sigue siendo un foco permanente de contaminación de fuentes de agua por fugas, de aire por emanaciones de polvo tóxico y de temor al riesgo de colapso en la comunidad de Cuncumén vecina a esta operación.

5) Y el año pasado la Superintendencia de Medio Ambiente abrió un nuevo proceso de sanciones a la empresa, citando nueve cargos por infracciones ambientales acumuladas en los últimos años, que demuestran que MLP no respeta la Resolución de Calificación Ambiental. Las sanciones se han clasificado en cinco graves y cuatro cargos menores, es decir, que estos cargos podrían llevar a multas de varios millones de libras o a la cancelación de la licencia ambiental de la mina. Esto no informa el Directorio hoy.

28. “Sin embargo, el proyecto sigue activo. Crear a su alrededor, no una red de buenas prácticas, sino una red de influencias que garantizan la impunidad: soborno, cooptación, corrupción.”

29. “Mi pregunta es: ¿saben los accionistas cuánto invierte la empresa para poder pagar la impunidad? ¿El consejo ha mostrado a los accionistas un plan para contener la destrucción ambiental y social que ha causado y prolongado en el Valle de Choapa?

30. Jean Paul Luksic respondió que la expansión de Pelambres no requiere la expansión de la presa de relaves de Mauro. [Esto es muy interesante, por dos razones: una, que el acuerdo que la compañía firmó con las familias en Caimanes en abril de 2016 claramente prevé la elevación de la presa y requiere que se retiren las objeciones a ella; Y dos, parece extraño que la producción pueda aumentar considerablemente sin producir suficientes desechos que requieran la elevación de la presa, quizás tengan la intención de utilizar su nueva tecnología de “espesamiento”, o tal vez el Presidente se equivocó …]

31. En cuanto al conflicto con la comunidad en el valle de Choapa, el Presidente dijo que era cierto que había habido “momentos difíciles de relacionarse con la comunidad”, pero que la empresa “había hecho enormes esfuerzos para mejorar las relaciones con el valle”. Había establecido reuniones con comunidades del valle de Choapa y había tratado con ellas los impactos ambientales y sociales de la mina. Durante el último año la empresa había llegado a un acuerdo en todos los juicios en los que Minera Los Pelambres había estado involucrada y la empresa estaba muy orgullosa del acuerdo alcanzado con la comunidad con la supervisión del gobierno y de los tribunales para obtener una Solución a los problemas planteados por las comunidades. En cuanto a la crisis de Mauro o la crisis del agua, el Presidente quiso “ser muy claro, no es justo culpar a la empresa por una de las sequías más largas que Chile ha experimentado en su historia”, entre cinco y siete años. Esto había creado una gran necesidad de agua. Al mismo tiempo, Minera Los Pelambres estuvo activa ayudando a las comunidades a desarrollar asistencia de agua a través de estaciones de agua adicionales. Hoy la empresa siente que ha ayudado a la comunidad durante un período muy difícil, y desde el año 2015 la lluvia ha vuelto a la normalidad en la zona y la crisis del agua debe terminar.

32. En cuanto a la Superintendencia de Medio Ambiente, que había iniciado sanciones contra la empresa por no cumplir con algunos de los requisitos ambientales, Jean Paul Luksic quiso recordar a la audiencia que la empresa había recibido “diecisiete resoluciones diferentes por parte de la autoridad, 2000 compromisos medioambientales, y algunos de esos compromisos tienen que resolver dos o tres asuntos más “, por lo que la compañía había estado” buscando permanentemente cumplir con todos nuestros compromisos “. Continuó:” Hemos fracasado en nueve asuntos, pero permítanme Le aseguro que estas nueve cuestiones no tienen ningún daño ambiental. Ahora estamos tomando todas las medidas necesarias para solucionar los problemas pendientes ”

33. Lucio señaló que extraer agua de manera ilegal en un valle del norte de Chile es un asunto serio. Independientemente de si se han resuelto diecisiete casos, extraer agua ilegalmente y sin hacer lo suficiente para controlar la calidad del agua disponible y no ser transparente en la extracción de agua es un problema serio. Lucio aceptó que había una sequía, pero durante todo el período de sequía Minera Los Pelambres nunca se había quedado sin agua, mientras que las personas en las comunidades vecinas se quedaron sin agua y no tuvieron acceso a agua dulce.

34. Lucio dijo que también era grave que los acuerdos que la empresa había celebrado con las comunidades se hubieran seguido bajo una gran presión. La forma en que la empresa había llegado a estos acuerdos había sido parte de un proceso de alteración fundamental del modo de vida de las personas y los acuerdos se habían alcanzado principalmente a través de una enorme presión sobre las comunidades y también sobre las autoridades cuya tarea era controlar y regular Las operaciones de la compañía. Esta influencia se pudo evidenciar a través de pagos irregulares hechos al Presidente de la Comisión de Minería del Congreso y también por la forma en que la empresa había conseguido que el Ministerio de Minería publicara un informe producido por la empresa como si fuera un informe de el Ministerio.

