Julia está amenazada “por los mismos” que mataron a Macarena.

Ambas eran lamngen -hermanas en idioma mapuzungun- y compañeras de lucha. Julia Quillempán estuvo en el corte de caminos con Macarena antes de que su muerte en agosto de 2016. Dos meses después, recibió amenazas por celular. Julia narra: “Serían como las 11 de mañana, era de un teléfono desconocido, traté de llamar de vuelta, pero me salía una grabación de decía: este teléfono no existe”.

Ese día ella escuchó una voz de hombre del otro lado que le decía: “¡Déjate de huevear, porque si no te va a pasar lo mismo de la mujer del Collío!“.

Entonces ella le respondió: “¡Si me has de matar, hazlo al tiro! ¡Ven, porque aquí te espero! ¡Yo no tengo hijos, no tengo a nadie, a mí el que me llora es mi marido y el perro y el gato, no como lo que hicieron ustedes que dejaron a inocentes llorando!”. Y explica: “¡Lo que más rabia me da es que les quitaron la madre a esos niños!

Yo también perdí a mi madre cuando era demasiado joven, tenía 18 y tuve que hacerme cargo de todos mis hermanos. Y esa es la rabia que a mí me da. Le quitaron la madre a los hijos y hasta deja un niñito de pañales, ese niñito no sabe ahora. Una madre no es igual que un padre, un padre tiene que ser muy, muy bueno. Yo le celebro a Don Rubén que se preocupa tanto, ¡lo admiro lo buen padre que es! Pero el cariño de madre nadie lo reemplaza. Yo, hasta el día de hoy no tengo ese reemplazo de madre, y yo digo que esos niños así se van a criar también, van a acordarse con rabia y capaz que nos echen la culpa a nosotras”.

La culpa de los asesinos sobre la comunidadJulia llora cuando llega a esta parte de su relato: “¡Es que si nosotras no hubiéramos hecho todo esto, a lo mejor la Macarena estaría viva, porque si nosotras no hubiéramos llegado donde él -donde don Rubén- esto no habría pasado!”. Julia Quillempán hace memoria de su propia historia y la relaciona: “Yo, fueron dos traumas que tuve: de mi madre y de mi padre. Mi mamá murió de cáncer, nadie la pudo ayudar o nadie la quiso ayudar. Yo cuidé a mis hermanos chicos y después me fui a trabajar a la Argentina, a la provincia de Río Negro, para hacer plata y venir a buscar a mi papá.

Era el tiempo después del Golpe, y de repente me llegó una carta diciendo que a mi papá lo habían matado. Lo mataron unos cabros para robarle madera. Mi papá agonizó como 4 días, ni supe dónde estaba enterrado, no pude venir. Y yo por eso pienso así, que dejaron a esos niños chicos de la Macarena, sin madre y me pregunto: ¿Algún día cuando sean grandes, nos van a culpar? Yo tengo esa duda, porque yo misma culpé a otra gente cuando murió mi madre y después de eso ya vino todo peor. Mis hermanos crecieron con rabia”. Las historias de las mujeres se entretejen con la memoria del territorio y hoy con la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Las lamngen de Macarena y su comunidad entera no han dejado de luchar, pero a ratos -y a partir de varios relatos recopilados-, también parecen sentirse culpables de su muerte.

“Esa mujer nunca tuvo miedo”“La Macarena, esa mujer, nunca tuvo miedo. ¡Si ella se agarró de las latas de una camioneta en el corte de camino para que el vehículo no pasara y los carabineros de Panguipulli le ordenaban al conductor que nos atropellara! Ella hasta se cortó los dedos”, cuenta Julia. Ese día la propia Julia perdió una uña de la mano derecha en el forcejeo con los vehículos. Al otro día tenía los dedos “inflamados”. “No me di ni cuenta”, dice, “después vi que tenía una uña entera despegada”. Macarena Valdés Muñoz apareció muerta, colgada, el lunes 22 de agosto de 2016 en su casa de Tranguil.