35. Jean Paul Luksic respondió que no estaba de acuerdo con la opinión de Lucio y su análisis de la situación de la empresa en el valle de Choapa. La empresa no hace extracción ilegal de agua: tiene sus propios derechos de agua [facilitados, por supuesto, por el hecho de que en Chile el agua ha sido completamente privatizada y el derecho humano humano al agua como una necesidad para la vida no está legalmente reconocido] Y la compañía es supervisada de cerca por las autoridades. La empresa había ayudado a las comunidades a tener agua durante este período difícil y se discutió con ellos y acordó con ellos que sería útil para ellos tener la ayuda de la compañía de esta manera, y las autoridades acordaron que sería un buen gesto de La empresa para ayudar a las comunidades. La empresa ha tenido fuertes diferencias con partes de la comunidad en Caimanes, y es muy difícil tener el 100% de cualquier comunidad apoyando un proyecto o una solución para la comunidad, pero el 83% de la comunidad votó a favor de la “solución final “Por todas estas disputas. Este fue un gran reconocimiento por parte de la mayoría de la comunidad de que ésta era una solución sensata a la disputa de larga data entre la comunidad y la empresa, y las autoridades estaban contentas de ver que esto llegaba a un fin razonable.

36. En cuanto a lo que Lucio interpretó como pagos irregulares al Ministro de la Presidencia [el mismo individuo, Jorge Insunza, que también fue por un tiempo el Presidente de la Comisión de Minería del Congreso], éste había estado en la prensa muy abiertamente en Chile . Como parte de sus relaciones con el parlamento chileno, la compañía solía comprar un reporte semanal de asuntos económicos y de asuntos públicos, al igual que otras compañías. Esto comenzó antes de que el Ministro se convirtiera en un diputado “, y tan pronto como se convirtió en miembro del parlamento, unos meses más tarde dejamos de comprar ese informe en particular”.

37. Es posible que haya oído mal al Presidente, pero estoy bastante seguro de que lo oí usar las palabras “tan pronto como …” seguido de cerca por “unos meses más tarde”. Parece haber una inconsistencia allí.

Preguntas sobre el dinero

38. Otro accionista dijo que no había tenido preguntas al comienzo de la AGM, pero ahora tenía cinco. “Todos se relacionan con su base de costos, lo que afecta a mis dividendos y su rentabilidad”, dijo. (1) ¿La empresa había intentado emplear mujeres para conducir camiones? BHP Billiton descubre que ahorran dinero. (2) La empresa había estado reduciendo los costos mucho – ¿cuánto más podría hacerlo antes de afectar la expansión? (3) Diversificación – muchas empresas mineras tratan de ir al extranjero o en un nuevo producto. Molibdeno había hecho bien: ¿ampliaría la empresa la producción? ¿Se expandiría hacia Argentina y Perú o sería políticamente difícil? (4) ¿Cuál es la tasa de inflación en Chile? Esto tiene un efecto sobre los costos. (5) ¿Había algo en las cuentas (que todavía no había tenido tiempo de leer, dijo ella) con respecto a los costos de las disputas legales?

39. Jean Paul Luksic respondió que Antofagasta había sido una de las primeras empresas en tener un programa para preparar a las mujeres para trabajar en sus operaciones. Probablemente fue la primera empresa en desarrollar un programa fuerte para atraer talento femenino. Había preparado a muchas mujeres para conducir camiones y, por desgracia, las había perdido a otras compañías muy rápidamente, pero estaba feliz de traer ese talento a la empresa en el nivel de operaciones y en el tablero. La compañía también tenía un programa fuerte de reducción de costos. Las expansiones se gestionaban por separado. Es necesario secuenciar las diferentes expansiones de la empresa. Como se mencionó anteriormente, hubo proyectos de expansión en Los Pelambres y Centinela. La empresa quiere asegurarse de que uno está sucediendo antes que el otro y que la empresa no está haciendo dos a la vez. Pasará por un proceso de planificación muy cuidadosa. Es capaz de hacer estos proyectos, pero también en el momento en que tiene que “ser conscientes de que el mundo está lleno de sorpresas”. Confía en el cobre, pero es apropiado ser conservador en este momento. En el desarrollo del molibdeno, la empresa estaría terminando la planta de molibdeno para Centinela (donde este metal es un subproducto) pero nada más que eso. En cuanto a ir a otros países, hay posibilidades, principalmente en las Américas. Perú, Canadá y los EE.UU. son los más atractivos y son las prioridades en comparación con otros, pero la empresa mantendrá el ojo en las oportunidades. La tasa de inflación chilena es del 2,5 al 3%. Y sí, la compañía había hecho provisión para Pelambres por los costos de las acciones legales.

Caimanes conflictos continuan.

40. Luego hice una pregunta sobre el conflicto en Caimanes. Le dije: “En la AGM del año pasado, usted informó sobre el acuerdo entre Minera Los Pelambres y algunos de los miembros de la comunidad en Caimanes que habían traído uno de los muchos pleitos legales contra la compañía. Sin embargo, parece que este acuerdo no ha resuelto el conflicto. Existe la preocupación de que la cantidad de dinero que cada familia recibirá no será suficiente para que se muevan y disfruten del nivel de vida que disfrutaron antes.

41. “Se me informa que hay una resistencia renovada de aquellos que no firmaron el acuerdo – más de 100 personas – y que hay nuevos procedimientos legales contra el bufete de abogados Ossa and Company, que representaba a muchos de los miembros de la comunidad y que alentaba sus clientes a aceptar el acuerdo firmado en abril del año pasado. Se han planteado serias dudas sobre la moralidad del pago por parte de Minera Los Pelambres de 3,100 millones de pesos chilenos, alrededor de 3,5 millones de libras esterlinas, a Ossa y Company. A pesar de que más de 100 personas no han firmado el acuerdo, el pago llevó a los abogados a desistir de los procedimientos legales de la comunidad contra la empresa.

42. “El pago a los abogados de la comunidad ha generado procedimientos legales por parte de la comunidad contra sus antiguos abogados. Estos nuevos procedimientos judiciales ya han sido declarados admisibles por el poder judicial chileno y, si tuvieran éxito, podrían dar lugar a la anulación del acuerdo.

43. “Según un informe publicado el 2 de mayo en la página de noticias chilena The Clinic, los procedimientos que actualmente se están tramitando contra Ossa y la Compañía podrían ampliarse en algún momento para incluir a Minera Los Pelambres y sus dueños.

44. “¿Podría decirnos su evaluación del conflicto actual? ¿Podría explicar la razón por la que Minera Los Pelambres pagó a la firma Ossa y Compañía 3,100 millones de pesos? Entiendo que Fiscalia está investigando el asunto también. Parece que el conflicto entre la empresa y la comunidad de Caimanes está lejos de terminar. ¿Cómo cree que los nuevos procedimientos judiciales pueden afectar la reputación de la empresa? ”

45. Jean Paul Luksic respondió que se trataba de una cuestión que había involucrado a la empresa durante mucho tiempo. Había muchos casos diferentes en contra de Minera Los Pelambres. “El nuevo caso judicial es por mi entendimiento un caso judicial por trece personas que contrataron a un abogado y están demandando al Sr. Ossa, por lo que esto no tendrá un impacto en la empresa. Nuestro entendimiento es que la gran mayoría de la comunidad, el 84%, firmó y votó a favor de un acuerdo general donde resolveríamos todos los casos pendientes con la supervisión de los tribunales y el gobierno. Creemos que tenemos una base muy sólida para este acuerdo en términos de apoyo comunitario “. Respecto al pago a Ossa y Compañía, dijo que la comunidad había querido pagarle a Ossa por sus servicios, y el monto pagado fue el monto que el Comunidad, la empresa y las autoridades acordaron que era la cantidad adecuada.

¿Sabe la junta lo que está sucediendo en el terreno?

46. Otro accionista preguntó sobre la composición del consejo. Dijo que había una escasez de conocimiento de las operaciones diarias de la empresa y sus finanzas. El Director General (CEO) debe estar representado en el consejo junto con el Director de Finanzas y otros ejecutivos de la compañía. Dijo que el Presidente estaba en la “onerosa posición de informar a sus colegas sobre las operaciones cotidianas de la empresa”.

47. Jean Paul Luksic dijo que estaba convencido de la forma en que la empresa está estructurada. Dijo que tiene un fuerte equipo ejecutivo con el CEO como el líder, y el CEO llega a la junta y hace presentaciones y obtiene todas las aprobaciones que necesita de la junta para seguir operando. El consejo no ve la necesidad de que el Director General o el Director de Finanzas sean miembros del consejo para compensar cualquier supuesta falta de información. Dijo que en su opinión era un buen sistema.

Disputa con Glencore, pagos a parlamentarios y pozos perforados ilegalmente



48. Lucio Cuenca dijo que deseaba insistir en algunos puntos que había hecho anteriormente y que el Presidente no había tratado. En este punto, algunos pequeños malentendidos comenzaron a surgir como resultado de la necesidad de traducir entre inglés y español. (La tarea de interpretación puede ser agotadora.)