El 1 de agosto había estado todo el día en el corte de camino que relata Julia. Fue una acción de la comunidad para resistir que la empresa RP Global instalara sus cables de alta tensión en el territorio. Julia recuerda: “Los carabineros de Liquiñe no nos hicieron nada, pero los de Panguipulli fueron violentos, llegaron a tirones, echándonos la camioneta encima. A una señora casi le pisaron los pies. Me acuerdo que comenzamos poquita gente, más mujeres que hombres y después de a poco salió más gente al camino”.

La que muera primeroFue un “corte limpio”: “Nosotras solamente pusimos un lienzo con unos palos. Aire limpio, dijimos. No hicimos fogata, sólo para cocinar, un poquito de fuego”. Ese día lograron que la gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, enviara a un representante y se comprometiera a una reunión: “Sólo entonces depusimos el corte. Eran como las 4 de la tarde”. Macarena, Julia y las otras lamngen celebraron con un mate: “Estábamos contentas, dijimos que habíamos hecho bien, que nos habían escuchado. A la gobernadora le habíamos mandado cartas y nunca nos había contestado. ¡Nunca, nunca! Era como si nosotros no existiéramos para las autoridades, por eso hicimos el corte de camino. No vino la gobernadora, pero llegó un representante y ya era algo. Ya sabemos, dijimos, hay que seguir con esto”. Aunque ese día no sospechaban lo que vendría después, hablaron de dónde querían ser enterradas si morían.

Julia explica: “Es que yo siempre decía que yo iba ir a la sepultura de mi abuela y ese día, las dos riéndonos, yo le dije: ¡Ya no nos mataron!”, y ella me respondió: ‘¡No, capaz que sea pal otro corte que nos apaleen!’. ‘¡Bueno!’, le dije yo: ‘¡Total, la que se muera primero va a llegar ahí! Si yo me muero, me sepultan arriba de mi abuela’. Y la Macarena contestó: ‘¡Y si yo me muero primero, tú me vas a llevar ahí mismo, a tu lugar’”. “Pero fue una conversación no más, ¡jamás pensamos que iba a salir verdad!”, recuerda.

Amenazas de muerte: Levantar a pedazos a las mujeresLa amenaza anónima que sufrió Julia Quillempán en octubre de 2016 por teléfono suena como las centrales llaman para ofrecer productos. Grandes empresas usan ese tipo de centrales, que cuentan con tecnologías de interconexión y para llamadas de salida a clientes. Son enlaces digitales que comparten la numeración, pero operan de manera independiente. El operador puede conectar con el cliente, pero el cliente no puede conectar de vuelta con el operador que le llamó. Trabajadoras “flexibles” de ese tipo de servicios explican que cuando una persona externa llama de vuelta, habrá cerca de tres opciones de devolución automática: “Este número no existe”, “Este número no tiene teléfono” o “llama y corta”. Pero esa no ha sido la única amenaza que recibió Julia Quillempán Peña, la anterior había sido presencial y surgió de hombres que ella conoce muy bien porque son sus familiares, pero ahora además son trabajadores contratados por la Empresa RP El Arroyo Energías Renovables S.A., parte de misma trasnacional austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables S.A. Los primeros días del año 2016, Julia, sus hermanas y una sobrina, cinco mujeres, les cortaron el paso a los camiones de la empresa RP El Arroyo en la Rinconada de Tranguil.

Ella relata: “Nosotras escuchábamos desde hacía meses cómo pasaban los camiones por el camino que está más arriba y que es parte de nuestro terreno. Era cosa de todos los días, entonces el agua empezó a bajar y en enero (2016) ya no teníamos agua porque cuando el terreno vibra por el tremendo peso de los camiones el agua va desapareciendo, va corriendo por otro lado, son ojos de agua, aguas subterráneas”. La sala de máquinas de la empresa fue asentada dentro del terreno de la familia Quillempán Peña sin autorización en un cementerio familiar.

El día que Julia y sus hermanas interceptaron los camiones, bajaron los funcionarios Eusebio Quelempán Hueñuñir y José Quillempán Peña -el último hermano de Julia, o sea, miembro de la misma familia cuyas mujeres defienden el territorio-.