49. Lucio dijo que, en relación con la falsificación del informe del Ministerio de Minería durante la disputa con Glencore, Antofagasta Minerals se enfrentaba a sanciones legales por las operaciones en Argentina, y algunas acciones reprobables habían sido tomadas por un abogado de la compañía, Jana. [Esto se refería al hecho de que la empresa había solicitado un “certificado de buena conducta”, pero el Estado no proporciona este tipo de certificado. Sin embargo, fue concedido en este caso, y como resultado, el secretario del Ministro fue despedido de su trabajo. En cuanto al propio informe, se alega que la empresa elaboró un informe con la ayuda de un tercero, luego entregó este informe al Ministerio de Minería y finalmente la empresa solicitó este informe como si lo hubiera creado el propio Ministerio . Por lo tanto, no es que se tratara de un informe falsificado, sino que se presentó como si fuera producido por el Ministerio, cuando en realidad no lo era.

50. Lucio dijo que los cargos ambientales imputados a la compañía se referían a siete pozos perforados ilegalmente alrededor de las represas de relaves de Quillayes y El Chinche para extraer agua.

51. Lucio dijo que el Presidente había dicho que el Sr. Insunza no había recibido dinero de la empresa cuando era miembro del parlamento, pero un año más tarde estaba recibiendo fondos y había recibido fondos en años anteriores también. Durante el tiempo en que estaba en la nómina de la compañía, había bloqueado reformas importantes, incluyendo la reforma del código de agua.

53. Jean Paul Luksic dijo que Lucio estaba equivocado al decir que el informe había sido falsificado. Este no era el caso. Lo que ocurrió fue que el abogado de la empresa había pedido a las autoridades que dieran a la compañía un proyecto de informe en el que dijeran que la empresa había actuado de buena fe cuando recibió todos sus permisos para verter residuos en su propia propiedad y más tarde la empresa se enteró que los dos gobiernos nacionales habían cambiado la frontera; Así que Jean Paul Luksic no estaba de acuerdo con la declaración de Lucio. En cuanto al señor Insunza, la empresa le había pagado unos siete meses antes de cancelar su suscripción a su informe, y el Sr. Luksic dijo que la empresa debería haber hecho esto antes. El Presidente le pidió a Francisco Veloso, Presidente de Minera Los Pelambres, que respondiera al punto sobre los siete pozos.

54. Francisco Veloso dijo que Lucio tenía razón de que hay cargos por estos siete pozos. La autoridad de aguas había aprobado su construcción, pero la autoridad ambiental había dicho que no estaban en la descripción de la presa de Quillayes, por lo que la empresa había presentado a las autoridades un plan de cumplimiento que está siendo revisado y el efecto del plan sería Que la empresa debería poder cumplir, y que las multas habían sido suspendidas contra Minera Los Pelambres, que quiere cumplir con todas sus obligaciones.

55. Hubo una confusión en la traducción en este momento: la traducción que Lucio recibió fue que los pozos fueron construidos por las autoridades del agua. Por lo tanto, Lucio dijo que se trataba de una respuesta inadecuada: era inaceptable culpar a otras autoridades de algo que era responsabilidad de la empresa.

56. Se podría haber dicho más, pero los retrasos en la traducción entre el inglés y el español significaron que Lucio no pudo responder más al Sr. Veloso.

Les veo el próximo año

57. Jean Paul Luksic clausuró la reunión, diciendo que esperaba vernos a todos de nuevo el próximo año. Me resulta muy difícil creerlo: estoy seguro de que él preferiría mucho que algunos de nosotros encontraran otras cosas que hacer el próximo año.

Un franco intercambio de puntos de vista …

58. Inmediatamente después del cierre de la reunión, Francisco Veloso y, a continuación, el director general de la empresa, Ivan Arriagada, nos hicieron una animada discusión. El principal desacuerdo fue que los acontecimientos que vemos como trágicos -por ejemplo, la pérdida de medios de vida tradicionales, cambios culturales forzados a las personas a pesar de las circunstancias y daños irreparables a los paisajes acariciados- parecen ofrecer a los funcionarios de la empresa oportunidades de “capital social mejorado”. El señor Arriagada parecía ser bastante cruento cuando empezó y se volvió cada vez más cruzado mientras la conversación con Lucio continuaba. Su trabajo es terriblemente estresante; Aunque tal vez no sea tan estresante como perder el propio sustento, ver a una comunidad cercana y dividida y estar mal a gusto, y vivir debajo de la represa más alta de los relaves en América Latina, en un área propensa a terremotos masivos.